IRW-News: Volt Resources Limited: Zavalievsky Graphite wird als strategisches Asset in Investment-Pipeline von ERMA aufgenommen

Wichtige Eckdaten

- Die Volt-Tochter Zavalievsky Graphite (ZG) wurde von den europäischen Agenturen EIT und ERMA als strategisches Asset deklariert.

- ZG ist eines von nur wenigen Graphitprojekten, die in eine Liste von rund 50 Investment Cases zur Deckung des Bedarfs an kritischen und strategischen Rohstoffen in Europa aufgenommen wurden.

- ZG bringt seine erste Produktionskampagne 2023 erfolgreich zum Abschluss und produziert 1.015 Tonnen Graphitkonzentrat bei einer durchschnittlichen Produktionsmenge von 52 Tonnen pro Tag.

- Derzeit finden Vorbereitungen auf die zweite Produktionskampagne statt.

Volt Resources Limited (ASX: VRC) (Volt oder das Unternehmen), ein Graphitproduzent und Entwickler von Anodenmaterial aus Naturgraphit, freut sich bekannt zu geben, dass die Volt-Tochter Zavalievsky Graphite (ZG) vom Europäischen Innovations- und Technologieinstitut (EIT) - einem unabhängigen Organ der Europäischen Union (EU), dessen Aufgabe die Verbreitung von Innovationen in ganz Europa ist - und von der Europäischen Rohstoffallianz (ERMA) formell als strategisches Asset deklariert wurde. Um die strategische Autonomie Europas bei der Produktion kritischer Rohstoffe für die Energiespeicherung und -umwandlung zu vergrößern, will die EU die gesamte Wertschöpfungskette einbinden und ist sich darüber im Klaren, dass die Primärproduktion in der EU begrenzt ist. Aus diesem Grund haben EIT Raw Materials und ERMA rund 50 sogenannte Investment Cases ermittelt, bei denen es um Rohstoffe für die Energiespeicherung und -umwandlung in ganz Europa und darüber hinaus geht. ZG ist eines der wenigen Graphitprojekte, die als strategisches Asset ausgewählt wurden (siehe nachstehende Abbildung 1). Dank dieser Bewertung werden sich für Volt voraussichtlich neue Möglichkeiten der Geschäftsentwicklung in Europa eröffnen.

Wenn man bedenkt, dass sich der Gesamtbedarf an Graphit in Europa bis zum Jahr 2030 laut Schätzungen auf rund 1.500.000 Tonnen jährlich erhöhen wird (siehe nachstehende Abbildung 2) und die Graphitliefermengen - einschließlich jener aus dem Betrieb ZG - in Europa insgesamt nur rund 300.000 Tonnen pro Jahr ausmachen, hat das von Volt betriebene Graphitprojekt Bunyu beste Chancen, sich in Zukunft als Graphitlieferant für den voraussichtlichen Bedarf in Europa zu etablieren.

Wie am 8. Mai 2023 bekannt gegeben, hat ZG am 11. April 2023 nach der Winterpause den Betrieb erfolgreich wiederaufgenommen. Das Team von ZG hat die erste Produktionskampagne erfolgreich abgeschlossen und mit einer durchschnittlichen Produktionsrate von 52 Tonnen pro Tag rund 1.015 Tonnen Graphit produziert, wobei Teilproduktionstage zu Beginn und am Ende der Kampagne nicht berücksichtigt wurden. Derzeit laufen die Planungen für eine zweite Produktionskampagne.

