IRW-News: bettermood Food Corporation: Abschluss der ersten kommerziellen Produktion der mit Spannung erwarteten Milchalternative Moodrink von bettermoo(d)

Vancouver, British Columbia, Kanada - 06. Oktober 2023 - bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOF), (Frankfurt: 0I5A, WKN: A3D8PP) (das Unternehmen oder bettermoo(d) Food), ein wegweisendes Unternehmen des Sektors Milchalternativen, freut sich außerordentlich, den erfolgreichen Abschluss seines ersten kommerziellen Produktionslaufs für Moodrink, sein innovatives milchfreies Getränk, bekannt zu geben. Diese Leistung stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung auf die bevorstehende Markteinführung von Moodrink dar und ist ein zentraler Meilenstein auf dem Entwicklungsweg des Unternehmens.

Im Zuge einer strategischen Maßnahme zur Sicherstellung einer soliden Marktpräsenz für sein Produkt Moodrink ging bettermoo(d) eine Partnerschaft mit einem der herausragenden kanadischen Vertriebs- und Marketingdienstleister und Anbieter kommerzieller Lösungen ein. Diese strategische Allianz wird dazu beitragen, die umfassende Verfügbarkeit von Moodrink und zukünftiger Produkte von bettermoo(d) in den großen Einzelhandels-Vertriebsketten in ganz Kanada zu optimieren; als Gegenleistung hat der Vertriebspartner Anspruch auf eine Provision auf die verkauften Produkte.

Diese Partnerschaft ist für bettermoo(d) außerordentlich vielversprechend und macht sich die umfassende Expertise sowie das weitreichende Netz seines Vertriebspartners zunutze. Dieser Sales-Broker, der für seine außergewöhnlichen Vertriebs- und Marketingkompetenzen bekannt ist, verfügt über ein bemerkenswertes Kundenportfolio, welches unter anderem The Coca-Cola Company und Nestle SA umfasst. Die Produktlinie von bettermoo(d), die den Originalgeschmack von Kuhmilch anhand hochwertiger Zutaten nachahmt und gleichzeitig die natürlichen Ernährungsgewohnheiten einer in den Alpen lebenden Kuh respektiert, dürfte als das erste Sortiment seiner Art Wellen schlagen.

Angesichts der bevorstehenden Einführung von Moodrink ist bettermoo(d) durch seine umfassende Social-Media-Reichweite, die ein potenzielles Publikum von nahezu 35 Millionen Menschen anvisiert, gut für den Erfolg gerüstet. Das dynamische Team des Unternehmens, das aus dem Gründungsmitglied, dem legendären Rocker Bryan Adams, der TikTok-Sensation Armen Adamjan (alias Creative Explained) und der Reise-Influencerin und Social-Media-Strategin Julia Thompson, besteht, verfügt gemeinsam über eine immense weltweite Gefolgschaft.

bettermoo(d) hat drei Jahre engagierter Arbeit investiert, um die höchstmögliche Qualität seiner Milchalternativ-Produkte sicherzustellen, die darauf ausgelegt sind, die verschiedensten Bedürfnisse der Konsumenten zu befriedigen. Dieses Engagement für Exzellenz hat zur Entwicklung des innovativen Produkts Moodrink und einer Produktionspipeline geführt, die weitere Milchalternatiaven umfassen wird, unter anderem Moogurt und buetter, die ebenfalls das Ziel verfolgen, die Branche der Milchersatzprodukte neu zu definieren.

Ein bemerkenswerter Neuzugang im Führungsteam, der frühere Coca-Cola-Manager Steve Pear, übernahm im zweiten Quartal 2023 die Rolle des Chairman des Unternehmens. Diese strategische Berufung unterstreicht noch stärker das Bestreben von bettermoo(d), Exzellenz zu erreichen und seine Marktpräsenz auszuweiten.

bettermoo(d) und seine mit Spannung erwartete Produkteinführung haben die Aufmerksamkeit prominenter Medienkanäle auf sich gezogen, sodass das Unternehmen den Status eines Vorreiters der Branche einnimmt. Die Entwicklung des Unternehmens, die in den bekannten Publikationen The Vancouver Sun, Barrons und Vegconomist erwähnt wird, weckt das Interesse von Konsumenten und Branchenenthusiasten gleichermaßen.

