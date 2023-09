IRW-News: Vice Health and Wellness Inc.: Vice berichtet über den aktuellen Stand der Entwicklung seiner proprietären KI-basierten App zum Management von Adipositas, Gewichtsverlust und Sucht

IRW-PRESS: Vice Health and Wellness Inc.: Vice berichtet über den aktuellen Stand der Entwicklung seiner proprietären KI-basierten App zum Management von Adipositas, Gewichtsverlust und Sucht

VANCOUVER, BC, 19. September 2023 / IRW-Press / - Vice Health and Wellness Inc. (Vice oder das Unternehmen) (CSE: VICE - FWB: Z24 -OTC: VICFF) freut sich, wichtige aktuelle Fortschritte zu Vice Versa AI bekannt zu geben. Vice Versa AI ist eine neu eingerichtete, zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche und eigens entwickelte App (erste Pressemeldung vom 17. August 2023), die bereit ist, Gewichtsabnahme und Suchtmanagement neu zu definieren.

Über Vice Versa AI

Vice bemüht sich darum, durch seine Begleit-App Verbesserungen im Gesundheits- und Wellness-Sektor zu erwirken. Ziel ist es, Nutzern Tools für eine nachhaltige Gewichtsabnahme und das Management von Adipositas an die Hand zu geben. Die App geht über herkömmliche Methoden hinaus und soll personalisierte Unterstützung und Hilfsmittel für ausgewogene Ernährung, Bewegung und Überwachung von Fortschritten (Progress Tracking) bieten, um die Bildung von Gewohnheiten zu fördern und das allgemeine Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Kernfunktionen wie Ernährungstracking, Bewegungsüberwachung, intelligente Benachrichtigungen und fortschrittliche KI-Algorithmen den Gesundheitsansatz der Nutzer bereichern werden. Das Unternehmen ist nach wie vor mit der Planung und Entwicklung einer benutzerfreundlichen Oberfläche, einer nahtlosen Integration mit Android- und iOS-Plattformen und eines KI-gesteuerten Empfehlungssystems befasst, das das Herzstück der App bildet.

Maijec Lis, CEO und Direktor von Vice, erklärt: Wir stehen vor einem entscheidenden Moment in der Evolution des Gesundheitsmanagements. Unsere KI-basierte App Vice Versa wurde entwickelt, um personalisierte Strategien für das Gewichts- und Suchtmanagement zu verbessern und den Nutzern ein unvergleichliches Niveau an maßgeschneiderter Unterstützung zu bieten. Wir werden unsere Stakeholder weiterhin mit zeitnahen Updates auf dem Laufenden halten, während wir unsere strategischen Initiativen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Lösungen in pharmazeutischer Qualität und Nahrungsmittel vorantreiben.

Entwicklungsmeilensteine

Seit seiner Gründung hat das Entwicklungsteam von Vice wichtige Meilensteine erreicht und die Grundlage für die nächsten Phasen der Produktentwicklung gelegt. Dazu gehören der Aufbau eines vielfältigen und hochqualifizierten Teams, umfassende Untersuchungen zur Festlegung der Produktanforderungen, Bewertungen der technischen Machbarkeit, der Entwurf einer skalierbaren Systemarchitektur und der Beginn der Implementierung, um ein nahtloses Benutzererlebnis zu schaffen.

Bewältigung massiver globaler Märkte und chronischer Krankheiten

Vice betritt diese Märkte zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Der globale Markt für die Behandlung von Adipositas wird nach Angaben von Market.us bis 2032 ein voraussichtliches Volumen von 15.087 Millionen US-Dollar erreichen, gegenüber geschätzten 5.649,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2022. Dieses unglaubliche Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,6 % (2021-2026) wird durch die steigenden Adipositasraten und die daraus resultierende Zunahme chronischer Krankheiten getragen. https://www.globenewswire.com/news-release/2023/04/19/2650532/0/en/Obesity-Treatment-Market-Size-to-hit-US-15-087-Million-at-CAGR-of-10-6-Globally-by-2032-Market-us.html

Die Zielsetzung von Vice, wirksame Lösungen zur Behandlung von Adipositas anzubieten, ist wichtiger denn je.

