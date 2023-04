IRW-News: bettermood Food Corporation: bettermoo(d) plant mit Spannung erwartete kommerzielle Produktion seiner Milchalternative Moodrink

Weitere Suchergebnisse zu "Bettermood Food":

IRW-PRESS: bettermood Food Corporation: bettermoo(d) plant mit Spannung erwartete kommerzielle Produktion seiner Milchalternative Moodrink

Vancouver, British Columbia, Kanada - 12. April 2023 / IRW-Press / bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOF), (Frankfurt: 0I5A, WKN: A3D8PP) (das Unternehmen oder bettermoo(d) Food), freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, bettermoo(d) Holdings Inc. (bettermoo(d)), nach einer längeren Phase der Forschung und Entwicklung die Formulierung seines allseits erwarteten Milchersatzprodukts Moodrink (das Produkt) perfektioniert und für Anfang Juni 2023 seinen ersten kommerziellen Produktionslauf (der Produktionslauf) angesetzt hat.

Nach Durchführung umfassender Analysen des Markts und der Konkurrenzmarken entwickelten das Management von bettermoo(d) und Ernährungswissenschaftler sorgfältig und zielgerichtet eine milchfreie Getränkeformulierung auf Haferbasis für sein Referenzprodukt Moodrink. Die Formulierung bietet und übertrifft in vielen Fällen die ernährungsphysiologischen Eigenschaften der traditionell konsumierten Kuhmilch sowie vieler der führenden, allseits bekannten milchfreien Getränkemarken, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.

Im ersten Produktionslauf des Unternehmens werden voraussichtlich 192.000 Einheiten von Moodrink produziert; nach erfolgreichen Qualitätssicherungsprüfungen kann Moodrink im Frühsommer 2023 in ganz Kanada eingeführt werden.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Milchalternativen ist der Zeitplan des Produktionslaufs von Moodrink und der anschließenden Einführung des Produkts sehr gut gewählt und bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, aus der mehrere Milliarden Dollar schweren Branche, die bis 2026 voraussichtlich ein Volumen von $ 7,25 Milliarden erreichen wird, https://www.marketdataforecast.com/market-reports/north-america-dairy-alternatives-market

Kapital zu schlagen.

Dies ist eine sehr spannende Zeit für das Unternehmen, erklärte Nima Bahrami, CEO von bettermoo(d). Im Laufe des letzten Jahres haben wir hart daran gearbeitet, die Formulierung und die Verpackung von Moodrink zu entwickeln mit dem Ziel, unser Referenzprodukt mit signifikantem Effekt auf dem Markt einzuführen. Wir wissen, dass wir als die Neuen am Markt ein besseres Produkt als die bestehenden Akteure anbieten müssen, um uns in der umkämpften Branche der milchfreien Getränke als führender Player zu profilieren.

Wir wissen auch, dass wir ein Produkt brauchen, das die Vorteile der traditionell konsumierten Milchprodukte bietet oder übertrifft, damit wir die heutigen Konsumenten von Milchprodukten dauerhaft von Milchalternativen überzeugen können. Um beide Ziele zu erreichen - und ich glaube, dies haben wir erreicht -, mussten wir den Markt aus sämtlichen Perspektiven analysieren. Wir haben die wichtigsten Anliegen der Konsumenten von Milchprodukten und von Milchalternativen gleichermaßen erfasst und berücksichtigt, ernährungsphysiologische und funktionelle Defizite der Mitbewerber im Bereich der milchfreien Getränke identifiziert und ein Produkt entwickelt, von dem ich fest davon überzeugt bin, dass es die Erwartungen des Markts und der Konsumenten übertreffen wird.

Moodrink ist zu 100 % vegan, besteht aus glutenfreiem Hafer, enthält keine Gummis und keinen Zuckerzusatz, ist eine ausgezeichnete B-Vitamin- und Calciumquelle, ist sehr ballaststoffreich und übertrifft die meisten führenden milchfreien Getränke im Hinblick auf pflanzenbasierte Proteine, und zwar ohne die körnige Konsistenz, die oft anzutreffen ist, wenn die Menge an pflanzenbasiertem Eiweiß in der Formulierung von Milchalternativen erhöht wird.

Abgesehen davon, dass die ernährungsphysiologischen Vorteile im Vergleich zu anderen führenden milchfreien Getränkemarken weit höher sind, kann Moodrink von bettermoo(d) in Barista-Qualität geschäumt werden, ohne dass die Menge an Fetten und Ölen erhöht wird - ein Verfahren, auf das viele Mitbewerber am Markt normalerweise zurückgreifen, um den gleichen Effekt zu erzielen.

Unsere Verpflichtung zu Innovation und Qualität werden wir auch nach der Markteinführung von Moodrink weiterverfolgen. Wir haben uns das langfristige Ziel gesetzt, die Branchenstandards zu übertreffen, und werden unser Produktangebot im Bereich milchfreier und pflanzenbasierter Lebensmittel und Getränke, die nachhaltig und zielgerichtet formuliert sind, weiter ausbauen, so Bahrami weiter.

ÜBER BETTERMOO(D) FOOD CORPORATION

bettermoo(d) Food Corporation ist ein innovatives Unternehmen für pflanzliche Milchalternativen im Bereich Lebensmittel und Getränke. Das Unternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, übernahm einen etablierten europäischen Produzenten von preisgekröntem veganem Käse und führt zu Beginn des Sommers 2023 das allseits erwartete milchfreie Getränk Moodrink ein.

Getreu dem Motto What A Cow Eats and A Human Needs (Was die Kuh frisst und der Mensch braucht) hat sich bettermoo(d) zum Ziel gesetzt, milchfreie Produkte zu produzieren, die sowohl für den Menschen als auch für den Planeten gut sind, wobei sichergestellt wird, dass alle Produkte nährstoffreich sind und aus nachhaltigen Quellen stammen und dass sie zudem den großartigen Geschmack traditioneller Milch aus den Alpenregionen der Schweiz, Frankreichs und Österreichs nachbilden. Ziel des Unternehmens ist es, in Zusammenarbeit mit Ernährungswissenschaftlern weitere Forschungs- und Entwicklungsprogramme im Lebensmittelbereich durchzuführen mit dem Ziel, eine komplette Produktlinie von Milchalternativen einzuführen, die besser für den Menschen und für den Planeten sind.

FÜR DAS BOARD of DIRECTORS

Steve Pear

Chief Executive Officer und Director

bettermoo(d) Food Corporation

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: investors@bettermoodfoodcorporation.com

Website: www.bettermoo.com

Tel: 1-855-715-1865

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, enthalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der erwarteten kommerziellen Produktion des Moodrink, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, sollten und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen geben die gegenwärtige Auffassung des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden können. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70071

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70071&tr=1

