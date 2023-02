IRW-News: Water Ways Technologies Inc.: Water Ways Technologies kündigt Privatplatzierung an

IRW-PRESS: Water Ways Technologies Inc.: Water Ways Technologies kündigt Privatplatzierung an

10. Februar 2023 - Toronto, Ontario - Water Ways Technologies Inc. (TSXV: WWT) (FRA: WWT) ("Water Ways" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der landwirtschaftlichen Erzeugern Lösungen für die Wasserbewässerung anbietet, gibt die Hinterlegung von Geldern für eine Privatplatzierung (das "Angebot") von bis zu 2.415.000 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von CAD$ 0,13 (= 0,09 Euro) pro Einheit, für einen Bruttoerlös von bis zu 313.950 CAD$ (der "Bruttoerlös" = 216.000 Euro). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant auf den Kauf einer Stammaktie ist ein "Warrant"), wobei jeder Warrant in eine zusätzliche Stammaktie (eine "Warrant-Aktie" und, zusammen mit den Stammaktien und Warrants, die "Wertpapiere") zu einem Preis von 0,20 CAD$ für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum ausgeübt werden kann. Wenn nach dem Datum, das vier Monate und einen Tag nach dem Datum der endgültigen Genehmigung des Angebots durch die TSX Venture Exchange liegt (das "Abschlussdatum"), der volumengewichtete Durchschnittspreis ("VWAP") der Stammaktien an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,26 CAD$ oder mehr beträgt, kann das Unternehmen nach schriftlicher Mitteilung an die Inhaber der Warrants das Verfallsdatum der Warrants auf das Datum vorverlegen, das 30 Tage nach dem Datum dieser schriftlichen Mitteilung liegt. Das Unternehmen geht davon aus, dass es im Zusammenhang mit dem Angebot eine in bar zu zahlende Vermittlungsgebühr von bis zu 8 % des Bruttoerlöses zahlen wird und wird an diese Vermittler eine Anzahl von Warrants ausgeben, die 8 % der verkauften Einheiten entspricht (die "Finder Warrants"). Jeder Finder Warrant kann gegen Zahlung von 0,13 CAD$ pro Finder Warrant in eine Einheit umgewandelt werden.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen die Einzahlung von Geldern in ein Treuhandkonto für eine Privatplatzierung (das "CD-Angebot") von bis zu 10 Einheiten (die "CD-Einheiten") zu einem Preis von 10.200 CAD$ (= 7.000 Euro) pro CD-Einheit (der "Zeichnungspreis") bekannt, was einen Bruttoerlös von bis zu 102.000 CAD$ (der "CD-Bruttoerlös" = 70.000 Euro) ergibt. Jede CD-Einheit besteht aus einer unbesicherten Wandelschuldverschreibung (jeweils eine "Wandelschuldverschreibung") mit einem Nennwert von 10.200 CAD$ und 42.500 halben Optionsscheinen zum Kauf von Stammaktien (jeweils ein ganzer Optionsschein zum Kauf von Stammaktien, ein "CD-Warrant"), wobei jeder CD-Warrant in eine zusätzliche Stammaktie (eine "CD-Warrant-Aktie") ausübbar ist. Wenn das Unternehmen den Zeichnungspreis nicht bis zum Ende des Datums, das 24 Monate nach dem Abschlussdatum liegt (das "Fälligkeitsdatum"), zurückzahlt, wird nur die Wandelschuldverschreibung um weitere 12 Monate verlängert (das "revidierte Fälligkeitsdatum") und das Unternehmen ist verpflichtet, eine in bar zu zahlende Strafe in Höhe von 10 % aller Beträge des Zeichnungspreises zu zahlen, die am Ende des Fälligkeitsdatums ausstehen und nicht zurückgezahlt wurden. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem jährlichen Zinssatz von 8 % verzinst, der vierteljährlich ausschließlich in bar zu zahlen ist (die "Zinsen").