Gleichzeitig vergrößert sich der globale Markt für Gewichtsmanagement in bedeutendem Maße. Laut eines Berichts von Facts & Factors wurde er im Jahr 2021 auf 224,27 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2030 voraussichtlich auf 405,4 Milliarden US-Dollar ansteigen, was einer beeindruckenden CAGR von 6,84 % (2022-2030) gleichkommt. https://www.globenewswire.com/en/news-release/2023/02/09/2604662/0/en/Latest-Global-Weight-Loss-and-Weight-Management-Market-Size-Share-Worth-USD-405-4-Billion-by-2030-at-a-6-84-CAGR-Growing-obesity-rate-to-propel-market-growth-Facts-Factors-Industry.html

Treiber dieses Wachstums ist die weltweite Adipositas-Epidemie, was den dringenden Bedarf an innovativen Lösungen unterstreicht.

Marktchancen

Vice ist strategisch aufgestellt, um in den Segmenten Gesundheit und Wellness, Adipositas, Gewichtsabnahme und Sucht Marktanteile anzustreben und zu erobern. Diese Segmente gehören zu den weltweit größten adressierbaren Gesundheits- und Wellnessmärkten. Mit der KI von Vice zielt das Unternehmen darauf ab, ein globales Publikum zu bedienen, das nach nachhaltigen Lösungen für Gewichtsmanagement und Überwindung von Suchterkrankungen sucht.

Über Vice Health and Wellness Inc.

Vice Health and Wellness Inc. ist ein dynamisches, börsennotiertes Unternehmen, das sich der Förderung eines gesünderen Lebensstils verschrieben hat, und zwar durch eine breite Palette von Produkten, mit denen Verbraucher ihr geistiges und körperliches Wohlbefinden verbessern können. Als eine ständig wachsende Gemeinschaft von gleichgesinnten Einzelpersonen und Organisationen glauben wir, dass die Kraft der kollektiven kleinen Schritte zu bemerkenswerten Veränderungen führen kann. Unsere Produktlinie umfasst zuckerarme, pflanzliche Gummiprodukte, und wir sind aktiv an der Entwicklung von Innovationen beteiligt, die sich an den sich abzeichnenden Trends im Gesundheits- und Wellness-Sektor orientieren. Indem wir die Gewichtsabnahme in den Vordergrund stellen und das Potenzial von KI-gestützten Gesundheits- und Wellness-Apps nutzen, die hochmoderne KI-Algorithmen einsetzen, wollen wir den Menschen auf ihrem Weg zum ultimativen Wohlbefinden unvergleichliche Ratschläge, personalisierte Empfehlungen, entschlossene Unterstützung und transformative Lösungen bieten. Unsere außergewöhnlichen Apps sollen eine Vielzahl von Behandlungsvorteilen bieten und die Nutzer befähigen, sich auf einen transformativen Weg zu optimaler Gesundheit zu begeben.

Maciej Lis, President & CEO, Direktor

Telefon: 844-286-8423

E-Mail: info@vice.health

https://vice.health

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die zukünftige Finanzlage, Geschäftsstrategie, Verwendung der Erlöse, Unternehmensvision, geplante Übernahmen, Partnerschaften, Joint Ventures und strategische Allianzen und Kooperationen, Budgets, Kosten sowie Pläne und Ziele des Unternehmens oder unter Beteiligung des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und beruhen auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, sagt voraus, beabsichtigt, Ziele, zielt darauf ab, nimmt an oder glaubt bzw. an Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Begriffe zu erkennen oder können durch Aussagen identifiziert werden, wonach bestimmte Maßnahmen ergriffen werden können, könnten, sollten, würden, dürften oder werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen sich einige der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, der Branchenbedingungen und der Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung dieser Informationen zugrunde gelegten Annahmen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig angesehen wurden, als ungenau erweisen können und dass man sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