Das Referenzprodukt von bettermoo(d), Moodrink, ist zu 100 % vegan und aus glutenfreiem Bio-Hafer hergestellt - und enthält wieder Gummis noch Zuckerzusatz. Es ist eine ausgezeichnete Quelle für B-Vitamine, Calcium und Ballaststoffe. Das Produkt besitzt nicht nur die Vorteile der traditionellsten Milchprodukte mit 2 %, sondern stellt viele andere führende Milchalternativen, die derzeit am Markt erhältlich sind, in den Schatten. Darüber hinaus ist Moodrink ein vielseitiges Milchalternativ-Getränk, das für verschiedene Anwendungen geeignet ist, unter anderem Backen, Kochen und Zubereitung von Kaffee, bei welcher das Produkt mühelos Schaum in Barista-Qualität erreicht.

Dies ist eine bedeutende Leistung für bettermoo(d), da drei Jahre harter Arbeit zum Abschluss unseres ersten kommerziellen Produktionslaufs geführt haben. Wir haben nicht allein unseren Produktionsmeilenstein erreicht, sondern das Unternehmen auf Erfolgskurs gebracht, indem wir eine Partnerschaft mit einem der größten und angesehensten Broker der Branche eingingen, der uns helfen wird, unsere Produkte in die Regale von Einzelhändlern in ganz Kanada und schließlich in den ganzen USA zu bringen, erklärte Nima Bahrami, der CEO von bettermoo(d).

bettermoo(d) freut sich außerordentlich, in diese transformative Phase seiner Entwicklung überzugehen und sich auf die mit Spannung erwartete Markteinführung von Moodrink vorzubereiten. Mit seinem visionären Team, seinen strategischen Partnerschaften und seiner Verpflichtung für Qualität ist bettermoo(d) gut aufgestellt, um den Markt für Milchalternativen zu revolutionieren.

ÜBER BETTERMOO(D) FOOD CORPORATION

bettermoo(d) Food Corporation ist ein innovatives Unternehmen für pflanzliche Milchalternativen im Bereich Lebensmittel und Getränke mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, das mit MoodrinkTM ein nahrhaftes Milchalternativengetränk mit einem revolutionären Geschmack auf den Markt bringt.

Getreu dem Motto What A Cow Eats and A Human Needs (Was die Kuh frisst und der Mensch braucht) hat sich bettermoo(d) zum Ziel gesetzt, milchfreie Produkte zu produzieren, die sowohl für den Menschen als auch für den Planeten gut sind, wobei sichergestellt wird, dass alle Produkte nährstoffreich sind und aus nachhaltigen Quellen stammen und dass sie zudem den großartigen Geschmack traditioneller Milch aus den Alpenregionen der Schweiz, Frankreichs und Österreichs nachbilden. In Zusammenarbeit mit Lebensmittelwissenschaftlern verfolgt das Unternehmen das Ziel, kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsprogramme für Lebensmittel durchzuführen, um eine vollständige Produktlinie von Milchalternativen, einschließlich Moogurt und Buetter, sowie viele andere Produkte auf den Markt zu bringen, die besser für SIE und für den Planeten sind.

FÜR DAS BOARD of DIRECTORS

Nima Bahrami

Chief Executive Officer und Director

bettermoo(d) Food Corporation

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: investors@bettermoodfoodcorporation.com

Website: www.bettermoo.com

Tel: 1-855-715-1865

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, enthalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die erwartete kommerzielle Produktion von Moodrink, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, sollten und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen geben die gegenwärtige Auffassung des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden können. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

