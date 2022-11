IRW-News: Victory Resources Corporation: Victory erwirbt neues Konzessionsgebiet Tahlo Lake im Kupfer-Gold-Porphyr-Gebiet Babine in British Columbia mittels Abstecken

IRW-PRESS: Victory Resources Corporation: Victory erwirbt neues Konzessionsgebiet Tahlo Lake im Kupfer-Gold-Porphyr-Gebiet Babine in British Columbia mittels Abstecken

- Das Kupfer-Gold-Porphyr-Gebiet Babine in British Columbia ist Standort des Konzessionsgebiets NAK von American Eagle Gold Corp. (TSXV: AE), der Lagerstätte Morrison und der historischen Minen Bell und Granisle

- Das 735 Hektar große Konzessionsgebiet Tahlo Lake grenzt an dieselbe nach Nordnordwesten streichende Verwerfung wie die Lagerstätte Morrison und ist von Gesteinen der Hazelton Group aus dem Jura unterlagert

- Das Konzessionsgebiet überlagert eine bedeutende, nach Nordnordwesten streichende, mit einem Magnetometer ermittelte Anomalie innerhalb der Hazelton Group, was auf das Vorkommen von Intrusionen hindeutet

VANCOUVER, BC, KANADA (15. November 2022) - Victory Resources Corporation (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) (Victory oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Konzessionsgebiet Tahlo Lake im ertragreichen Kupfer-Gold-Porphyr-Gebiet Babine in British Columbia mittels Abstecken erworben hat.

Das Konzessionsgebiet Tahlo Lake erstreckt sich über 735 Hektar, 11 km nordwestlich des Konzessionsgebiets NAK und 19 km nordwestlich der Lagerstätte Morrison. Es grenzt an dieselbe nach Nordnordwesten streichende Verwerfung wie die Lagerstätte Morrison und ist von Gesteinen der jurassischen Hazelton Group unterlagert. Porphyrlagerstätten in Babine wie NAK, Morrison, Bell und Granisle sind in Gesteinsschichten aus dem Jura gebettet und stehen in Zusammenhang mit großen, nach Nordnordwesten streichenden Verwerfungen. Das Konzessionsgebiet überlagert eine bedeutende, nach Nordnordwesten streichende, mit einem Magnetometer ermittelte Anomalie in den Gesteinen der Hazelton Group. Die porphyrische Cu-Au-Mineralisierung im Gebiet Babin steht häufig in Zusammenhang mit Anomalien mit hoher Magnetfeldstärke.

Eckdaten des Konzessionsgebiets Tahlo Lake

- Das 735 Hektar große Konzessionsgebiet liegt innerhalb des Kupfer-Gold-Porphyr-Gebiets Babine, das auch Standort des Konzessionsgebiets NAK von American Eagle (TSXV: AE) ist

- Eine regionale geochemische Schluffprobe im Zentrum des Konzessionsgebiets lieferte einen Wert über dem 96. Perzentil für Kupfer (Cu) und über dem 98. Perzentil für Zink (Zn). Die umliegenden RGS-Proben bilden ein Cluster mit erhöhten Cu- und Zn-Werten

- Noranda meldete eine lineare Bodenanomalie von etwa 50 m x 500 m, die in Richtung Nordnordwesten streicht und Kupferwerte zwischen 60 und 720 ppm Cu im Südwesten des Gebiets aufweist, das vom Standort der stark anomalen Schluffprobe entwässert wird. Noranda hat die Anomalie nie weiterverfolgt und seither wurden keine Arbeiten mehr gemeldet.

- Eine regionale Tillitprobe, die etwa einen halben Kilometer östlich der Bodenanomalie entnommen wurde, ergab erhöhte Cu- und stark anomale Zn-Werte (>98. Perzentil). Eine Tillitprobe, die etwa 2 km in Eisflussrichtung von dieser Stelle entfernt am südlichen Rand des Konzessionsgebiet entnommen wurde, ergab einen Au-Gehalt von über dem 95. Perzentil.

- Eine weitere Tillitprobe, deren Standort etwa 3 km in Eisflussrichtung vom Konzessionsgebiet entfernt ist, ergab 49 ppb Au, was über dem 98. Perzentil für die Region liegt.

Unser Geologenteam hat dieses Konzessionsgebiet mit vielversprechenden historischen Funden innerhalb des Kupfer-Gold-Porphyr-Bezirks Babine identifiziert und abgesteckt. American Eagle Gold Corp. (TSXV-AE) hat am 7. November 2022 bekannt gegeben, dass es im Zuge seines Bohrprogrammes auf dem Konzessionsgebiet NAK in derselben Region in allen fünf niedergebrachten Bohrlöchern1 breite Abschnitte mit einer porphyrartigen Mineralisierung durchteuft hatte, sagt Mark Ireton, President von Victory Resources. Victory wird die Auswertung der historischen Informationen zusammen mit aktuellen geologischen Erkenntnissen fortsetzen, um einen Plan für die Weiterentwicklung des Konzessionsgebiets Tahlo Lake zu erarbeiten.

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Herrn Helgi Sigurgeirson, Geologe bei Victory, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

1https://americaneaglegold.ca/news/american-eagle-drills-125-m-of-1.02-copper-equivalent-from-surface-within-851-m-of-0.33-copper-equivalent-in-maiden-drill-hole/

Über Victory Resources Corporation

VICTORY RESOURCES CORPORATION (CSE: VR) ist eine börsennotierte Investmentfirma mit Beteiligungen an Rohstoffprojekten in Nordamerika. Das Unternehmen sucht auch aktiv nach anderen Explorationsmöglichkeiten.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen zur zukünftigen Finanzlage, Geschäftsstrategie, Verwendung von Einnahmen, Vision des Unternehmens, zu geplanten Übernahmen, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischen Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Plänen und Zielen des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung derzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