Die Wandelschuldverschreibungen können nach Wahl des Inhabers zu einem Umtauschpreis von 0,24 CAD$ pro Stammaktie (der "Umtauschpreis") umgewandelt werden, vorausgesetzt, dass das Unternehmen nach dem Datum, das vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum liegt, wenn der VWAP der Stammaktien an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,36 CAD$ oder mehr beträgt, nach schriftlicher Mitteilung an die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen die Umwandlung der Wandelschuldverschreibungen bis zu dem Datum erzwingen kann, das 30 Tage nach dem Datum dieser schriftlichen Mitteilung liegt.

Jeder CD-Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,30 CAD$ am oder vor dem Fälligkeitsdatum, vorausgesetzt, dass das Unternehmen, wenn nach dem Datum, das vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum liegt, der VWAP der Stammaktien an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,45 CAD$ oder mehr beträgt, nach schriftlicher Mitteilung an die Inhaber der CD-Warrrants das Verfallsdatum der CD-Warrrants auf das Datum vorverlegen kann, das 30 Tage nach dem Datum einer solchen schriftlichen Mitteilung liegt. Das Unternehmen rechnet damit, im Zusammenhang mit dem CD-Angebot eine in bar zu zahlende Vermittlungsgebühr von bis zu 8 % des CD-Bruttoerlöses zu zahlen, und wird eine Anzahl von Optionsscheinen ausgeben, die 8 % der verkauften CD-Einheiten entspricht (die "CD-Finder-Optionsscheine"). Jeder CD-Finder Warrant kann gegen Zahlung von 0,24 CAD$ pro CD-Finder Warrant in eine halbe Stammaktie ausgeübt werden.

Der Abschluss des Angebots und des CD-Angebots sowie die Freigabe der Gelder aus dem Treuhandkonto sind vom Erhalt aller behördlichen Genehmigungen abhängig, einschließlich der Genehmigung der TSXV.

Über Water Ways Technologies Inc.

WWT (ISIN: CA9411881043) ist über seine Tochtergesellschaften ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der landwirtschaftlichen Erzeugern Lösungen für die Wasserbewässerung anbietet. WWT konkurriert auf dem globalen Markt für Bewässerungssysteme mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Lösungen für kommerzielle Anwendungen in den Segmenten Mikro- und Präzisionsbewässerung des Gesamtmarktes. Die Haupteinnahmen von WWT stammen derzeit aus den folgenden Geschäftsbereichen: (i) Projektgeschäft und (ii) Vertrieb von Komponenten und Geräten. WWT nutzt die Chancen, die sich durch Mikrobewässerung und intelligente Bewässerung ergeben, und setzt gleichzeitig einen positiven Beitrag für die Gesellschaft, indem sie diese Technologien insbesondere in Entwicklungsländern wie Afrika und Lateinamerika und in entwickelten Märkten wie China und Kanada weiter verbreitet. Zu den Bewässerungsprojekten von WWT gehören Weinberge, Baumwollfelder, Apfel- und Orangenplantagen, Blaubeeren, medizinischer Cannabisanbau, Kühlräume für Frischwaren und vieles mehr in über fünfzehn Ländern.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" dar, wie dieser Begriff in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen definiert ist. Die Wörter "können", "würden", "könnten", "sollten", "potenziell", "werden", "anstreben", "beabsichtigen", "planen", "vorhersehen", "glauben", "schätzen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke beziehen sich auf Water Ways Technologies Inc. (Water Ways"). Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten und Absichten von Water Ways in Bezug auf zukünftige Ereignisse sowie die aktuellen Informationen, die Water Ways zur Verfügung stehen, wider und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen wurden wesentliche Faktoren oder Annahmen zugrunde gelegt. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, von den hier beschriebenen abweichen, falls eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten. Sollte sich ein Faktor in unerwarteter Weise auf Water Ways auswirken oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den vorhergesagten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Alle derartigen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Darüber hinaus übernimmt Water Ways keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit solcher vorausschauenden Informationen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Water Ways ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Ergebnisse und zukunftsgerichteten Informationen und Berechnungen von Water Ways können durch Wechselkursschwankungen und den Kurs der eigenen Aktien beeinflusst werden. Alle Angaben sind in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Es gilt der Text der englischen Originalmeldung. Diese können Sie hier abrufen: https://www.globenewswire.com/news-release/2023/02/10/2606225/0/en/Water-Ways-Announces-Private-Placements.html

