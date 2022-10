IRW-News: XPhyto Therapeutics Corp.: XPhyto unterschreibt Absichtserklärung für US-Produktion und strategische Geschäftsmöglichkeiten

IRW-PRESS: XPhyto Therapeutics Corp.: XPhyto unterschreibt Absichtserklärung für US-Produktion und strategische Geschäftsmöglichkeiten

Vancouver, Kanada und Uttenweiler, Deutschland (4. Oktober 2022) - XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) (XPhyto oder das Unternehmen) freut sich, mitteilen zu können, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung ("LOI") unterzeichnet hat, um potenzielle Geschäftssynergien in den Bereichen Herstellung, Import/Export, Vertrieb und Produktentwicklung mit einem in den USA ansässigen Hersteller von Dünnfilmen (die "Firma") zu ermitteln und zu bewerten.

Die Firma betreibt eine hochmoderne, FDA-zertifizierte Pharmaproduktionsanlage in den USA, die von einem erfahrenen Führungsteam mit über 50 Jahren Erfahrung geleitet wird. Die Firma verfügt über ein erfahrenes F&E-Team und eine lizenzierte Produktionsanlage mit einer jährlichen Kapazität von mehr als 50 Millionen Dünnschichtprodukten und ist damit ein idealer potenzieller Partner für die Herstellung von XPhyto's oral auflösbaren ("ODF") Biosensorprodukten. Sie sind in der Lage, medizinische Dünnschichtprodukte zu formulieren, zu mischen, zu beschichten und zu verpacken. Darüber hinaus verfügt die Firma über ein Portfolio von OTC- und FDA-zugelassenen Produkten, die derzeit auf dem US-Markt verkauft werden.

Die Absichtserklärung sieht eine Reihe kurzfristiger Meilensteine vor, um das Ausmaß und die Durchführbarkeit potenzieller geschäftlicher Synergien zwischen XPhyto und der Firma zu ermitteln. Dazu gehören: Kompatibilität bei der Herstellung von XPhyto's ODF-Biosensorprodukten, potenzielle EU-GMP-Zertifizierung der in den USA ansässigen Anlage, gegenseitige Import-/Exportmöglichkeiten zwischen den USA und Europa sowie Zusammenarbeit bei Produktforschung und -entwicklung.

Das proprietäre ODF-Biosensor-Entwicklungsportfolio von XPhyto umfasst mehrere Mundgesundheitsprodukte, unter anderem zur Erkennung von Stomatitis, Parodontitis und Periimplantitis. Das erste ODF-Biosensor-Screeningprodukt des Unternehmens ist für allgemeine orale Entzündungen bestimmt. Ein positiver Nachweis der verursachenden Entzündungserreger führt zu einer enzymatischen Freisetzung eines Bitterstoffs im Mund des Benutzers, ohne dass eine medizinische Ausbildung, Analysegeräte oder eine Stromversorgung erforderlich sind. Der Biosensor für orale Entzündungen ist als einfacher, kostengünstiger und selbst durchzuführender Screening-Test konzipiert, mit dem Benutzer für weiterführende medizinische Untersuchungen identifiziert werden können. Der oral auflösbare Entzündungs-Screening-Test des Unternehmens wurde Ende 2021 in der EU zugelassen und ist derzeit für die Vermarktung und den Verkauf in Europa lizenziert.

Die Pipeline von XPhyto an Biosensor-Screeningprodukten für entzündliche, bakterielle und virale Infektionskrankheiten umfasst Stomatitis, Periimplantitis, Parodontitis, Streptokokken der Gruppe A, Influenza A und Covid-19. Mit dieser Reihe von Biosensorprodukten positioniert sich das Unternehmen in den globalen Märkten für Biosensoren und Mundgesundheit, die laut Global Market Insights bis 2028 ein Volumen von 43,6 Mrd. US-Dollar bzw. 44,5 Mrd. US-Dollar erreichen sollen.

Forward looking statements

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "entwickeln", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen", "potenziell", "vorschlagen" und ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden", und in dieser Pressemitteilung ist die Aussage über das Ziel des Unternehmens enthalten, ein erfolgreiches Unternehmen für Diagnostik, Medikamentenverabreichung und medizinischen Cannabis aufzubauen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind lediglich Vorhersagen, die auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen beruhen und einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, einschließlich: dass es dem Unternehmen nicht gelingen könnte, ein kommerzielles Produkt zu entwickeln; dass der Verkauf von Produkten kein rentables Geschäft sein könnte; dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, sein Geschäft zu skalieren; Produkthaftungsrisiken; Produktregulierungsrisiken; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; ungünstige Branchenereignisse; künftige gesetzgeberische und regulatorische Entwicklungen; die Unfähigkeit, sich ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen und/oder die Unfähigkeit, sich ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen; Währungsrisiken; Wettbewerb; internationale Risiken und andere Risiken, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben. Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

