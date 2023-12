IRW-News: Verses AI Inc.: Volvo tritt dem Genius-Betaprogramm von VERSES bei

IRW-PRESS: Verses AI Inc.: Volvo tritt dem Genius-Betaprogramm von VERSES bei

Zusammenarbeit mit Schwerpunktlegung auf Sicherheit bei assistiertem und autonomem Fahren

Vancouver (British Columbia) - 21. Dezember 2023 / IRW-Press / VERSES AI Inc. (CBOE: VERS) (OTCQB: VRSSF) (VERSES oder das Unternehmen), ein Unternehmen für kognitive Datenverarbeitung, das auf die nächste Generation intelligenter Softwaresysteme spezialisiert ist, gab bekannt, dass die Volvo Car Group dem Genius-Betaprogramm von VERSES beigetreten ist.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Volvo Genius bei Anwendungen in Zusammenhang mit moderner Fahrerassistenz und autonomem Fahren testen. Das Ziel besteht darin, intelligentere Entscheidungsfindungssysteme und eine sicherere Umgebung für alle Fahrer auf der Straße zu schaffen. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass dieser strategische Schritt den proaktiven Ansatz von Volvo bei der Erprobung und Umsetzung innovativer Lösungen mit hohem Wirkungspotenzial für die Sicherheit des menschlichen und autonomen Fahrens unterstreicht.

Wir freuen uns über die Beteiligung von Volvo an unserem Genius-Betaprogramm. Wir sind davon überzeugt, dass die Erweiterung unserer Beziehung zur Bewältigung der Herausforderungen in Zusammenhang mit der Sicherheit des assistierten und autonomen Fahrens das Potenzial aufweist zu verdeutlichen, wie der auf Standards basierende Ansatz und die in Genius integrierten kognitiven Datenverarbeitungsfähigkeiten seine Relevanz für weltweit tätige Unternehmen wie Volvo sowie den Bedarf der Gesellschaft an sichereren Lösungen unterstreichen. Die Schaffung einer sichereren Welt spiegelt die gemeinsamen Ziele beider Unternehmen wider. Wir wissen es zu schätzen, dass dies ein wesentliches Attribut des Geschäftsmodells, der Reputation und der Kultur von Volvo ist, das wir ebenfalls teilen, sagte Gabriel René, Gründer und CEO von VERSES.

Volvo hat sich der Entwicklung von Lösungen für räumliche Intelligenz gewidmet und der Beitritt zum Genius-Betaprogramm steht im Einklang mit dem Engagement von Volvo, Technologien zu entwickeln, die zu sichereren Straßen beitragen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass Volvo seine Wettbewerbsposition im Bereich der Automobilsicherheit stärkt, indem es sich aktiv an Lösungen wie Genius beteiligt und den Weg für die Zukunft der intelligenten und sicheren Mobilität ebnet.

Über VERSES

VERSES ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf biologisch inspirierte verteilte Intelligenz spezialisiert ist. Unser Vorzeigeprodukt Genius ist den natürlichen Systemen und Neurowissenschaften nachempfunden. Genius ist in der Lage zu lernen, sich anzupassen und mit der Welt zu interagieren. Zu den wichtigsten Funktionen von Genius gehören Verallgemeinerbarkeit, prädiktive Abfragen, Echtzeitanpassung und ein automatisiertes Computernetzwerk. Genius basiert auf offenen Standards und fügt Daten aus den verschiedensten Bereichen zu Wissensmodellen zusammen, die die vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI sowohl in digitalen als auch physischen Welten fördern. Stellen Sie sich eine intelligentere Welt vor, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Innovationen optimal entfaltet. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter VERSES, LinkedIn und X.

Über die Volvo Car Group

Volvo Cars wurde 1927 gegründet. Heute ist es eine der bekanntesten und renommiertesten Automarken der Welt, die Kunden in über 100 Ländern beliefert. Volvo Cars notiert an der NASDAQ Stockholm und wird dort unter dem Börsenticker VOLCAR B gehandelt.

Ein Leben lang. Um Menschen die Freiheit zu geben, sich auf persönliche, nachhaltige und sichere Weise fortzubewegen. Dieses Ziel spiegelt sich im Bestreben von Volvo Cars wider, bis 2030 ein reiner Hersteller von Elektroautos zu werden, sowie in der Verpflichtung zur kontinuierlichen Verringerung des CO2-Fußabdrucks, um bis 2040 ein klimaneutrales Unternehmen zu sein.

Im Dezember 2022 beschäftigte Volvo Cars etwa 43.200 Vollzeitmitarbeiter. Der Hauptsitz, die Produktentwicklung, das Marketing und die Verwaltung von Volvo Cars befinden sich überwiegend in Göteborg in Schweden. Die Produktionsstätten von Volvo Cars befinden sich in Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing und Taizhou (China). Außerdem unterhält das Unternehmen Forschungs- und Entwicklungs- sowie Designzentren in Göteborg und Shanghai (China).

Im Namen des Unternehmens

Eric Holder, Director of Communications, VERSES AI Inc. press@verses.ai

Investor Relations-Anfragen

U.S., Matthew Selinger, Partner, Integrous Communications, mselinger@integcom.us

Canada, Leo Karabelas, President, Focus Communications, info@fcir.ca

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73101

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73101&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92539Q1090

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.