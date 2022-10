IRW-News: Victory Resources Corporation: Victorys Explorationsteam expandiert das Interessengebiet in der Liegenschaft Smokey Lithium und gibt umfassenden Entwicklungsplan bekannt

IRW-PRESS: Victory Resources Corporation: Victorys Explorationsteam expandiert das Interessengebiet in der Liegenschaft Smokey Lithium und gibt umfassenden Entwicklungsplan bekannt

- Victorys Explorationsteam führte umfassende Arbeiten zur Abgrenzung beachtlicher Lithiummineralisierung in der Liegenschaft Smokey Lithium durch

- Anhand kombinierter Ergebnisse aus Feldkartierung, Oberflächenproben, Bohrungen und passiven seismischen Tromino-Studien entwickelte das Unternehmen firmeneigene Karten mit detaillierten visuellen Querschnitten zum besseren Verständnis der Verwerfungen, die das Vorkommen an den Rändern begrenzen

- Auf der Grundlage dieser Explorationsarbeiten identifizierte das Unternehmen ein Gebiet von ungefähr 2 - 3 Quadratkilometern, das dem Unternehmen große Zuversicht verleiht. Weitere 91 Konzessionen wurden in diesem neuen Interessengebiet, das mit dem Südwestteil des ursprünglichen Konzessionsblocks verbunden ist, abgesteckt

VANCOUVER, BC, KANADA (20. Oktober 2022) - Victory Resources Corporation (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) (Victory oder das Unternehmen) freut sich bekanntzugeben, dass sein Explorationsteam umfassende Arbeiten durchführte und deren Ergebnisse bewertete, um sein vermutetes Lithiumvorkommen in der Liegenschaft Smokey Lithium abzugrenzen.

Bewertung der Liegenschaft Smokey Lithium

Basierend auf der nahegelegenen Liegenschaft Jindalee, vermutete Victorys Explorationsteam weitverbreitete mineralisierte Tonvorkommen nahe der Oberfläche, ähnlich wie in Clayton Valley. Da dieser Ton vergraben ist, wurden Feldkartierungen, Oberflächenproben und drei Bohrlöcher ausgeführt, die bestätigen sollten, dass sich der mineralisierte Ton in Victorys Liegenschaft in Reichweite befindet.

- Eines der drei Bohrlöcher, Bohrloch 09, traf auf Mineralisierung und validierte Victorys Theorie weitverbreiteter, vergrabener, mineralisierter Tonvorkommen, wie in einer Meldung vom 31. Mai 2022 bekanntgegeben.

- 3 Bohrlöcher verdeutlichten die Komplexität der unterirdischen Struktur und die Art der Tonvorkommen

- Das Unternehmen beschloss, weitere Bohrarbeiten auszusetzen, bis Strategien eingesetzt werden konnten, die ein besseres Verständnis der unterirdischen Struktur lieferten im Hinblick auf Neigung der Tonbetten, mineralisierte versus nicht-mineralisierte Eigenschaften und Verwerfungen, die das Vorkommen begrenzen und/oder es zu tief absenken könnten, um wirtschaftlichen Abbau zu ermöglichen.

Erkenntnisse aus der Exploration und Analyse

Nach Beendigung des Bohrprogramms führte das Explorationsteam weitere ausführliche Oberflächenkartierungen zu Ausbissen des lithiummineralisierten Tonsteins, eine detaillierte Analyse der Untersuchungsergebnisse in den verschiedenen Tonbetten und schließlich eine passive seismische Tromino-Studie zum Verständnis der Verwerfungen, die das Vorkommen an den Rändern begrenzen, aus.

All diese Daten wurden verarbeitet und in geologische Querschnitte und komplexe, firmeneigene Karten umgewandelt. Die Kartierungsarbeiten identifizierten ein Gebiet von ungefähr 2,5 Quadratkilometern als ein Ziel hoher Priorität für weitere Explorationsarbeiten. Dieses neue Interessengebiet (Area of Interest, AOI) liegt in 91 neu abgesteckten Konzessionen, die mit dem Südwestteil des ursprünglichen Konzessionsblocks zusammenhängen. Bohrloch 09, das in Mineralisierung endete, liegt innerhalb des AOI.

Maßnahmen zur weiteren Entwicklung des neuen AOI in Smokey Lithium:

1) Änderung der bestehenden aktuellen Genehmigung, um Bohrlöcher in einem Raster im Abstand von 1000 ft im AOI auszuführen

2) Diese Bohrlöcher werden die Tiefe der Mineralisierung in Bohrloch 09 prüfen

3) Raster in Abständen von 500-1000 ft vom mineralisierten Bohrloch 09. Diese Abstände sollen die Ressource erweitern und das Risiko mindern.

Zusammenfassung der Erkenntnisse und Maßnahmen

- Mineralisierter Lithiumton ist in Victorys Liegenschaft vorhanden, wie in Bohrloch 09 nachgewiesen

- Passive seismische Tromino-Untersuchungen und Oberflächenkartierungen identifizierten Kontrollgrenzen für das in Bohrloch 09 entdeckte Lithium (z. B. Verwerfungen, Neigung von Tonbetten, usw.)

- Durch die Sammlung all dieser Daten konnte das Explorationsteam Querschnitte, geologische Kartierung und ein Modell der unterirdischen Struktur erstellen, das große Zuversicht im Hinblick auf diese Struktur verleiht

- Die Datensammlung liefert uns ein Gebiet von 2 - 3 Kilometern, mit vermindertem Risiko, in dem Bohrarbeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit lithiumreichen Ton durchteufen werden und das Potenzial zu einer ersten Ressource gegeben sein könnte

Wir haben ausführliche Explorationsarbeiten ausgeführt und uns die notwendige Zeit genommen, das Ressourcenpotenzial wirklich zu verstehen, um die bestmöglichen Bohrziele zu identifizieren, die uns zur potenziellen Erstellung einer ersten Ressource in der Liegenschaft führen könnten, äußerte President und CEO von Victory, Herr Mark Ireton.

Über das Lithiumprojekt Smokey, Nevada

Victorys Lithiumprojekt Smokey ist ein Lithium-Ton-Konzessionsgebiet etwa 20 Meilen nördlich von Clayton Valley, das sich westlich des Vorzeige-Lithiumprojekts von American Lithium befindet. Smokey Lithium liegt nordwestlich des Lithiumprojekts Clayton Valley von Cypress und südwestlich der Lithiumkonzessionen Tonopah von American Lithium Corporation im südwestlichen Nevada. Esmeralda County, Nevada, ist eine an Lithium-Ton-Vorkommen reiche Region (Noram, Cypress, American Lithium, Spearmint, Enertopia und Jindalee).

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Bob Marvin (PGeo) in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Victory Resources Corporation

VICTORY RESOURCES CORPORATION (CSE: VR) ist eine börsennotierte Investmentfirma mit Beteiligungen an Rohstoffprojekten in Nordamerika. Das Unternehmen sucht auch aktiv nach anderen Explorationsmöglichkeiten.

