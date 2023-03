IRW-News: Vortex Energy Corp.: Vortex Energy Corp. meldet Ernennung von Paul Sparkes zum Chief Executive Officer und Director

IRW-PRESS: Vortex Energy Corp.: Vortex Energy Corp. meldet Ernennung von Paul Sparkes zum Chief Executive Officer und Director

20. März 2023. Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FWB: AA3) (Vortex oder Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Paul Sparkes zum Chief Executive Officer und Director des Unternehmens ernannt wurde. Herr Sparkes ist eine wichtige Ergänzung des Teams und bringt einen enormen Erfahrungsschatz in das Unternehmen ein. Im Zusammenhang mit der Ernennung von Herrn Sparkes ist Kirk Hollohan als Chief Executive Officer und Director des Unternehmens zurückgetreten.

Paul Sparkes ist eine gestandene Führungskraft und Unternehmer mit über fünfundzwanzig Jahren Erfahrung in den Bereichen Medien, Finanzen, Kapitalmärkte und Politik in Kanada. Paul Sparkes war ein Jahrzehnt lang in führender Position in der Rundfunk- und Medienbranche tätig, unter anderem als Executive Vice President, Corporate Affairs, bei CTV globemedia. Darüber hinaus bekleidete er leitende Funktionen im öffentlichen Dienst, unter anderem bei der kanadischen Regierung als Director of Operations von Premierminister Jean Chretien und als leitender Berater zweier Premierminister von Neufundland und Labrador. Paul war Mitbegründer und Executive Vice President von Difference Capital Financial und sitzt in mehreren Boards privater und börsennotierter Unternehmen. Derzeit ist er President von Otterbury Holdings Inc. und fungiert als Berater und Deal-Maker für Wachstumsunternehmen auf dem privaten und öffentlichen Markt.

Ich freue mich unglaublich darauf, die Verantwortung als nächster CEO von Vortex Energy zu übernehmen und dem Unternehmen zum Zeitpunkt des geplanten Erwerbs des Salzkonzessionsgebiets Robinsons River beizutreten, so Herr Sparkes. Wir sind meiner Ansicht nach gut aufgestellt, um die Akquisition des Salzkonzessionsgebiets in Neufundland und Labrador abzuschließen und einen weiteren Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Vortex Energy dankt Kirk Hollohan für seine Verdienste um das Unternehmen und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Fire Eye, befindet sich in der Wollaston Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan. Das Unternehmen bemüht sich um die Weiterentwicklung dieses Projekts, während es weiterhin andere Energiemetallkonzessionsgebiete bewertet.

Für das Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer, Director

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sein. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, nimmt an, glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe zu erkennen oder anhand Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden oder dürften. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung können unter anderem Aussagen über den Erwerb des Salzkonzessionsgebiets Robinsons River durch das Unternehmen und über die Fähigkeit des Unternehmens, einen weiteren Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen, beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen werden zu dem Zweck bereitgestellt, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements des Unternehmens in Bezug auf die Zukunft zu liefern. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich solche Aussagen und Informationen nicht für andere Zwecke, wie z.B. für Investitionsentscheidungen, eignen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken wesentlich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69731

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69731&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92905D1042

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.