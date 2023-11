IRW-News: dynaCERT Inc.: dynaCERTs französischer Vertriebspartner berichtet über Erfolg bei der Fachmesse Solutrans in Lyon (Frankreich)

IRW-PRESS: dynaCERT Inc.: dynaCERTs französischer Vertriebspartner berichtet über Erfolg bei der Fachmesse Solutrans in Lyon (Frankreich)

TORONTO, ONTARIO - 28. November 2023 / IRW-Press / - dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen), ein internationaler Marktführer auf dem Gebiet der Technologien zur Reduktion von Treibhausgasemissionen, berichtet, dass sein französischer Vertriebspartner IPMD SAS mit einem großen Stand auf der Fachmesse für urbane Logistik und Transport, Solutrans, vertreten war.

Solutrans ist eine von der Fédération Française de Carrosserie ausgerichtete bienale Veranstaltung, die Innovation und Information im Bereich der schweren Nutzfahrzeuge vereint und als internationales Forum für schwere und leichte Nutzfahrzeuge von 21. bis 25. November 2023 in Lyon (Frankreich) über die Bühne ging.

Laut dynaCERTs Vertriebspartner IPMD SAS markierte die Fachmesse Solutrans 2023 die offizielle Markteinführung der Technologie in Frankreich und endete sowohl für dynaCERT als auch seinen Vertriebspartner IPMD SAS mit einem sehr zufriedenstellenden Ergebnis. Wie der Vertriebspartner mitteilte, handelt es sich bei der alle zwei Jahre stattfindenden Fachmesse für den industriellen und städtischen Fahrzeugverkehr um eine mobilisierende Veranstaltung zu zentralen Themen des Transportsektors, wo es vor allem darum geht, die Energiewende voranzutreiben. IPMD SAS wies auch darauf hin, dass dynaCERTs HydraGEN-Technologie von den Transportfirmen und Mobilitätsexperten in Frankreich sehr positiv aufgenommen wurde, weil sie einen konkreten und unmittelbaren Lösungsansatz für die Herausforderungen des Energie- und Ökologiewandels darstellt.

In Vorbereitung auf die Markteinführung in Frankreich ist die HydraGEN-Technologie über den Vertrieb durch IPMD SAS bereits seit Mai 2023 bei mehreren französischen Transportunternehmen im Einsatz, wo sie in verschiedenen Fahrzeugen von sieben Herstellern getestet wird: Lastkraftwagen, Linienbusse, Schulbusse und Nutzfahrzeuge.

Enrico Schläpfer, seines Zeichens VP of Global Sales bei dynaCERT, erklärt: Die offizielle Markteinführung der HydraGEN-Technologie im Rahmen der diesjährigen Solutrans in Lyon durch IPMD hat großes Interesse bei der französischen Transportindustrie sowie den dazugehörigen Industrieverbänden geweckt. Dies zeigt einmal mehr, welche Bedeutung die Dekarbonisierung dieses speziellen Industriezweigs tatsächlich erlangen kann. Die HydraGEN-Technologie dient der Reduktion von Schadstoffemissionen wie CO2, NOx etc. und bringt somit Vorteile für Städte, Ballungsräume und auch ländliche Gebiete. Für die Entwicklung der HydraGEN-Technologie in Frankreich sind wir angesichts weiterer Kaufzusagen vor und während der Solutrans sowie der noch bis Jahresende geplanten Installationen sehr optimistisch gestimmt. Darüber hinaus stehen wir in Verhandlungen mit Händlern und Lkw-Werkstätten, um Vereinbarungen zu schließen, die das Netzwerk an Händlern und Installationsbetrieben weiter stärken und ausbauen.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

Für das Board

Murray James Payne, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Payne, CEO & President

dynaCERT Inc.

#101 - 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 x 2

jpayne@dynaCERT.com

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

+1 (416) 766-9691 x 1

nmassicotte@dynaCERT.com

HINWEIS FÜR DEN LESER

Diese Pressemitteilung von dynaCERT Inc. enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von dynaCERT oder die Entwicklungen in der Branche wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolge abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Insbesondere können Informationen, die sich auf IPMD SAS und Solutrans beziehen, nicht unabhängig überprüft werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bestimmter wesentlicher Risikofaktoren von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Diese Pressemeldung ist nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72799

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72799&tr=1

