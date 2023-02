IRW-News: Victory Battery Metals Corp.: Victory erwirbt neues Konzessionsgebiet in Lithiumregion James Bay neben Konzessionsgebiet Corvette von Patriot Battery Metals

IRW-PRESS: Victory Battery Metals Corp.: Victory erwirbt neues Konzessionsgebiet in Lithiumregion James Bay neben Konzessionsgebiet Corvette von Patriot Battery Metals

- Victory erwirbt 280 neue Schürfrechte, womit sich die Anzahl von Schürfrechten auf insgesamt 347 erhöht, und erweitert somit die Stingray-Konzessionsgebiete in Quebec, die an die Corvette-Lithiumentdeckungen von Patriot Battery Metals (TSX-V: PMET) angrenzen

- Stingray-Konzessionsgebiete von Victory von 3.417 auf 17.792 ha erweitert

- Explorationsteam von Victory strebt weiterhin zusätzliche Konzessionsgebiete in vielversprechenden Lithiumgebieten in Nordamerika an

Vancouver (British Columbia, Kanada), 15. Februar 2023 / IRW-Press / Victory Battery Metals Corp. (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) (Victory oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen 280 neue Schürfrechte in der Lithiumregion James Bay erworben hat, womit sich die Gesamtzahl der Schürfrechte im Gebiet, das an die Corvette-Lithiumentdeckungen von Patriot Battery Metals (TSX-V: PMET) angrenzt, auf 347 erhöht.

Der Besitz von Victory stellt nun ein beträchtliches Landpaket in einem unzureichend erkundeten Gebiet innerhalb einer aufstrebenden Lithiumregion dar. Mit diesem Erwerb werden die Stingray-Konzessionsgebiete von 3.417 auf 17.792 ha südlich des Konzessionsgebiets Corvette von Patriot Battery Metals erweitert. Die Schürfrechteblöcke von Stingray erstrecken sich von Corvette über mehrere Kilometer sowie über eine Streichenlänge von 65 km in Ost-West-Richtung (Abb. 1).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69297/Victory_150223_DEPRcom.001.png

Abb. 1: Stingray-Konzessionsgebiete von Victory, einschließlich neuer Schürfrechte wie angegeben

Die Erweiterung der Präsenz von Victory an diesem erstklassigen Standort hat höchste Priorität und ermöglicht es uns, die Stingray-Konzessionsgebiete des Unternehmens zu konsolidieren, die Explorationsarbeiten zu optimieren und eine bedeutsame Präsenz für weitere strategische Erwerbe und/oder Partnerschaften zu schaffen, sagte Mark Ireton, President von Victory Battery Metals.

Die neuen Schürfrechte wurden für eine Barzahlung in Höhe von 100.000 $ und 3 Millionen Aktien erworben. Der Erwerb besteht aus drei Blöcken, die nun Teil der Stingray-Konzessionsgebiete werden:

Block 1 (Block Kaanaan):

- 146 Schürfrechte, 7.486 ha, etwa 2-3 km südöstlich und östlich des Lithiumkonzessionsgebiets Corvette von PMET gelegen

- Umfasst die östliche Ausdehnung einer großen regionalen Verwerfungsstruktur, die den Kontakt zwischen dem Metavulkangestein aus dem Archaikum und den Granodioriten aus dem Archaikum darstellt. Interpretationen zufolge hat diese Hauptstruktur die Einlagerung von lithiumhaltigen Pegmatiten innerhalb des Lithiumprojekts Corvette im Westen kontrolliert.

Block 2 (Block Lac):

- 92 Schürfrechte, 4.730 ha, etwa 5 km südlich des Lithiumkonzessionsgebiets Corvette von PMET gelegen

- Umfasst mehrere Erweiterungen einer vielversprechenden metavulkanischen Einheit, die als Muttergestein für lithiumhaltige Pegmatite in der James Bay Area bekannt ist. Der Block Lac umgibt und umfasst die unerkundete Erweiterung des Projekts Hellcat von Infinity Stone Ventures (CSE: GEMS), wo fünf Pegmatite innerhalb von Grünstein identifiziert wurden.1

Block 3 (Block Riviere):

- 42 Schürfrechte, 2.159 ha, etwa 8 km südwestlich des Lithiumkonzessionsgebiets Corvette von PMET gelegen

- Neben einer großen, in Ost-West-Richtung verlaufenden regionalen Struktur und geologischen Kontaktzone zwischen Tonalit/Granodiorit und metavulkanischen/metasedimentären Einheiten gelegen

Über die Lithiumregion James Bay

Die Region James Bay in Quebec befindet sich im Superior-Kraton. Dieser Kraton aus dem Archaikum wurde im Laufe der Zeit durch verschiedene Faltengürtel (Orogene) deformiert, wodurch große Verwerfungszonen entstanden, die Gold-, Lithium-, Kupfer-, Zink- und Silbermineralisierungen enthalten. Der Großteil der neuen Claims bei Stingray liegt entlang der gleichen Gesteinseinheit, die zuvor von Patriot Battery Metals Inc. kartiert wurde und lithiumhaltige Pegmatite mit einer Länge von bis zu 20 km und Li2O-Werten von bis zu 1.280 ppm enthält.2

Das Konzessionsgebiet Corvette von Patriot Battery Metals verfügt über bedeutendes Lithiumpotenzial, das anhand des 2,6 km langen Spodumen-Pegmatits CV5 verdeutlich wird, welcher Bohrabschnitte von 156,9 m mit 2,12 % Li2O, einschließlich 25,0 m mit 5,04 % Li2O oder 5,0 m mit 6,36 % Li2O (CV22-083), 159,7 m mit 1,65 % Li2O (CV22-042), 131,2 m mit 1,96 % Li2O (CV22-100) und 52,2 m mit 3,34 % Li2O, einschließlich 15,0 m at 5,10 % Li2O (CV22-093), geliefert hat.3

Donald Théberge, P.Eng., M.B.A., ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung in Bezug auf die Konzessionsgebiete Stingray im Lithiumgebiet James Bay im Auftrag des Unternehmens geprüft und genehmigt.

1https://infinitystoneventures.com/infinity-stone-expands-with-new-claim-block-adjacent-to-hellcat-lithium-project-in-james-bay-lithium-district/

2https://patriotbatterymetals.com/patriot-discovers-new-lithium-pegmatite-cluster-on-trend-with-the-cv5-pegmatite-and-samples-3-73-li2o-corvette-property-quebec/

3https://patriotbatterymetals.com/patriot-extends-strike-length-of-cv5-pegmatite-by-400-m-in-first-series-of-holes-from-its-2023-drill- campaign-corvette-property-quebec-canada/

Da dieser Erwerb eine wesentliche Änderung des Geschäfts des Unternehmens darstellt, hat das Unternehmen sein Angebotsdokument, das am 6. Februar unter www.sedar.com eingereicht wurde und auf seiner Website verfügbar ist, entsprechend geändert. Das Unternehmen hat auch eine französische Version des geänderten und neu formulierten Angebotsdokuments eingereicht, damit in dieser Provinz ansässige Investoren gemäß der Ausnahme für die Finanzierung börsennotierter Ausgeber gemäß Teil 5A von NI 45-106 teilnehmen können. Potenzielle Investoren sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