Prashant Chintawar, Chief Executive Officer von Volt Resources Limited, meint zu den Fortschritten:

Wir begrüßen die Entscheidung von EIT und ERMA, ZG als strategisches Asset für Europa anzuerkennen. ZG hat sich als Asset bewährt und ist ein Graphitlieferant für unsere in Europa geplante Anlage zur Herstellung von Anodenmaterial aus Naturgraphit. Das Zusammenspiel aus Regierungsauflagen, dem Bedarf an einer lokalisierten Batterielieferkette und der Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage bei Graphitanoden macht Europa zu einem attraktiven Markt für Volt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70902/ZGIncludedinERMAInvestmentPipelinefinal_DE.001.png

Abbildung 1: Rohstoffprojekte, die von ERMA für ein Investment ermittelt wurden

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70902/ZGIncludedinERMAInvestmentPipelinefinal_DE.002.png

Abbildung 2: Globale und EU-weite Bedarfs- und Produktionsdaten 2020 für Graphit im Vergleich zu den prognostizierten Bedarfsdaten im Jahr 2030

Nähere Informationen zum Bericht mit dem Titel Materials for Energy Storage and Conversion finden Sie unter folgendem Link: https://eitrawmaterials.eu/wp-content/uploads/2023/05/FINAL-ERMA-Cluster-2-DIGITAL.pdf

ENDE-

Diese Mitteilung wurde vom Board der Volt Resources Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Über Volt Resources Limited

Volt Resources Limited (Volt) ist ein Unternehmen für kritische Minerale und Batteriematerialien, das an der Australian Stock Exchange unter dem ASX-Symbol VRC notiert ist. Wir sind ein Graphitproduzent sowie aufsteigender Produzent von natürlichem Graphitanodenmaterial (einem entscheidenden Bestandteil von Lithiumionenbatterien). Volt besitzt eine 70-%-Mehrheitsbeteiligung an Zavalievsky Graphite (ZG) in der Ukraine. Die ZG-Mine und -Verarbeitungsanlagen sind seit 1934 im operativen Betrieb und befinden sich in der Nähe von wichtigen Märkten mit bedeutenden Entwicklungen bei der Lithium-Ionen-Batterien Produktion. ZG profitiert von einem bestehenden Kundenstamm und einer Lieferkette für Graphitprodukte, die auf einer hervorragenden Verkehrsinfrastruktur für Straßen-, Schienen-, Fluss- und Seefracht in Kombination mit einem zuverlässigen Stromnetz, einer ausreichenden Versorgung mit trinkbarem Grundwasser und guten Kommunikationsnetzen basiert. Siehe ASX-Pressemitteilungen von Volt mit dem Titel Volt to Acquire European Graphite Business following Completion of Due Diligence vom 14. Mai 2021 und Completion of the ZG Group Transaction Following Execution of New Convertible Securities Facility vom 26. Juli2021.

Volt hat drei Konzessionsanträge erworben, die vielversprechend für Lithium-Borat-Mineralisierungen sind. Die Konzessionsanträge beziehen sich auf ein Gebiet mit einer Größe von insgesamt 291 km² in Serbien, das westlich und südwestlich der serbischen Hauptstadt Belgrad liegt. Siehe ASX-Pressemitteilung von Volt mit dem Titel Strategic European Lithium Acquisition - Jadar North vom 18. November 2021.

Volt treibt die Erschließung seines umfassenden, zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekts Bunyu in Tansania voran. Das Graphitprojekt Bunyu befindet sich in einer günstigen Position in der Nähe einer wichtigen Infrastruktur mit befestigten Straßen, die durch das Projektgebiet verlaufen, und einem einfachen Zugang zum 140 km entfernten Tiefseehafen von Mtwara. Im Jahr 2018 meldete Volt den Abschluss der Machbarkeitsstudie (Feasibility Study, die FS) hinsichtlich Phase 1 der Erschließung des Graphitprojekts Bunyu. Die Phase 1 der Erschließung basiert auf einer jährlichen Durchsatzrate für den Abbau und die Verarbeitungsanlage von 400.000 t Erz, um durchschnittlich 23.700 t an Graphitprodukten Siehe ASX-Pressemitteilung von Volt mit dem Titel Positive Stage 1 Feasibility Study Bunyu Graphite Project vom 31. Juli 2018. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

pro Jahr zu produzieren. Ein Hauptziel der Phase 1 der Erschließung ist die Errichtung der Infrastruktur und der Marktposition zur Unterstützung der Erschließung des wesentlich größeren Phase-2-Erweiterungsprojekts bei Bunyu.

