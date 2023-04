IRW-News: iMetal Resources Inc.: iMetal Resources erhält DTC-Qualifikation

IRW-PRESS: iMetal Resources Inc.: iMetal Resources erhält DTC-Qualifikation

Vancouver (British Columbia), 24. April 2023 / IRW-Press / - iMetal Resources Inc. (TSX-V: IMR) (OTCBB: ADTFF) (FRANKFURT: A7V) (iMetal oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens nun für die elektronische Abwicklung in den USA über die Depository Trust Company (DTC) qualifiziert sind. Es ist davon auszugehen, dass die DTC-Qualifikation den Handelsprozess vereinfachen und die Liquidität der Stammaktien von iMetal Resources in den USA erhöhen wird. Die Aktien des Unternehmens werden seit kurzem am OTCBB unter dem Börsenkürzel IMRFF gehandelt.

DTC ist eine Tochtergesellschaft von Depository Trust & Clearing Corporation, einem US-amerikanischen Unternehmen, das die elektronische Verrechnung börsennotierter Unternehmen abwickelt. Wertpapiere, die für eine elektronische Verrechnung durch DTC qualifiziert sind, werden als DTC-qualifiziert bezeichnet. Diese elektronische Methode der Wertpapierabwicklung beschleunigt den Erhalt von Aktien und Bargeld und somit den Abwicklungsprozess für Investoren und Makler, sodass die Aktien über eine viel größere Auswahl an Maklerfirmen gehandelt werden können, da sie deren Anforderungen entsprechen.

Ich freue mich bekannt zu geben, dass die Stammaktien von iMetal nun die DTC-Qualifikation erhalten haben, was den Handel mit den Aktien von iMetal für eine größere Anzahl von Investoren einfacher, schneller und günstiger macht, sagte Christopher Hill, Investor Relations Manager von iMetal. Die DTC-Qualifikation ermöglicht es in den USA ansässigen Investoren, elektronisch zu kaufen, zu verkaufen, abzuheben und bei allen herkömmlichen oder Online-Discount-Brokern in Nordamerika einzuzahlen.

Das Unternehmen gibt auch ein Abkommen mit TD Media LLC d/b/a Life Water Media (LWM) (Anschrift: 5826 New Territory Blvd, Unit 2144, Sugar Land, TX, 77479; E-Mail: admin@lifewatermedia.com; Telefon: +315-888-1717) hinsichtlich Marketingdienstleistungen bekannt, das für einen Zeitraum von bis zu einem Monat, beginnend am 24. April 2023, gilt und jederzeit verlängert werden kann. LWM wird für eine Vergütung in Höhe von 150.000 USD seine Online-Programme nutzen, um den Bekanntheitsgrad bei den Investoren zu erhöhen und potenzielle neue Investoren über unterschiedliche Online-Plattformen und -Methoden zu gewinnen. Die Werbemaßnahmen werden über SMS- und E-Mail-Marketing, Ticker-Tagging, Influencer-Netzwerke, native Werbetexte sowie Finanzmedien und -netzwerke erfolgen. LWM ist ein unabhängiger Dienstleister und steht in keiner vorherigen Beziehung zum Unternehmen.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es entschieden hat, das aktuelle Budget für Marketingdienstleistungen mit MIC Market Information & Content Publishing GmbH (MIC) (Anschrift: Gerhart-Hauptmann-St. 49b 51379 Leverkusen; E-Mail: contact@micpublishing.de; Telefon: +49 2171-7766628) um weitere 100.000 EUR erhöhen. MIC wird bis 15. Juni 2023 bzw. bis zur Erschöpfung des Budgets seine Online-Programme nutzen, um die Bekanntheit und das Interesse der Investoren am Unternehmen zu steigern und potenzielle neue Investoren über unterschiedliche Online-Plattformen und -methoden zu gewinnen. Der zusätzliche Betrag wird unverzüglich an MIC überwiesen und ermöglicht die Fortsetzung des Engagements über das bestehende, geschätzte Enddatum vom 15. April 2023 hinaus. Die Werbemaßnahmen werden voraussichtlich über E-Mail, Facebook und Google durchgeführt werden. Die an MIC zu zahlende Vergütung beinhaltet keine Wertpapiere des Unternehmens. MIC steht abgesehen vom bestehenden Marketingauftrag in keiner früheren Beziehung zum Unternehmen.

Über iMetal Resources Inc.

iMetal ist ein in Kanada ansässiges Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erkundung und Erschließung seines Portfolios an Ressourcenkonzessionsgebieten in Ontario und Quebec gerichtet ist. Eines seiner Vorzeigekonzessionsgebiete - Gowganda West - ist ein Goldprojekt im Explorationsstadium, das an die Lagerstätte Juby grenzt und sich im Gebiet Shining Tree im südlichen Teil des Abitibi-Grünsteingürtels, etwa 100 Kilometer südsüdöstlich der Goldregion Timmins, befindet. Die 665 Hektar große Goldlagerstätte Kerrs umfasst eine Reihe von goldhaltigen pyritisierten Quarzgangverdrängungsbrekzien mit einer historischen Ressource aus dem Jahr 2011, 90 Kilometer ostnordöstlich von Timmins. Das 220 Hektar große Konzessionsgebiet Ghost Mountain, 42 Kilometer nordöstlich von Kirkland Lake, liegt 5 Kilometer westlich von Agnico Eagles Mine Holt and Holloway.

