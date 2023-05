IRW-News: Ximen Mining Corp.: Ximen meldet die wichtigsten Ergebnisse der geochemische Boden- und Gesteinsuntersuchungen 2022 auf dem Projekt Quartz Mountain

IRW-PRESS: Ximen Mining Corp.: Ximen meldet die wichtigsten Ergebnisse der geochemische Boden- und Gesteinsuntersuchungen 2022 auf dem Projekt Quartz Mountain

Vancouver, B.C., 11. Mai 2023 / IRW-Press / - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FWB: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) gibt die Ergebnisse der geochemischen Gesteins- und Bodenuntersuchungen bekannt, die im Jahr 2022 auf dem Konzessionsgebiet Quartz Mountain absolviert wurden. Die Gesteinsprobenahmen im Gebiet Andersons Pit lieferten u.a. 12,2 g/t Au, 62,2 g/t Ag und 2,9 Gew.-% Pb auf 1,2 m in einer Schlitzprobe.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70487/Ximen_110523_DEPRCOM.001.png

Das Konzessionsgebiet Quartz Mountain von Ximen befindet sich 12,5 km südwestlich von Kimberly und 22 km westlich von Cranbrook in der kanadischen Provinz British Columbia. Das Konzessionsgebiet besteht aus zwei Claimblöcken mit einer Grundfläche von 3.829 Hektar, die 13 Mineralvorkommen enthalten. Im Jahr 2022 wurde der nördliche Block erkundet, welcher 8 Mineralvorkommen mit früherer Produktion und einer nachweislichen Goldmineralisierung umfasst. Die Feldarbeiten 2022 beinhalteten GPS-Messungen bei historischen Abbaugebieten, Verifizierungsproben der bekannten Goldvorkommen, geochemische Bodenuntersuchungen und drohnengestützte Photogrammetrie.

Das Konzessionsgebiet Quartz Mountain grenzt an den Perry Creek; entlang dessen finden sich Goldseifenabbaustätten aus der heutigen Zeit und der Vergangenheit. Perry Creek liegt in der Nähe des Zentrums des 100 km langen und 30 km breiten Goldtrends Kimberley, der Seifengoldlagerstätten am Wild Horse River, Perry Creek und Moyie River umfasst. Der Goldtrend Kimberley wurde ursprünglich im Jahr 1864 entdeckt und nach vorliegenden Informationen wurden hier mindestens 1,5 Millionen Unzen Gold gewonnen. An jedem dieser Wasserläufe findet heute - 150 Jahre nach der Entdeckung - nach wie vor in kleinem Maßstab Seifenbergbau statt. Eine bedeutende Golderzgangquelle für die reichhaltigen Seifenlagerstätten wurde bislang nicht entdeckt, obwohl zahlreiche Vorkommen aufgefunden wurden (Geoscience BC Report 2015-1). Der Goldtrend Kimberley erstreckt sich im Bereich der Verwerfungen St. Marys und Moyie und überlagert die tektonische Zone des vulkanischen Grundgebirges, welche die strukturelle Entwicklung beeinflusste und dazu beitrug, den Flüssigkeitsstrom bei den Faltungs-, Verwerfungs- und Intrusionsaktivitäten im Jura und in der Kreidezeit zu konzentrieren (Thompson, 2010).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70487/Ximen_110523_DEPRCOM.002.jpeg

Karte mit den Ergebnissen der geochemischen Bodenuntersuchungen und der Gesteinsprobenahmen aus dem Gebiet Andersons Pit.

Auf dem Konzessionsgebiet Quartz Mountain fanden in der Vergangenheit Abbauarbeiten in der Andersons Pit statt (381 Tonnen, 102 Unzen Gold, 167 Unzen Silber und 200 kg Blei laut BC Minfile-Aufzeichnungen). Die Grube umfasst einen Quarzerzgang mit einer wahren Mächtigkeit von etwa 2,5 m, der mit 175/40°W ausgerichtet ist. Gesteinssplitterprobenahmen im Jahr 2022 lieferten u.a. 12,2 g/t Au, 62,2 g/t Ag und 2,9 Gew.-% Pb auf 1,2 m in einer Schlitzprobe. Eine geochemische Bodenuntersuchung, die nordöstlich von Andersons Pit absolviert wurde, ließ eine Goldanomalie erkennen, die sich entlang der Projektion des Erzgangs erstreckt (siehe Karte). Die Analyseergebnisse reichten von der Nachweisgrenze von 0,001 bis 0,167 ppm Gold. Die Ergebnisse sind auch deshalb ermutigend, weil die Ausrichtung des Erzgangs und das Streichen der Bodenanomalie mit der Ausrichtung der Verwerfung Perry Creek übereinstimmen. Dies deutet darauf hin, dass diese Verwerfung eine grundlegende Kontrollstruktur für die Goldmineralisierung an diesem Standort darstellt. Eine subparallele Goldanomalie wurde weiter östlich festgestellt, und eine isolierte Anomalie tritt im östlichsten Bereich des Bodenrasters auf, die mit einem anderen Vorkommen namens Gold zusammenfällt. Die örtliche geologische Struktur ist eine Antiform innerhalb der Formation Creston, und der interpretierte Scharnierbereich fällt mit der Verwerfung Perry Creek in der Nähe der Andersons Pit zusammen. Diese Faltenstruktur könnte ein weiterer Einflussfaktor für die Lokalisierung von Gold sein.

Die Pläne für 2023 sehen vor, das geochemische Bodenraster nach Osten zu erweitern. Geochemische Untersuchungen werden auch bei anderen Vorkommen auf dem Konzessionsgebiet durchgeführt werden.

Anmerkung: Die hierin gemeldeten geochemischen Bodenanalysen umfassten einen Königswasseraufschluss und eine ICPMS-Analyse (induktiv gekoppeltes Plasma - Massenspektroskopie) an einer 50-Gramm-Probe. Dieses Multielementpaket liefert Ergebnisse für 51 Elemente einschließlich Gold und Silber. Zur Qualitätskontrolle wurden der Probencharge Blindproben und zertifizierte Referenzproben mit einer Häufigkeit von 1:20 für jeden Probentyp bzw. einer Kontrollprobe pro 10 Proben beigefügt. Die hier gemeldeten geochemischen Gesteinsanalysen erfolgten mittels Brandprobe einer 50-Gramm-Probe und Analyse mittels Atomabsorptionsspektrometrie.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die historischen Aufzeichnungen, auf die in dieser Pressemeldung Bezug genommen wird, zwar untersucht, jedoch nicht von einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) verifiziert wurden. Weitere Arbeiten sind erforderlich, um die Genauigkeit der in dieser Pressemeldung genannten historischen Aufzeichnungen zu verifizieren.

Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration bei Ximen Mining Corp. und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung genehmigt.

Über Ximen Mining Corp.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70487/Ximen_110523_DEPRCOM.003.jpeg

Ximen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte an drei seiner Edelmetallprojekten, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Goldprojekt Amelia und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit ist das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand einer Optionsvereinbarung. Der Optionspartner tätigt jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmittel und Aktien und finanzieren auch die Erschließung dieses Projekts. Das Unternehmen hat darüber hinaus auch eine 100%ige Beteiligung an der Goldmine Kenville in der Nähe von Nelson (British Columbia) erworben, die alle ober- und unterirdischen Rechte, Gebäude und Gerätschaften umfasst.

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70487/Ximen_110523_DEPRCOM.004.jpeg

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

