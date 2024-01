IRW-News: Vizsla Copper Corp: Vizsla Copper erweitert das Kupfer-Gold-Projekt Woodjam

IRW-PRESS: Vizsla Copper Corp: Vizsla Copper erweitert das Kupfer-Gold-Projekt Woodjam

Vancouver, British Columbia, 16. Januar 2024 - Vizsla Copper Corp. (TSXV: VCU, OTCQB: VCUFF, FRANKFURT: 97E0) ("Vizsla Copper" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-copper-corp/ - freut sich bekannt zu geben, dass es zusätzliche 16.008 Hektar an aussichtsreichem Explorationsgelände, das an das unternehmenseigene Kupfer-Gold-Projekt Woodjam (das "Projekt Woodjam") angrenzt, erworben bzw. dem Erwerb zugestimmt hat. Ein Großteil der zusätzlichen Claims wurde mittels kostengünstiger Absteckung erworben, während ein kleiner Teil von einem unabhängigen Verkäufer gekauft werden soll.

HIGHLIGHTS

- Erweiterung des Flaggschiffprojekts Woodjam: Mit der Hinzufügung dieser Claims wird das Woodjam-Projekt 90.163 Hektar des aussichtsreichen südlichen Quesnel-Terrains umfassen.

- Aussichtsreiche Geologie: Die neu abgesteckten Claims liegen größtenteils unter Intrusivgestein des Takomkane-Batholiths, der in der nahe gelegenen Lagerstätte Southeast eine porphyrische Kupfer-Gold-Mineralisierung beherbergt. Die erworbenen Claims liegen größtenteils unter vulkanisch-klastischem Gestein der Nicola Gp.

"Ich freue mich, dass wir das Woodjam-Projektgebiet um mehr als 16.000 Hektar aussichtsreicher Geologie erweitern konnten", sagte Steve Blower, Vice President of Exploration. "Hochgradige Gold- und Zinkmineralisierungen, die auf den erworbenen Claims zu Tage treten, und die neu abgesteckten Claims erweitern das Grundstück Woodjam über eine äußerst viel versprechende und wenig erkundete Geologie, die von einem dünnen Mantel aus Gletscherschutt bedeckt ist. Wir beabsichtigen, diese beiden Gebiete im Jahr 2024 zu erkunden."

Die Claims

Die zu erwerbenden Claims (siehe Abbildung 1) umfassen insgesamt 1.226 Hektar und erstrecken sich über eine Zone mit auffälligen Quarz-Karbonat-Adern im vulkanischen Gestein von Nicola mit hochgradiger Sphalerit- und Goldmineralisierung. Die von Vizsla Copper entnommenen Schürfproben enthalten bis zu 26,8 % Zn und 9,01 g/t Au auf einer Mächtigkeit von schätzungsweise 0,2 Metern (siehe Tabelle 1 unten). In diesem Gebiet wurden keine bekannten Bohrlöcher gebohrt. Vizsla Copper wird detaillierte geologische, geophysikalische und oberflächliche geochemische Untersuchungen durchführen, um Bohrziele zu entwickeln.

Tabelle 1: Gesteinssplitteruntersuchungen aus gekauften Claims.

Muster Ag g/t Au g/t Cu %. Zn %

C00367757 244.0 9.01 1.54 10.8

C00367758 3.2 3.20 0.67 26.8

C00367759 0.6 0.57 0.14 7.6

C00367760 3.1 3.10 0.66 19.0

C00367761 1.3 1.30 1.01 23.4

Diese Claims werden von einem unabhängigen Verkäufer für 200.000 Stammaktien von Vizsla Copper erworben. Die Claims unterliegen einer Lizenzgebühr von 2,0 % des Schmelzlohns, von der Vizsla Copper das Recht hat, 1,0 % (die Hälfte) für 1,0 Millionen $ in bar zu erwerben. Der Erwerb unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange (TSXV"), und sollte in den kommenden Wochen abgeschlossen werden.

Die neu abgesteckten Claims haben eine Fläche von 14.782 Hektar und liegen in zwei Blöcken, die an das südliche Ende des Woodjam-Projekts angrenzen. Sie liegen größtenteils unter Intrusivgestein des Takomkane-Batholiths, demselben Intrusivkomplex, der auch die große porphyrartige Kupfer-Gold-Lagerstätte im Südosten des Woodjam-Projekts beherbergt. Aufschlüsse sind in diesem Gebiet selten, insbesondere im westlichen Block, wo der äußerst viel versprechende Takomkane-Rand von einem Mantel aus unverfestigtem Gletscherschutt verdeckt wird. Geophysikalische und geochemische Bodenuntersuchungen werden erforderlich sein, um hier Bohrziele zu entwickeln.

