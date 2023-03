IRW-News: iMetal Resources Inc.: iMetal Resources bringt erfolgreich 1.094.133 $ durch Warrant-Ausübung auf und erweitert Marketingaktivitäten in Europa

IRW-PRESS: iMetal Resources Inc.: iMetal Resources bringt erfolgreich 1.094.133 $ durch Warrant-Ausübung auf und erweitert Marketingaktivitäten in Europa

Vancouver, British Columbia, Kanada - 14. März 2023 / IRW-Press / - iMetal Resources, Inc. (TSX.V: IMR) (OTCBB: ADTFF) (FRANKFURT: A7V) (iMetal oder das Unternehmen) berichtet über die Ausübung von 5.470.666 Warrants, wodurch sich der Bargeldbestand des Unternehmens mit Stand vom 13. März 2023 um 1.094.133 $ vergrößert. Die Warrants wurden im Zusammenhang mit einem öffentlichen Anteilsangebot durch das Unternehmen ausgegeben (siehe Pressemitteilung vom 8. April 2022).

Ich freue mich sehr, über die erfolgreiche Ausübung von mehr als 5 Millionen Aktienkauf-Warrants zu berichten, wodurch das Unternehmen mehr als 1 Mio. $ in bar für iMetals generieren konnte, sagte Saf Dhillon, President und CEO von iMetal Resources. Die Warrant-Ausübung zeigt deutlich das Vertrauen der Investoren in das Management und die Projekte unseres Unternehmens. Die zusätzlichen Erlöse werden als allgemeines Arbeitskapital und für die weitere Exploration unseres Vorzeigeprojekts Gowganda West genutzt.

Das Unternehmen setzt weiterhin seine Pläne für die nächste Bohrphase auf Gowganda sowie für das Digitally Enhanced Prospecting (DEP)-Programm auf Ghost Mountain um. Mit diesem Programm soll in Kürze begonnen werden.

Außerdem möchte das Unternehmen bekannt gegeben, dass es sein Budget für Marketingdienstleistungen mit der MIC Market Information & Content Publishing GmbH (MIC) (Adresse: Gerhart-Hauptmann-St. 49b 51379 Leverkusen; E-Mail: contact@micpublishing.de; Telefon: +49 2171-7766628) um weitere 150.000 EUR aufgestockt hat. MIC wird bis zum 15. April 2023 oder bis das Budget aufgebraucht ist, mit seinen Online-Programmen das Investoreninteresse in das Unternehmen steigern und über verschiedene Online-Plattformen und unterschiedliche Aktivitäten neue potenzielle Investoren anziehen. Der zusätzliche Betrag wird MIC sofort zur Verfügung gestellt, sodass die Aktivitäten über den zuvor geplanten Endtermin vom 15. März 2023 hinaus weiterlaufen. Die Werbeaktivitäten sollen per E-Mail, über Facebook und Google laufen. Die an MIC zu zahlende Vergütung umfasst keine Aktien des Unternehmens. Außer den bestehenden Marketing-Vereinbarungen hat MIC keine weiteren Beziehungen zu dem Unternehmen.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Scott Zelligan, P. Geo (Ontario), VP Exploration von iMetal und einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über iMetal Resources Inc.

iMetal ist ein in Kanada ansässiges Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erkundung und Erschließung seines Portfolios an Ressourcenkonzessionsgebieten in Ontario und Quebec gerichtet ist. Eines seiner Vorzeigekonzessionsgebiete - Gowganda West - ist ein Goldprojekt im Explorationsstadium, das an die Lagerstätte Juby grenzt und sich im Gebiet Shining Tree im südlichen Teil des Abitibi-Grünsteingürtels, etwa 100 Kilometer südsüdöstlich der Goldregion Timmins, befindet. Die 665 Hektar große Goldlagerstätte Kerrs umfasst eine Reihe von goldhaltigen pyritisierten Quarzgangverdrängungsbrekzien mit einer historischen Ressource aus dem Jahr 2011, 90 Kilometer ostnordöstlich von Timmins. Das 220 Hektar große Konzessionsgebiet Ghost Mountain, 42 Kilometer nordöstlich von Kirkland Lake, liegt 5 Kilometer westlich von Agnico Eagles Mine Holt and Holloway.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS,

Saf Dhillon

President & CEO

iMetal Resources Inc.

info@imetalresources.ca

Tel. (604-484-3031)

Suite 550, 800 West Pender Street, Vancouver, British Columbia, V6C 2V6.

https://imetalresources.ca

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Alle darin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen die Explorationsergebnisse, die Variationen der Mineralisierungsergebnisse, die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden, die Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Unwägbarkeiten zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Gesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69639

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69639&tr=1

