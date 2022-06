IRW-News: Voyager Digital Ltd. : Voyager Digital informiert den Markt über aktuelle Entwicklungen

IRW-PRESS: Voyager Digital Ltd. : Voyager Digital informiert den Markt über aktuelle Entwicklungen

New York, 22. Juni 2022 - Voyager Digital Ltd. (Voyager oder das Unternehmen) (TSX: VOYG) (OTCQX: VYGVF) (FWB: UCD2) gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Voyager Digital Holdings, Inc. (VDH) eine definitive Vereinbarung mit Alameda Ventures Ltd. (Alameda) im Zusammenhang mit der zuvor gemeldeten Kreditfazilität unterzeichnet hat, die Voyager dabei unterstützen soll, den Liquiditätsbedarf seiner Kunden in diesem dynamischen Zeitraum zu decken.

VDH hat mit Alameda eine definitive Vereinbarung über einen Barkredit in Höhe von US$200 Millionen, einen revolvierenden USDC-Kredit und einen revolvierenden 15.000 BTC-Kredit (das Darlehen) unterzeichnet. Wie bereits bekannt gegeben, sollen die Erlöse aus der Kreditfazilität zur Sicherung des Kundenvermögens angesichts der aktuellen Marktvolatilität und nur dann verwendet werden, wenn eine solche Verwendung erforderlich ist. Zusätzlich zu dieser Fazilität verfügt Voyager seit dem 20. Juni 2022 über Barmittel und Krypto-Vermögenswerte im Wert von rund US$152 Millionen sowie über rund US$20 Millionen in bar, die auf den Kauf von USDC beschränkt sind.

Die Verpflichtung von Alameda zur Bereitstellung von Finanzmitteln unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter: Es dürfen nicht mehr als US$75 Millionen über einen rollierenden Zeitraum von 30 Tagen in Anspruch genommen werden; die Unternehmensverschuldung des Unternehmens muss auf etwa 25 Prozent des Kundenvermögens auf der Plattform beschränkt sein, weniger als US$500 Millionen, und zusätzliche Finanzierungsquellen müssen innerhalb von 12 Monaten gesichert werden. Dies ist eine Zusammenfassung der Darlehensbedingungen; eine Kopie der Darlehensvereinbarung wird unter http://www.sedar.com eingereicht werden.

Voyager gab gleichzeitig bekannt, dass seine operative Tochtergesellschaft Voyager Digital, LLC Three Arrows Capital (3AC) wegen nicht erfolgter Rückzahlung des Darlehens in Verzug setzen kann. Das Exposure von Voyager gegenüber 3AC beläuft sich auf 15.250 BTC und $350 Millionen USDC. Das Unternehmen stellte einen ersten Antrag auf Rückzahlung von $25 Millionen USDC bis zum 24. Juni 2022 und beantragte anschließend die Rückzahlung des offenen Gesamtbetrags von USDC und BTC bis zum 27. Juni 2022. Keiner dieser Beträge wurde zurückgezahlt, und das Versäumnis von 3AC einen der geforderten Beträge bis zu den jeweiligen angegebenen Terminen zurückzuzahlen, stellt einen Zahlungsverzug dar. Voyager beabsichtigt, seine Rückforderung gegen 3AC beizutreiben und führt derzeit Gespräche mit den Beratern des Unternehmens über die verfügbaren Rechtsmittel. Das Unternehmen ist zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage, den Betrag zu bewerten, den es von 3AC rückfordern kann.

Alameda hält derzeit indirekt 22.681.260 Stammaktien von Voyager (Stammaktien), was etwa 11,56 % der ausstehenden Stammaktien und variablen Stimmrechtsaktien entspricht. Das Darlehen wird gemäß der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) als Transaktion mit verbundenen Parteien betrachtet. Voyager macht die Ausnahmeregelung gemäß Abschnitt 5.7(1)(f) von MI 61-101, wonach die Zustimmung der Minderheitsaktionäre erforderlich ist, geltend. Darüber hinaus ist das Darlehen von der formellen Bewertungsanforderung gemäß Abschnitt 5,4(1) von MI 61-101 befreit. Die Darlehensvereinbarung wurde vom Board of Directors von Voyager genehmigt.

Über Voyager Digital Ltd.

