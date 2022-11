IRW-News: dynaCERT Inc.: dynaCERT startet Privatplatzierung von Emissionszertifikat-Wandelanleihen

IRW-PRESS: dynaCERT Inc.: dynaCERT startet Privatplatzierung von Emissionszertifikat-Wandelanleihen

Toronto (Ontario), 22. November 2022. dynaCERT Inc. (TSX: DYA, OTCQX: DYFSF, FWB: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Angebot von bis zu 10.000.000 $ in Form von Emissionszertifikat-Wandelanleihen im Rahmen einer Privatplatzierung in Kanada gestartet hat. Das Angebot kann nicht zu Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden und ist für die Aktionäre des Unternehmens nicht verwässernd.

Jede Emissionszertifikat-Wandelanleihe weist einen Preis von 1.000 CAD und eine Laufzeit von zehn (10) Jahren ab dem Ausgabedatum auf. Ab dem fünften (5.) Jahrestag nach dem Ausgabedatum können die Emissionszertifikat-Wandelanleihen jederzeit nach Ermessen des Inhabers zu Emissionszertifikaten umgewandelt werden, die durch die eigene HydraGEN-Technologie von dynaCERT generiert werden.

Die Emissionszertifikat-Wandelanleihen sollen zurzeit im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung institutionellen Anlegern angeboten werden, die als erste ein langfristiges Engagement im Bereich der Emissionszertifikate eingehen möchten, einschließlich Pensionsfonds, Investmentfonds, Wachstumsfonds, Family Offices und wohlhabender Privatpersonen, sowie großen Ausgebern in Kanada, die zu jenen zählen, die jedes Jahr Emissionszertifikat-Termingeschäfte kaufen und diese anschließend einlösen, um ihre Treibhausgase (THG) auszugleichen und ihre ESG-Anforderungen zu erfüllen. Diese Unternehmen könnten auch Öl- und Gasproduzenten, Pipelines und Versorgungsunternehmen, Bergbauunternehmen, Industrieunternehmen wie Fertigungs-, Chemie- oder Zementwerke, Fluggesellschaften und Transportunternehmen beinhalten.

Die Nettoeinnahmen aus der Finanzierung werden vom Unternehmen voraussichtlich für das Betriebskapital seines aktuellen HydraGEN-Technologiegeschäfts, die rechtzeitige Lieferung seiner Produkte, die Beschleunigung aktueller und neuer potenzieller Lieferungen weltweit, einschließlich Europa, Australien, Nord- und Südamerika, Asien und des Nahen Ostens, sowie für die Forschung und Entwicklung seiner bereits zuvor bekannt gegebenen AEM-Elektrolyseur-Innovationen verwendet, die die Wasserstoffwirtschaft mit grünem Wasserstoff mit hohem Druck und großem Volumen versorgen sollen. Es könnte jedoch Umstände geben, unter denen aus vernünftigen geschäftlichen Gründen eine Umschichtung von Geldern erforderlich ist.

Die Privatplatzierung unterliegt sämtlichen erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange. Alle in Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen ab dem Ausgabetag den behördlichen Haltefristen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht sowie sonstigen Einschränkungen, die gemäß dem geltenden Wertpapierrecht von Ländern außerhalb Kanadas gelten könnten. Das Unternehmen könnte in Zusammenhang mit dem Angebot Vermittlungsprovisionen zahlen, die dem geltenden Wertpapierrecht und den Bestimmungen der Toronto Stock Exchange unterliegen.

Jim Payne, President und CEO von dynaCERT, sagte: Emissionszertifikat-Wandelanleihen sind eine innovative Struktur, die Premium-Emissionszertifikat-Termingeschäfte bietet, die von gemessenen und verifizierten Emissionsreduktionen aus den Daten von Verbrennungsmotoren stammen. Dieses Angebot soll Unternehmen und Emittenten ansprechen, die ihre Treibhausgasemissionen (THG) ausgleichen, sowie institutionelle Anleger, die bis dato nur eingeschränkte Möglichkeiten hatten, sich am Potenzial und der wachsenden Nachfrage nach freiwilligen Emissionszertifikaten zu beteiligen. Ich bin davon überzeugt, dass dies ein einzigartiger und kreativer, nicht verwässernder Weg ist, um dynaCERT zu finanzieren und gleichzeitig Unternehmen bei der Erfüllung ihrer ESG-Anforderungen zu unterstützen.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens in den USA dar. Die hierin angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der 1933 Act) registriert und dürfen möglicherweise nicht in den USA oder an US-Bürger (gemäß der Definition in Regulation S des 1933 Act) angeboten oder verkauft werden, sofern die Wertpapiere nicht gemäß dem 1933 Act registriert wurden oder anderweitig von einer solchen Registrierung befreit sind.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoss und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen.

Website: www.dynaCERT.com.

HINWEIS FÜR DEN LESER

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Insbesondere die Informationen über Carbon Credits und Carbon Credit Futures können nicht unabhängig überprüft werden. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