Abbildung 1 - Woodjam New Claims Standort

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73265/16012024_DE_VCU_ExpandsWoodjam_Project_FINAL75005de.001.jpeg

Das Woodjam-Projekt

Das 90.163 Hektar große Projekt Woodjam befindet sich 55 Kilometer östlich der Gemeinde Williams Lake in einem Gebiet, das sich durch eine flache bis leicht hügelige Landschaft auszeichnet, die durch Forststraßen leicht zugänglich ist. Geologisch gesehen befindet sich das Projekt Woodjam innerhalb des produktiven Quesnel-Terrains - ein großer regionaler Ablagerungsgürtel, der im Allgemeinen von alkalischen vulkanischen Einheiten und damit verbundenen vulkanisch-klastischen Lithologien dominiert wird. Der Quesnel-Terrain beherbergt sowohl alkalische als auch kalkalkalische Porphyr-Kupfer+/Gold+/Molybdän-Lagerstätten, einschließlich der Minen Copper Mountain, New Afton, Highland Valley, Mount Polley, Mount Milligan und Kemess.

Bis heute wurden auf dem Projekt Woodjam durch Bohrungen sechs Zonen mit porphyrischer Mineralisierung (Megabuck, Deerhorn, Takom, Three Firs, Southeast, Megaton) identifiziert. Diese sechs mineralisierten Zonen bilden eine Gruppe mit einem Durchmesser von etwa 5 Kilometern.

Im Jahr 2023 schloss Vizsla Copper insgesamt 7.599 Meter in 18 Bohrlöchern ab und erweiterte damit erfolgreich die Lagerstätten Deerhorn und Takom, wobei auch die bisher stärkste Mineralisierung in der Zone Megaton durchschnitten wurde.

Über Vizsla Copper

Vizsla Copper ist ein auf Cu-Au-Mo spezialisiertes Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf sein Vorzeigeprojekt Woodjam, das sich im ertragreichen Quesnel-Terrain, 55 Kilometer östlich der Gemeinde Williams Lake in British Columbia befindet. Es besitzt drei weitere Kupferexplorationsgrundstücke: Copperview, Redgold und Carruthers Pass, die alle inmitten einer bedeutenden Infrastruktur in British Columbia liegen. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung seiner Kupfergrundstücke innerhalb seines Portfolios sowie auf wertsteigernde Akquisitionen. Die Vision von Vizsla Copper ist es, ein verantwortungsvoller Kupferexplorer und -erschließer in der stabilen Bergbauregion British Columbia, Kanada, zu sein. Das Unternehmen hat sich zu einer sozial verantwortlichen Exploration und Erschließung verpflichtet und arbeitet sicher, ethisch und mit Integrität.

Vizsla Copper ist eine Ausgründung von Vizsla Silver (TSX.V: VZLA) (NYSE: VZLA) und wird von Inventa Capital Corp. unterstützt, einer erstklassigen Investmentgruppe, die 2017 mit dem Ziel gegründet wurde, Chancen im Rohstoffsektor zu entdecken und zu finanzieren. Weitere Informationen über das Unternehmen sind auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.vizslacopper.com) verfügbar.

QA/QC

Die Proben wurden an den Aufbereitungsstandort von ALS Canada Ltd. in Kamloops, BC, geschickt, bevor sie an das ALS-Analyselabor in North Vancouver, BC, versandt wurden. Jede Probe wurde fein zerkleinert, bevor ein 250-Gramm-Split pulverisiert wurde, wobei mehr als 85 % 75 Mikrometer passierten. Die Proben wurden mit der 30-g-Fire-Assay-Fusion-Methode (Au-ICP21) von ALS mit einem ICP-AES-Abschluss für Gold und mit einer 48-Elemente-Viersäureaufschlussmethode (ME-MS61) mit einem ICP-AES/MS-Abschluss analysiert. Die Grenzwerte für Kupfer, Silber und Zink wurden mit der ME-OG62-Methode bestimmt, die einen Vier-Säuren-Aufschluss mit anschließendem ICP-AES-Abschluss umfasst.

Qualifizierte Person

Die Veröffentlichung von technischen oder wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurde von Ian Borg, P.Geo., Senior Geologist bei Vizsla Copper, geprüft und genehmigt. Herr Borg ist eine qualifizierte Person gemäß den Bestimmungen des National Instrument 43-101.

