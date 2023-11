IRW-News: XORTX Therapeutics Inc.: XORTX gibt ATM-Angebot in USA bekannt

IRW-PRESS: XORTX Therapeutics Inc.: XORTX gibt ATM-Angebot in USA bekannt

Calgary (Alberta), 30. November 2023 / IRW-Press / - XORTX Therapeutics Inc. (XORTX oder das Unternehmen) (NASDAQ: XRTX | TSX-V: XRTX | Frankfurt: ANU), ein Pharmaunternehmen im fortgeschrittenen klinischen Stadium, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen gerichtet ist, gibt bekannt, dass es mit H.C. Wainwright & Co. LLC (Wainwright) ein Abkommen hinsichtlich eines Angebots zum Tageskurs unterzeichnet hat, dem zufolge das Unternehmen nach eigenem Ermessen von Zeit zu Zeit über Wainwright Stammaktien ohne Nennwert (die Aktien) mit einem Angebotspreis in Höhe von insgesamt bis zu 3.701.931 USD anbieten und verkaufen kann (das ATM-Angebot). An Wainwright wird in Zusammenhang mit seinen Dienstleistungen eine Barprovision in Höhe von 3,0 % der gesamten Bruttoeinnahmen aus dem ATM-Angebot bezahlt werden.

Das ATM-Angebot wird in den USA gemäß einer Registrierungserklärung in Formular F-3 (Aktenzeichen. 333-269429), die gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der Securities Act) bei der Securities and Exchange Commission (die SEC) eingereicht und am 3. Februar 2023 für wirksam erklärt wurde (die Registrierungserklärung), sowie dem entsprechenden Prospekt vom 3. Februar 2023 (der Basisprospekt) und dem Prospektnachtrag vom 29. November 2023 (der Prospektnachtrag, zusammen mit dem Basisprospekt der Prospekt) bei der Commission eingereicht.

Der Verkauf von Aktien im Rahmen des Prospekts erfolgt in Form von Transaktionen, die als Angebot zum Tageskurs gemäß Rule 415(a)(4) des Securities Act gelten, einschließlich Verkäufe, die direkt an oder über NASDAQ Stock Market LLC (NASDAQ) erfolgen. Die Aktien werden zu den zum Zeitpunkt des Verkaufs geltenden Marktpreisen ausgegeben. Daher könnten die Preise zwischen den Käufern und während des Ausgabezeitraums schwanken. Keine Aktien des ATM-Angebots werden an der TSX Venture Exchange (TSX-V) oder einem anderen Handelsplatz in Kanada verkauft.

Sollte sich XORTX für den Verkauf von Aktien im Rahmen des ATM-Angebots entscheiden, beabsichtigt das Unternehmen, die Nettoeinnahmen aus dem ATM-Angebot als Betriebskapital sowie zu anderen allgemeinen Unternehmenszwecken zu verwenden.

Sie können unsere bei der SEC eingereichten Dokumente, die Registrierungserklärung sowie den Prospekt auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder auf der Website des Unternehmens unter www.xortx.com abrufen, über die Sie Zugriff auf unsere bei der SEC eingereichten Dokumenten haben.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf dar. Auch dürfen in Staaten oder Rechtsprechungen, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wären, keine Verkäufe stattfinden, bevor eine Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem geltenden Wertpapierrecht eines solchen Staates oder einer solchen Rechtsprechung erfolgt ist.

Über XORTX Therapeutics Inc.

XORTX ist ein Pharmaunternehmen, das derzeit zwei Produkte im fortgeschrittenen klinischen Stadium entwickelt: 1) unser XRx-008-Hauptprogramm zur Behandlung der ADPKD und 2) unser Nebenprogramm mit XRx-101 zur Behandlung von akuten Nierenschäden sowie anderen akuten Organschäden in Zusammenhang mit einer viralen Infektion der Atemwege. Zusätzlich wird an XRx-225, einem Programm im vorklinischen Stadium zur Behandlung einer Nephropathie bei Typ-2-Diabetes, gearbeitet.

XORTX arbeitet an der Weiterentwicklung seiner im klinischen Entwicklungsstadium befindlichen Produkte, die auf eine Störung des Purinstoffwechsels und der Xanthinoxidase abzielen und die Harnsäureproduktion verringern oder hemmen sollen. Wir von XORTX haben uns der Entwicklung von Medikamenten verschrieben, die der Verbesserung der Lebensqualität und der zukünftigen Gesundheit von Patienten mit Nierenerkrankungen dienen. Nähere Informationen zu XORTX finden Sie unter www.xortx.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Allen Davidoff, CEO

adavidoff@xortx.com

+1 403 455 7727

Nick Rigopulos, Director of Communications

nick@alpineequityadv.com

+1 617 901 0785

Medienanfragen:

OIipriya Das, PhD, MSc

olipriya.das@russopartnersllc.com

+1 409 365 3641

Die TSXV und Nasdaq haben den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält ausdrücklich oder implizit zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen, einschließlich solcher, die sich auf künftige Verkäufe von Anteilen im Rahmen des ATM-Angebots, den Angebotspreis und die Verwendung der Erlöse daraus beziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und ihre Implikationen basieren ausschließlich auf den gegenwärtigen Erwartungen des Managements von XORTX und unterliegen einer Reihe von Faktoren und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Sofern nicht durch geltendes Recht oder Börsenregeln anders vorgeschrieben, ist XORTX nicht verpflichtet, Änderungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Ausführlichere Informationen über die Risiken und Ungewissheiten, die XORTX betreffen, sind unter der Überschrift Risk Factors im Jahresbericht von XORTX auf Formblatt 20-F enthalten, die bei der SEC eingereicht wurde und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar ist (einschließlich aller Dokumente, die einen Teil davon bilden oder durch Verweis darin enthalten sind), sowie in unseren Berichten, öffentlichen Offenlegungsdokumenten und anderen Einreichungen bei den Wertpapierkommissionen und anderen Aufsichtsbehörden in Kanada, die unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72842

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72842&tr=1

