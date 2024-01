IReader Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Ireader-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 23,88 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 19,88 CNH, was einem Unterschied von -16,75 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 22,29 CNH unter dem letzten Schlusskurs (-10,81 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält Ireader also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Software"-Branche hat Ireader in den letzten 12 Monaten eine Performance von 51,12 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 18,48 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +32,64 Prozent im Branchenvergleich für Ireader. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 14,26 Prozent, wobei Ireader 36,85 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen über Ireader veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Bewertung. Weitere Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "überkauft" eingestuft, da der 7-Tage-RSI bei 78,79 Punkten liegt. Auch der 25-Tage-RSI von 65,95 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird die Ireader-Aktie insgesamt mit "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.