Voyager Digital, LLC, die US-Tochtergesellschaft von Voyager Digital Ltd. (TSX: VOYG) (OTCQX: VYGVF) (FWB: UCD2), ist eine Kryptowährungsplattform in den Vereinigten Staaten, die 2018 gegründet wurde, um größere Auswahl, Transparenz und Kosteneffizienz auf den Markt zu bringen. Voyager bietet eine sichere Möglichkeit, um mit mehr als 100 verschiedenen Krypto-Assets über eine einfach zu bedienende mobile Anwendung zu handeln. Über seine Tochtergesellschaft Coinify ApS bietet Voyager Krypto-Zahlungslösungen für Verbraucher und Händler in aller Welt an. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter https://www.investvoyager.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über das zukünftige Wachstum und die Leistung des Unternehmens, die Dynamik in den Geschäftsbereichen, die zukünftige Einführung digitaler Assets, die Bedingungen des Term Sheets und der endgültigen Kreditdokumentation sowie die erwarteten Ergebnisse des Unternehmens, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet), die durch die Verwendung von Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, antizipieren, projizieren, schätzen, beabsichtigen, fortsetzen oder glauben (oder deren Verneinungen) oder ähnlichen Varianten gekennzeichnet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Voyager erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Darüber hinaus sind wir in einem sehr wettbewerbsintensiven und sich schnell verändernden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit tauchen neue Risiken auf. Es ist für unser Management nicht möglich, alle Risiken vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beurteilen. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen ist es möglich, dass die in dieser Pressemitteilung erwähnten zukünftigen Ereignisse und Trends nicht eintreten und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesagt oder impliziert wurden. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die im Rahmen des Darlehensvertrags zur Verfügung stehenden Mittel zeitgerecht verfügbar sein werden oder, selbst falls sie verfügbar sind, zusammen mit anderen Vermögenswerten von Voyager ausreichen, um die Vermögenswerte der Kunden zu schützen. Es ist ungewiss, welchen Betrag Voyager von 3AC für die Nichtzahlung rückfordern kann oder welche Rechtsmittel Voyager in Verbindung mit einer solchen Nichtzahlung zur Verfügung stehen, oder welche Auswirkungen die Nichtzahlung von 3AC auf das zukünftige Geschäft, den Cashflow, die Liquidität und die Aussichten von Voyager haben wird. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen dem Risiko, dass die Weltwirtschaft, die Branche oder die Geschäfte und Investitionen des Unternehmens sich nicht wie erwartet entwickeln, dass Umsatz- oder Ausgabenschätzungen nicht erreicht werden oder wesentlich geringer oder höher ausfallen als erwartet, dass die Parteien, denen das Unternehmen Vermögenswerte leiht, in der Lage sind, diese Darlehen vollständig und rechtzeitig zurückzuzahlen, dass die Handelsdynamik nicht anhält oder die Nachfrage nach Handelslösungen sinkt, dass die Kundenakquise nicht wie geplant zunimmt, dass die Produkt- und internationale Expansion nicht wie geplant erfolgt, dass die Risiken der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, die derzeit für das Unternehmen gelten oder in Zukunft gelten werden, nicht erfüllt werden und dass andere Risiken in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens, einschließlich der Management Discussion and Analysis und des Annual Information Form (AIF), enthalten sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens und seiner Geschäfte wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, gehören unter anderem ein Rückgang des Marktes für digitale Vermögenswerte oder der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, Änderungen der Gesetze oder Regulierungsansätze, das Scheitern oder die Verzögerung bei der Annahme von digitalen Vermögenswerten und des Blockchain-Ökosystems durch Institutionen; Änderungen der Volatilität von Kryptowährungen, Änderungen der Nachfrage nach Bitcoin und Ethereum, Änderungen des Status oder der Klassifizierung von Kryptowährungen, Verletzungen der Cybersicherheit, eine Verzögerung oder ein Scheitern bei der Entwicklung der Infrastruktur für das Handelsgeschäft oder bei der Erlangung von Mandaten und der Gewinnung von Traktion; das Scheitern des Wachstums der verwalteten Vermögenswerte, eine ungünstige Entwicklung in Bezug auf einen Emittenten oder eine Partei der Transaktion oder das Scheitern, eine erforderliche behördliche Genehmigung zu erhalten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vermögen auf der Plattform und die Handelsvolumina schwanken und von Zeit zu Zeit zu- oder abnehmen können und dass solche Schwankungen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen, vergangene und gegenwärtige Wertentwicklungen und Trends sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen, daher sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen, gegenwärtige oder vergangene Wertentwicklungen oder gegenwärtige oder vergangene Trends verlassen. Informationen über Annahmen, Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf das Unternehmen sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat und die unter www.sedar.com verfügbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für das Datum dieser Pressemitteilung bzw. für das in der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage angegebene Datum, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach diesem Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, betriebliche Aktualisierungen vorzunehmen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wenn das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte daraus nicht gefolgert werden, dass es weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse kein Indikator für künftige Ergebnisse sind und dass sich die aktuellen Trends im Geschäft und in der Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten möglicherweise nicht fortsetzen werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse und aktuellen Trends verlassen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die in dem unverbindlichen Term Sheet vorgesehenen Transaktionen abgeschlossen werden oder, falls sie abgeschlossen werden, zu den vereinbarten Bedingungen erfolgen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die im Rahmen des Darlehensvertrags zur Verfügung stehenden Mittel verfügbar sein werden oder, selbst falls sie verfügbar sind, zusammen mit anderen Vermögenswerten von Voyager ausreichen, um die Vermögenswerte der Kunden zu schützen.

Die TSX hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66382

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66382&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92919V4055

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.