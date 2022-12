IRW-News: Vicinity Motor Corp.: Vicinity Motor Corp. meldet Partnerschaft mit Omega Liquid Waste Solutions zur Umrüstung des VMC 1200 für kommerzielle Vakuumanwendungen

IRW-PRESS: Vicinity Motor Corp.: Vicinity Motor Corp. meldet Partnerschaft mit Omega Liquid Waste Solutions zur Umrüstung des VMC 1200 für kommerzielle Vakuumanwendungen

Ein umgerüstetes VMC 1200-Demonstrationsfahrzeug wird auf der Water & Wastewater Equipment, Treatment & Transport (WWETT) Show im Februar 2023 vorgestellt

VANCOUVER, BC / 6. Dezember 2022 / Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV)(TSXV:VMC)(FWB:6LGA) (Vicinity oder das Unternehmen), ein nordamerikanischer Anbieter von Elektro-Nutzfahrzeugen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit dem in Québec ansässigen Unternehmen Omega Liquid Waste Solutions (Omega) eingegangen ist, um den Elektro-Lkw VMC 1200 der Klasse 3 des Unternehmens mit einem Vakuumsystem für die Reinigung von Abwasserkanälen, Klärgruben und Fettabscheidern aufzurüsten und weiterzuverkaufen.

Omega Liquid Waste Solutions ist ein kanadischer Marktführer, der ein Filtersystem zur Fest-Flüssig-Trennung mit branchenführender Technologie anbietet, das in jedes mobile Gerät zur Reinigung von Abwasserkanälen, Fettabscheidern und Klärgruben eingebaut werden kann. Darüber hinaus stellt das Unternehmen ein breites Spektrum von verwandten Produkten bereit, die ökoeffiziente Lösungen jenseits neuer globaler Standards bieten.

Omega hat einen VMC 1200-Lkw erworben und rüstet diesen mit seiner Vakuumlösung aus, die auf der Water & Wastewater Equipment, Treatment & Transport (WWETT) Show vorgestellt wird. Die WWETT ist die weltweit größte jährlich stattfindende Fachmesse für Dienstleister im Abwasser- und Umweltservice-Bereich und findet vom 20. bis 23. Februar 2023 in Indianapolis (Indiana, USA) statt. Omega beabsichtigt, weitere Fahrzeuge für die Aufrüstung und den Weiterverkauf an seinen nordamerikanischen Kundenstamm zu erwerben.

Der VMC 1200 eignet sich perfekt für städtische Umgebungen und einzigartige Abfallmanagementanwendungen wie die Vakuumlösung von Omega, die Haushalte, Restaurants und Unternehmen bei der Abfallsammlung und -entsorgung unterstützt, erklärt William Trainer, Gründer und Chief Executive Officer von Vicinity Motor Corp. Die patentierte Technologie und der ferngesteuerte Schlaucheinsatz von Omega erhöhen bekanntermaßen die Produktivität, da damit jeder Auftrag in Sekundenschnelle erledigt werden kann; die Koppelung mit unserem mittelschweren Elektro-Lkw, der von einer bewährten EV-Technologie und bordeigenen Stromoptionen Gebrauch macht, wird zu weiteren Effizienzsteigerungen und einer erhöhten Funktionalität beitragen.

Wir freuen uns darauf, den Besuchern der WWETT-Messe im Februar das aufgerüstete Modell vorzustellen und das Vertriebsteam von Omega dabei zu unterstützen, seinem Stamm zufriedener Kunden die Vorteile des VMC 1200 näher zu bringen. Nachdem die ersten VMC 1200-Lieferungen bereits angelaufen sind, gehen wir davon aus, dass die Verkäufe allmählich ansteigen werden, um die robuste Nachfrage zu befriedigen, die wir für diese vielseitige Produktlinie sehen, so Trainer abschließend.

Über Omega Liquid Waste Solutions

Omega Liquid Waste Solutions (Omega LWS) ist ein führender Anbieter von Filtrationssystemen zur Fest-Flüssig-Trennung, der eine branchenführende Technologie für Anwendungen in Abwasserkanälen, Fettabscheidern und Klärgruben einsetzt. Omega LWS kennt die Bedürfnisse seiner Kunden sehr genau und bringt einzigartige, preislich wettbewerbsfähige und anwendungsspezifische Produkte auf den Markt, die seinen Kunden einen echten Mehrwert bieten. Letztendlich ist es das Ziel des Teams von Omega LWS, die Produktivität der Kunden zu optimieren, Kosten zu senken und die Umwelt zu schützen. Mehr erfahren können Sie auf der Omega LWS-Website unter https://www.omega-lws.com/.

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV)(TSXV:VMC)(FWB:6LGA) ist ein nordamerikanischer Anbieter von Elektrofahrzeugen für öffentliche und gewerbliche Zwecke. Das Unternehmen nutzt ein kontinentweites Händlernetz und enge Beziehungen zu erstklassigen Fertigungspartnern, um seine Vicinity-Flaggschiffbusse mit Elektro-, CNG- oder sauberem Dieselantrieb, den Elektro-Lkw VMC 1200 und den Elektro-Shuttlebus VMC Optimal anzubieten. Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte www.vicinitymotorcorp.com.

Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen sind - mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten - sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, Potenzial, möglich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. anhand von Aussagen, dass Ereignisse, Umstände oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten verschiedene Risiken und Unsicherheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Vicinity abweichen, sind u.a. Ungewissheiten in Bezug auf die Wirtschaftslage in den Märkten, in denen Vicinity tätig ist, den Fahrzeugabsatz, das erwartete künftige Umsatzwachstum, den Erfolg der operativen Strategien von Vicinity, den Zeitpunkt der Fertigstellung des Fahrzeugmontagewerks im US-Bundesstaat Washington, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die damit verbundenen behördlichen Einschränkungen der Geschäftstätigkeit, den Erfolg der strategischen Partnerschaften von Vicinity sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den regelmäßig bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichten und Unterlagen von Vicinity offengelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Vicinity spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen wider. Vicinity übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sie sich ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

