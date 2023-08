IRW-News: Volt Resources Limited: Volt Resources - Update zu Zavalievsky Graphite (ZG)

IRW-PRESS: Volt Resources Limited: Volt Resources - Update zu Zavalievsky Graphite (ZG)

29. August 2023 - Der Graphitproduzent und Entwickler von Anoden aus natürlichem Graphit, Volt Resources Limited (ASX: VRC) (Volt oder das Unternehmen) freut sich, über den Status von Zavalievsky Graphite (ZG) und die Finanzdisziplin zu informieren.

Wie in der ASX-Mitteilung vom 8. Juni 2023 angegeben, hat ZG während der ersten Produktionskampagne von April bis Mai 2023 1.015 Tonnen Graphit produziert. Wir freuen uns, den Aktionären mitteilen zu können, dass das ZG-Team vor kurzem mit der zweiten Produktionskampagne begonnen hat und etwa 200 Tonnen produziert hat, mit dem Ziel, 1.000 Tonnen Graphit zu produzieren.

Mit dem produzierten Graphit erwirtschaftet ZG Einnahmen. Im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Juli 2023 hat ZG Produkteinnahmen (ohne die Finanzierung des Horizon-Programms) von etwa 992.000 oder etwa AUD 1,7 Mio. erzielt.

Es ist anzumerken, dass gemäß der Empfehlung unserer Wirtschaftsprüfer und gemäß den Anforderungen der IFRS die Einnahmen der ZG nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung von Volt konsolidiert werden. Darüber hinaus handelt es sich bei dem der ZG zur Verfügung gestellten Betriebskapital um ein konzerninternes "Darlehen" von Volt, dessen Betrag rückzahlbar ist.

In dem am 30. Juni 2023 endenden Quartal gab das Unternehmen 587.000 A$ für Explorations- und Evaluierungsaktivitäten aus, in erster Linie für die Aktualisierung der Machbarkeitsstudie der Stufe 1 von Bunyu in Tansania sowie für die Verwaltung von Konzessionen und Lizenzen auf dem Graphitprojekt Bunyu und den Goldprojekten in Guinea. Es wird erwartet, dass diese Kosten im laufenden Quartal geringer ausfallen werden. Fiskalische Disziplin bleibt eine Priorität bei Volt.

Diese Mitteilung wurde vom Board von Volt Resources Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Über Volt Resources Limited

Volt Resources Limited (Volt) ist ein Unternehmen für kritische Minerale und Batteriematerialien, das an der Australian Stock Exchange unter dem ASX-Symbol VRC notiert ist. Wir sind ein Graphitproduzent sowie aufsteigender Produzent von natürlichem Graphitanodenmaterial (einem entscheidenden Bestandteil von Lithiumionenbatterien). Volt besitzt eine 70-%-Mehrheitsbeteiligung an Zavalievsky Graphite (ZG) in der Ukraine. Die ZG-Mine und -Verarbeitungsanlagen sind seit 1934 im operativen Betrieb und befinden sich in der Nähe von wichtigen Märkten mit bedeutenden Entwicklungen bei der Lithium-Ionen-Batterien Produktion. ZG profitiert von einem bestehenden Kundenstamm und einer Lieferkette für Graphitprodukte, die auf einer hervorragenden Verkehrsinfrastruktur für Straßen-, Schienen-, Fluss- und Seefracht in Kombination mit einem zuverlässigen Stromnetz, einer ausreichenden Versorgung mit trinkbarem Grundwasser und guten Kommunikationsnetzen basiert. Siehe ASX-Pressemitteilungen von Volt mit dem Titel Volt to Acquire European Graphite Business following Completion of Due Diligence vom 14. Mai 2021 und Completion of the ZG Group Transaction Following Execution of New Convertible Securities Facility vom 26. Juli2021.

Volt hat drei Konzessionsanträge erworben, die vielversprechend für Lithium-Borat-Mineralisierungen sind. Die Konzessionsanträge beziehen sich auf ein Gebiet mit einer Größe von insgesamt 291 km² in Serbien, das westlich und südwestlich der serbischen Hauptstadt Belgrad liegt. Siehe ASX-Pressemitteilung von Volt mit dem Titel Strategic European Lithium Acquisition - Jadar North vom 18. November 2021.

Volt treibt die Erschließung seines umfassenden, zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekts Bunyu in Tansania voran. Das Graphitprojekt Bunyu befindet sich in einer günstigen Position in der Nähe einer wichtigen Infrastruktur mit befestigten Straßen, die durch das Projektgebiet verlaufen, und einem einfachen Zugang zum 140 km entfernten Tiefseehafen von Mtwara. Im Jahr 2018 meldete Volt den Abschluss der Machbarkeitsstudie (Feasibility Study, die FS) hinsichtlich Phase 1 der Erschließung des Graphitprojekts Bunyu. Die Phase 1 der Erschließung basiert auf einer jährlichen Durchsatzrate für den Abbau und die Verarbeitungsanlage von 400.000 t Erz, um durchschnittlich 23.700 t an Graphitprodukten Siehe ASX-Pressemitteilung von Volt mit dem Titel Positive Stage 1 Feasibility Study Bunyu Graphite Project vom 31. Juli 2018. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

pro Jahr zu produzieren. Ein Hauptziel der Phase 1 der Erschließung ist die Errichtung der Infrastruktur und der Marktposition zur Unterstützung der Erschließung des wesentlich größeren Phase-2-Erweiterungsprojekts bei Bunyu.

