IRW-News: bettermood Food Corporation: bettermoo(d) will Kapital in Höhe von $ 10.000.000 zu $ 6,80 pro Einheit beschaffen, plant die Einführung von MoodrinkTM im September und befördert früheren CEO einer Coca-Cola-Tochtergesellschaft zum Chairman und d

IRW-PRESS: bettermood Food Corporation: bettermoo(d) will Kapital in Höhe von $ 10.000.000 zu $ 6,80 pro Einheit beschaffen, plant die Einführung von MoodrinkTM im September und befördert früheren CEO einer Coca-Cola-Tochtergesellschaft zum Chairman und den Gründer von bettermoo(d), Nima Bahrami, zum neuen CEO des Unternehmens

Vancouver, British Columbia, Kanada, 5. Mai 2023 / IRW-Press / bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOF), (Frankfurt: 0I5A, WKN: A3D8PP) (das Unternehmen oder bettermoo(d) Food), freut sich bekannt zu geben, dass bettermoo(d) die Absicht hat, im September auf dem Markt für Milchalternativen mit seiner ersten Produkteinführung seines inzwischen markengeschützten Moodrink eine Innovation vorzustellen.

Mit Blick auf die allseits erwartete erste Produkteinführung seiner ersten Produktinnovation Moodrink freut sich bettermoo(d) bekannt zu geben, dass das Unternehmen bis zu $ 10.000.000 zu $ 6,80 pro Aktie im Wege einer nicht über einen Makler vermittelten Privatplatzierung beschaffen will (die Finanzierung). Die Finanzierung besteht aus bis zu 1.470.588 Einheiten, von welchen jede aus einer (1) Stammaktie (jeweils eine Aktie) und einem (1) Warrant zum Kauf einer Stammaktie besteht, der während eines Zeitraums von 24 Monaten zu einem Preis von $ 9,80 pro Aktie ausübbar ist. Das Unternehmen zahlt eventuell eine Vermittlungsprovision an berechtigte Dritte, die bei der Einführung von Zeichnern für die Finanzierung behilflich sind. Sämtliche im Zusammenhang mit der Finanzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden Wertpapierrecht einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab der Ausgabe.

Das Unternehmen plant, den Großteil der Mittel für eine Werbekampagne zu verwenden, mit der Moodrink der breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. Das international bekannte Unternehmen hat mehrere Innovationen entwickelt, die auf seinem Motto What A Cow Eats and A Human Needs (Was die Kuh frisst und der Mensch braucht) basieren.

Mit mehr als 20.000 Produktproben-Bestellungen seitens des lokalen Einzelhandels und seinem einzigartigen Branding und Konzept ist bettermoo(d) sehr zuversichtlich, dass es sich im Sektor der Milchalternativen zu einem führenden Unternehmen entwickeln wird. Die Einführung im September an der Westküste von Kanada, also mit Fokus auf der Heimat des Gründers, wird als möglicher Konzeptnachweis für den weltweiten Markt betrachtet, der eine enorme Chance bietet, erklärte Steve Pear, frühere Coca-Cola-Führungskraft und neuer Chairman des Unternehmens. Der Mitbegründer Nima Bahrami, der bereits in Food In Canada, einer Zeitschrift rund um Essen und Getränke, vertreten war, übernimmt nunmehr die Rolle des neuen CEO des Unternehmens, während Steve Pear der neue Chairman of bettermoo(d) wird.

Die Produktlinie von bettermoo(d) wird die erste ihrer Art sein, die die natürlichen Ernährungsgewohnheiten einer Kuh der Alpen abbildet, ohne dass Kuhmilch verwendet wird, und den ursprünglichen Geschmack von Kuhmilch nachbildet, aber nur hochwertige Zutaten einsetzt. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung während der Pandemie mehr als $ 7 Millionen beschafft; in dieser Zeit hat es außerdem die internationale kanadische Musiklegende Bryan Adams als Gründungsmitglied gewonnen, während es neue Innovationen im Sektor der Milchalternativen entwickelte, etwa Moodrink, Moogurt und b(u)etter.

Das unglaubliche Team von bettermoo(d) freut sich darauf, endlich sein allseits erwartetes Getränk Moodrink auf den Markt zu bringen, das hervorragendes Feedback erhielt, als wir unsere Formel zum ersten Mal auf einer der führenden kanadischen Messen für pflanzliche Lebensmittel vorgestellt haben. Wir als Unternehmen verpflichten uns nicht nur, bedeutenden Shareholder-Value zu schaffen, sondern auch bessere Produkte für eine bessere Version unserer Konsumenten zu entwickeln. Ich kann es nicht erwarten, in die bevorstehende, sehr spannende Phase des Ausbaus unseres Unternehmens hin zu einem führenden Marktakteur in der Branche einzutreten, meinte Nima Bahrami, der CEO und Mitbegründer von bettermoo(d).

ÜBER BETTERMOO(D) FOOD CORPORATION

bettermoo(d) Food Corporation ist ein innovatives Unternehmen für pflanzliche Milchalternativen im Bereich Lebensmittel und Getränke. Das Unternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, übernahm einen etablierten europäischen Produzenten von preisgekröntem veganem Käse und führt zu Beginn des Sommers 2023 das allseits erwartete milchfreie Getränk Moodrink ein.

Getreu dem Motto What A Cow Eats and A Human Needs (Was die Kuh frisst und der Mensch braucht) hat sich bettermoo(d) zum Ziel gesetzt, milchfreie Produkte zu produzieren, die sowohl für den Menschen als auch für den Planeten gut sind, wobei sichergestellt wird, dass alle Produkte nährstoffreich sind und aus nachhaltigen Quellen stammen und dass sie zudem den großartigen Geschmack traditioneller Milch aus den Alpenregionen der Schweiz, Frankreichs und Österreichs nachbilden. Ziel des Unternehmens ist es, in Zusammenarbeit mit Ernährungswissenschaftlern weitere Forschungs- und Entwicklungsprogramme im Lebensmittelbereich durchzuführen mit dem Ziel, eine komplette Produktlinie von Milchalternativen einzuführen, die besser für den Menschen und für den Planeten sind.

FÜR DAS BOARD of DIRECTORS

Steve Pear

Chief Executive Officer und Director

bettermoo(d) Food Corporation

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: investors@bettermoodfoodcorporation.com

Website: www.bettermoo.com

Tel: 1-855-715-1865

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, enthalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der erwarteten kommerziellen Produktion des Moodrink, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, sollten und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen geben die gegenwärtige Auffassung des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden können. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

