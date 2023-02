IRW-News: Vanadium Resources Limited: Vanadium Resources ernennt sehr erfahrenen General Manager Operations

IRW-PRESS: Vanadium Resources Limited: Vanadium Resources ernennt sehr erfahrenen General Manager Operations

Ehemaliger Geschäftsführer von Bushveld Minerals und Vanchem Vanadium Products wird die Entwicklung des Steelpoortdrift-Vanadiumprojekts vorantreiben

Vanadium Resources Limited (ASX: VR8; DAX: TR3) ("VR8" oder "das Unternehmen") freut sich, mitteilen zu können, dass Alex Oehmen als General Manager Operations gewonnen werden konnte. Er ist eine sehr erfahrene Führungskraft und wird ab dem 20. Februar 2022 für die Entwicklung und den Betrieb des Steelpoortdrift-Vanadiumprojekts in Südafrika verantwortlich sein.

Alex Oehmen verfügt über mehr als 40 Jahre Branchenerfahrung in den Bereichen Ressourcen, Mineralienverarbeitung und Maschinenbau und hat nachweisliche Erfolge bei der Leitung von Vanadium- und Stahlproduktionsbetrieben in der Region Bushveld in Südafrika vorzuweisen.

Zu seinen Qualifikationen gehören:

- Bachelor of Engineering (Metallurgie) an der Universität Pretoria im Jahr 1982; und

- Master of Business Leadership an der UNISA im Jahr 2000.

Alex Oehmen hatte eine Reihe von Funktionen inne, darunter General Manager Operations, General Manager Vanadium Products, Operations Manager, Assistant Manager Steel Making, Manager Continuous Casting, Production Engineer und andere verwandte Funktionen in der Vanadium-, Stahl- und Legierungsindustrie.

In jüngerer Zeit war Alex Oehmen Betriebsleiter bei Bushveld Minerals Ltd ("Bushveld") in Bushvelds Vanchem-Betrieb und General Manager Operations bei Vanchem Vanadium Products (Pty) Ltd ("Vanchem") vor dessen Übernahme durch Bushveld, dessen Betrieb sich auf demselben geologischen und mineralogischen Terrain befindet wie das Steelpoortdrift-Projekt im Bushveld-Komplex in Südafrika. Während seiner Tätigkeit bei Bushveld und Vanchem war Oehmen für den Betrieb und die Produktion verschiedener Vanadiumprodukte verantwortlich, darunter Vanadiumpentoxidflocken, Ferrovanadium und verschiedene Vanadiumchemikalien. Außerdem war er für die Vermarktung von Vanadiumprodukten auf nationalen und internationalen Märkten zuständig.

Jurie Wessels, Executive Chairman von VR8, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass wir jemanden gewinnen konnten, der über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Betrieb, Produktion und Vermarktung von Vanadium im Bushveld verfügt. Der große Erfahrungsschatz von Herrn Oehmen in einer Reihe von Vanadiumbetrieben und Produkte versetzt das Unternehmen in eine ideale Position, um Steelpoortdrift durch die bevorstehenden Phasen der Vorbereitung des FID, des Baus, der Inbetriebnahme, der Produktion und der Vermarktung zu führen. Herr Oehmen wird eine führende Komponente des Teams sein, das das Rückgrat des geplanten Betriebs von VR8 zur Herstellung von Vanadiumprodukten bei Steelpoortdrift bilden wird."

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Vanadium Resources Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

John Ciganek

Managing Director and Chief Executive Officer

Vanadium Resources Limited

ISIN: AU0000053522

T: +61 8 6158 9990

E: contact@vr8.global

Kyla Garic

Company Secretary

VANADIUM RESOURCES LIMITED

ISIN: AU0000053522

contact@VR8.global

