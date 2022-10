IRW-News: Vicinity Motor Corp.: Vicinity Motor Corp. sichert sich einen Auftrag über mehr als 100 Mio. US-Dollar für 1.000 VMC-1200-Elektro-Lkw

IRW-PRESS: Vicinity Motor Corp.: Vicinity Motor Corp. sichert sich einen Auftrag über mehr als 100 Mio. US-Dollar für 1.000 VMC-1200-Elektro-Lkw

Auftrag im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar; bis Ende 2023 sollen 1.000 VMC-1200-Elektro-Lkw ausgeliefert werden, wobei die Auslieferung noch diesen Monat beginnt

VANCOUVER, - 17. Oktober 2022 - Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV) (TSXV:VMC) (FRA:6LGA) (Vicinity oder das Unternehmen), ein nordamerikanischer Anbieter von Elektro-Nutzfahrzeugen, gab heute den Eingang eines Auftrags über 1.000 VMC-1200-Elektro-Lkw der Klasse 3 (der Auftrag) von der Pioneer Auto Group, Vicinitys exklusivem Händler in der kanadischen Provinz British Columbia, bekannt.

Gemäß den Bedingungen des Auftrags, der Einkünfte von mehr als 100 Millionen US-Dollar vorsieht, wird Vicinity bis Ende 2023 mindestens 1.000 VMC-Elektro-Lkws der Klasse 3 liefern. Die Lieferungen im Rahmen des Auftrags werden voraussichtlich noch in diesem Monat anlaufen.

Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Meilenstein in der Entwicklung von Vicinity zu einem führenden Hersteller von Elektro-Nutzfahrzeugen bekanntgeben können, sagte William Trainer, Chief Executive Officer der Vicinity Motor Corp. Der heutige Auftrag bestätigt die jahrelange Innovations- und Entwicklungsarbeit, die wir in die Ausweitung unserer Fähigkeiten über Stadtbusse hinaus auf den kommerziellen Lkw-Markt investiert haben. Wir haben unsere Kreditfazilitäten aufgestockt, um diesem Auftrag gerecht zu werden, und ich bin zuversichtlich, dass wir ihn fristgerecht im Jahr 2023 erfüllen können.

Wir haben mit der Fertigung dieses Fahrzeugs in Kanada begonnen und werden voraussichtlich bis zum Jahresende in unser neues Werk in Ferndale, Washington, umziehen, das sowohl Busse als auch Lkw herstellen kann. Angesichts der vereinfachten Montage des VMC 1200 im Vergleich zu einem Stadtbus könnte die Lkw-Kapazität von Ferndale 10.000 Fahrzeuge pro Jahr erreichen. Da wir in der Lieferkette des VMC 1200 keinem nennenswertem Druck ausgesetzt sind, wird der VMC 1200 im Jahr 2023 einen bedeutenden Beitrag zu unserem Umsatzwachstum und unserer Rentabilität leisten und unser Ziel einer nachhaltigen, langfristigen Wertschöpfung für unsere Aktionäre unterstützen, so Trainer abschließend.

Ray Van Empel von der Pioneer Auto Group fügte hinzu: Wir sehen weiterhin eine intensive Kundennachfrage nach Elektro-Nutzfahrzeugen der Klasse 3, ein Segment, das vor der Einführung des VMC 1200 weitgehend unbesetzt war. Dieser Auftrag ist ein klares Zeichen unseres Vertrauens nicht nur in unsere Vertriebsfähigkeiten bei der Pioneer Auto Group, sondern auch in die Überlegenheit der Produkte von Vicinity. In Anbetracht der zahlreichen Anreize, die der kanadische Staat und die einzelnen Provinzen für die Einführung von Elektrofahrzeugen bieten, bietet sich der VMC 1200 Käufern aus finanzieller Sicht einfach an. Ich freue mich darauf, in den kommenden Monaten unsere ersten VMC-1200-Fahrzeuge in Empfang zu nehmen, die hier in British Columbia montiert werden.

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV)(TSXV:VMC)(FWB:6LGA) ist ein nordamerikanischer Anbieter von Elektrofahrzeugen für öffentliche und gewerbliche Zwecke. Das Unternehmen nutzt ein kontinentweites Händlernetz und enge Beziehungen zu erstklassigen Fertigungspartnern, um seine Vicinity-Flaggschiffbusse mit Elektro-, CNG- oder sauberem Dieselantrieb, den Elektro-Lkw VMC 1200 und den Elektro-Shuttlebus VMC Optimal anzubieten. Darüber hinaus verkauft Vicinity Motor sein firmeneigenes elektrisches Fahrgestell zusammen mit EAVX, der Geschäftseinheit von J.B. Poindexter, einem strategischen Partner des Unternehmens, zur Aufrüstung von Lieferfahrzeugen der nächsten Generation. Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte www.vicinitymotorcorp.com.

Ansprechpartner für Anleger in den USA:

Lucas Zimmerman oder Mark Schwalenberg, CFA

MZ Group - MZ North America

949-259-4987

VMC@mzgroup.us

www.mzgroup.us

Ansprechpartner für Anleger in Kanada:

MarketSmart Communications Inc.

877-261-4466

Info@marketsmart.ca

Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen sind - mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten - sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, Potenzial, möglich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. anhand von Aussagen, dass Ereignisse, Umstände oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten verschiedene Risiken und Unsicherheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Vicinity abweichen, sind u.a. Ungewissheiten in Bezug auf die Wirtschaftslage in den Märkten, in denen Vicinity tätig ist, den Fahrzeugabsatz, das erwartete künftige Umsatzwachstum, den Erfolg der operativen Strategien von Vicinity, den Zeitpunkt der Fertigstellung des Fahrzeugmontagewerks im US-Bundesstaat Washington, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die damit verbundenen behördlichen Einschränkungen der Geschäftstätigkeit, den Erfolg der strategischen Partnerschaften von Vicinity sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den regelmäßig bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichten und Unterlagen von Vicinity offengelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Vicinity spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen wider. Vicinity übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sie sich ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67835

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67835&tr=1

