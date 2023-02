IRW-News: Vatic Ventures Corp.: Vatic Ventures meldet Notierung an der OTCQB in den Vereinigten Staaten

IRW-PRESS: Vatic Ventures Corp.: Vatic Ventures meldet Notierung an der OTCQB in den Vereinigten Staaten

Vancouver, B.C., 24. Februar 2023 / IRW-Press / - Vatic Ventures Corp. (das Unternehmen oder Vatic) (TSXV: VCV; FRA: V8V; OTCQB: VCVVF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Wirkung ab dem 24. Februar 2023 unter dem Symbol VCVVF am OTCQB notiert ist. Dadurch können US-amerikanische Anleger die Aktien des Unternehmens erwerben und in ihren Depots halten.

Der OTCQB ist eine US-amerikanische Handelsplattform, die von der OTC Markets Group Inc. betrieben wird und den Investoren einen transparenten Handel mit Wertpapieren von Unternehmen in der Gründungs- und Entwicklungsphase bietet. Der OTCQB ist von der Securities and Exchange Commission (SEC) der Vereinigten Staaten als etablierter öffentlicher Markt anerkannt, der öffentliche Informationen für die Analyse und Bewertung von Wertpapieren bietet. Für eine Börsennotierung müssen die Unternehmen mit ihrer Berichterstattung auf dem neuesten Stand halten und sich einem jährlichen Überprüfungs- und Managementzertifizierungsprozess unterziehen. Die Zulassung als OTCQB-gelisteter Emittent bringt zusätzliche internationale Compliance- und Offenlegungsstandards für das Unternehmen mit sich. Die möglichen Vorteile des Handels am OTCQB umfassen unter anderem effiziente Marktstandards sowie eine höhere Transparenz, Liquidität und Bekanntheit bei der US-amerikanischen Investment-Community.

Die Aktien des Unternehmens sind weiterhin für den Handel an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol VCV und an der Börse Frankfurt unter dem Symbol V8V notiert.

Anleger oder sonstige Interessenten in den USA können unter www.otcmarkets.com Echtzeit-Kurse für Vatic abrufen sowie auf die neuesten Nachrichten und Informationen aus dem Unternehmen zugreifen.

ÜBER VATIC VENTURES CORP.

Das Unternehmen verfügt über eine Option zum Erwerb einer Beteiligung von 100 % an der Goldlagerstätte Hansen in der Region Chapais im Norden von Quebec, die sich strategisch in einem sehr aktiven, aufstrebenden Goldexplorationsgebiet befindet, wobei im Großraum Chibougamau über 6,7 Millionen Unzen Gold produziert wurden. Außerdem verfügt das Unternehmen über eine Option zum Erwerb einer Beteiligung von 100 % an einem Seltenerdmetall- (SEM) und Polymetall-Konzessionspaket, dem Projekt Sister's Mountain im Südwesten von New Brunswick.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON VATIC VENTURES CORP.

Loren Currie

Loren Currie

CEO & Director

info@vaticventures.com

604-757-9792

VATIC VENTURES CORP.

1400-1040 WEST GEORGIA STREET

VANCOUVER, BC V6E 4H1, CANADA

