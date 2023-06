IRW-News: Vortex Energy Corp.: Vortex Energy schließt seismische Untersuchung ab

IRW-PRESS: Vortex Energy Corp.: Vortex Energy schließt seismische Untersuchung ab

1. Juni 2023 Vancouver, British Columbia / IRW-Press / - Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FWB: AA3) (Vortex oder das Unternehmen) hat gemeinsam mit seinen Vertragspartnern, den Beratungsunternehmen RESPEC Consulting Inc. (RESPEC) und Hill Geophysical Consulting (Hill Geophysical), eine 2D-seismische Untersuchung im Salzprojekt Robinsons River (das Projekt) im kanadischen Neufundland vorgenommen. Dabei wurden mindestens zwei Salzstrukturen lokalisiert, die eine Exploration nach Halit, der mineralischen Form von Natriumchlorid oder Streusalz, sinnvoll erscheinen lassen.

Die 2D-seismische Untersuchung hat ergeben, dass sich innerhalb des untersuchten Gebiets möglicherweise Salzkörper befinden. Eine weitere Analyse ist erforderlich, um das Vorhandensein potenzieller Salzstrukturen zu bestätigen. Diese ersten Ergebnisse korrelieren mit jenen aus den Bereichen mit geringen Schwerkraftwerten, die innerhalb des Bay St. George Sub-Basin lokalisiert wurden, und deuten möglicherweise auf unterirdische Halitvorkommen hin. RESPEC arbeitet zeitgleich an der Erstellung eines 3D-Geomodells der Salzstrukturen, das die wichtigsten Bohrstandorte und möglichen Ausdehnungen der Salzkavernen im 3D-Modell darstellen wird.

Paul Sparkes, der Chief Executive Officer von Vortex, erklärt: Die ersten Ergebnisse der seismischen Untersuchung sind positiv und deuten auf mögliche Halitvorkommen (Streusalz bzw. Auftausalz) hin. Im Zuge der weiteren Datenerfassung und Erstellung eines 3D-Geomodells wird Vortex in der Lage sein, das Potenzial für unterirdische Strukturen, wie etwa Salzkuppeln, genauer zu bestimmen. Wir warten schon mit Spannung auf die zusätzlichen Auswertungsdaten, damit wir in weiterer Folge unser Augenmerk auf mögliche Bohrziele im Projekt lenken können.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Herrn Piotr Kukialka, P.Geo in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101 geprüft und freigegeben.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt zurzeit sein Salzprojekt Robinson River in Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador weiter, das sich über 17.000 Hektar erstreckt. Durch die Nutzung des Salzprojekts Robinson River untersucht das Unternehmen auch die Entwicklung von Technologien zur effizienten Speicherung von grünem Wasserstoff in Salzkavernen. Vortex besitzt auch das Projekt Fire Eye, das sich in der Wollaston Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet.

Für das Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer, Director

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, auch in Bezug auf das Geschäft und die Pläne des Unternehmens. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Diese Informationen unterliegen naturgemäß allgemeinen oder spezifischen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Zielsetzungen, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden können. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70795

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70795&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92905D1042

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.