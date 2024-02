IRW-News: bettermood Food Corporation: bettermoo(d) erreicht mit der Einführung von Moodrink auf dem kanadischen Markt einen Meilenstein und feiert die nationale Listung von Moodrink bei Kanadas größter Lebensmitteleinzelhandelskette

IRW-PRESS: bettermood Food Corporation: bettermoo(d) erreicht mit der Einführung von Moodrink auf dem kanadischen Markt einen Meilenstein und feiert die nationale Listung von Moodrink bei Kanadas größter Lebensmitteleinzelhandelskette

Vancouver, British Columbia, Kanada - 2. Februar 2024 / IRW-Press / - bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOF), (Frankfurt: 0I5A, WKN: A3D8PP) (das Unternehmen oder bettermoo(d)), ein aufstrebender Marktführer und Innovator in der Branche für pflanzliche Lebensmittel, freut sich, endlich die lange und mit Spannung erwartete offizielle Markteinführung (die Markteinführung) seines Vorzeigeprodukts Moodrink (das Produkt) auf dem kanadischen Markt bekannt zu geben. Jetzt ist es soweit und Moodrink wird die sehnsüchtig wartenden Verbraucher erreichen. Die Markteinführung ist die erste Phase der kanadischen Rollout-Kampagne des Unternehmens, die in weiteren Phasen eine landesweite Ausweitung der Präsenz von Moodrink in zusätzlichen Geschäften und Einzelhandelsketten vorsieht.

Das Unternehmen gibt außerdem die landesweite Listung von Moodrink bei Kanadas größter Lebensmitteleinzelhandelskette (die Kette) durch den Vertriebspartner des Unternehmens, United Natural Food (UNFI) Canada, bekannt. Diese richtungsweisende Listung wird 298 Filialen der verschiedenen von der Kette betriebenen Supermärkte im ganzen Land umfassen, wodurch eine große Reichweite von Moodrink in allen Provinzen gewährleistet und den Verbrauchern landesweit ein nahtloses Erlebnis geboten wird.

Die Kette hat eine beherrschende Stellung im kanadischen Lebensmitteleinzelhandel, verfügt über Millionen treuer Kunden und verzeichnet rund 2 Milliarden Kundentransaktionen pro Jahr https://www.arcternventures.com/author/arctern/

. Mit einem Anteil von 27 Prozent am kanadischen Lebensmitteleinzelhandel https://www.statista.com/statistics/481019/leading-grocery-retailers-by-market-share-canada/

bietet die Kette bettermoo(d) die einmalige Gelegenheit, eine große Verbraucherbasis zu erschließen und Moodrink für ein langfristiges Umsatzwachstum zu positionieren.

Studien aus dem Jahr 2020 haben ergeben, dass der kanadische Markt für alternative Milchgetränke im Jahr 2025 ein Volumen von 469,8 Millionen US$ erreichen wird https://agriculture.canada.ca/en/international-trade/market-intelligence/reports/customized-report-service-milk-alternative-beverages-plant-based-beverages-canada-and-united-states

. Die landesweite Listung bei der Kette verschafft bettermoo(d) eine bedeutende Marktpräsenz und etabliert das Unternehmen als Branchenführer im wachsenden Sektor der Milchalternativen.

Wir freuen uns sehr über die Markteinführung von Moodrink in Kanada, die einen bedeutenden Meilenstein für bettermoo(d) darstellt. Dies ist ein aufregender Start, zumal wir hoffen, bis zum Ende des Jahres in mehr als 2.000 Geschäften vertreten zu sein. Wir setzen derzeit unseren kanadischen Markteinführungsplan um, und diese Platzierung ist der erste Schritt, dem weitere spannende Neuigkeiten folgen werden. Unser nächster Schritt ist die Ausweitung der Moodrink-Präsenz auf weitere Geschäfte und Einzelhandelsketten, so Nima Bahrami, CEO von bettermoo(d).

Moodrink zeichnet sich durch ein bemerkenswertes Nährwertprofil aus. Mit acht Gramm pflanzlichem Eiweiß pro Portion ist es eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ein sättigendes und nahrhaftes Getränk suchen. Moodrink ist reich an Ballaststoffen, die die Verdauung fördern, und überzeugt im Vergleich zu den meisten Milchprodukte mit 2%igem Fettgehalt durch seine Nährstoffzusammensetzung. Moodrink enthält mehr Kalzium, weniger Zucker und Natrium, kein Cholesterin und einen geringeren Fettgehalt, was es zu einer idealen Option für Menschen macht, die einen ausgewogenen und gesundheitsbewussten Lebensstil anstreben. Neben seinem hervorragenden Nährwert bietet Moodrink ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis, das den reichhaltigen traditionellen Milchgetränken aus den Alpenregionen der Schweiz, Frankreichs und Österreichs nachempfunden ist.

ÜBER BETTERMOO(D) FOOD CORPORATION

bettermoo(d) Food Corporation ist ein innovatives Unternehmen für pflanzliche Milchalternativen im Bereich Lebensmittel und Getränke mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, das mit MoodrinkTM ein nahrhaftes Milchalternativgetränk mit einem revolutionären Geschmack auf den Markt bringt. MoodrinkTM enthält eine Mischung von Kräutern und Blumen, ähnlich dessen, was Kühe vor der Zeit der Massentierhaltung gefressen haben. Ähnlich wie bei reichhaltigen Milchprodukten werden MoodrinkTM pflanzliche Fette und Vitamine hinzugesetzt, sodass die Verbraucher in keiner Weise auf Geschmack verzichten müssen. Der MoodrinkTM ist erst der Anfang der Revolution für bettermoo(d), das in Vancouver ansässige Unternehmen für Milchalternativen.

Getreu dem Motto What A Cow Eats and A Human Needs (Was die Kuh frisst und der Mensch braucht) hat sich bettermoo(d) zum Ziel gesetzt, milchfreie Produkte zu produzieren, die sowohl für den Menschen als auch für den Planeten gut sind, wobei sichergestellt wird, dass alle Produkte nährstoffreich sind und aus nachhaltigen Quellen stammen und dass sie zudem den großartigen Geschmack traditioneller Milch aus den Alpenregionen der Schweiz, Frankreichs und Österreichs nachbilden. In Zusammenarbeit mit Lebensmittelwissenschaftlern verfolgt das Unternehmen das Ziel, kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsprogramme für Lebensmittel durchzuführen, um eine vollständige Produktlinie von Milchalternativen, einschließlich Moogurt und Buetter, sowie viele andere Produkte auf den Markt zu bringen, die besser für SIE und für den Planeten sind.

FÜR DAS BOARD of DIRECTORS

Nima Bahrami

Chief Executive Officer und Direktor

bettermoo(d) Food Corporation

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: investors@bettermoodfoodcorporation.com

Webseite: www.bettermoo.com

Tel: 1-855-715-1865

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, enthalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die erwartete kommerzielle Produktion von Moodrink, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, sollten und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen geben die gegenwärtige Auffassung des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden können. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73476

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73476&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA08772W2076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.