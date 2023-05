IRW-News: Vanadium Resources Limited: VR8 schließt Vereinbarungen zur Aufstockung seiner Beteiligung an Steelpoortdrift auf 86,49% ab

IRW-PRESS: Vanadium Resources Limited: VR8 schließt Vereinbarungen zur Aufstockung seiner Beteiligung an Steelpoortdrift auf 86,49% ab

HIGHLIGHTS

- VR8 schließt Vereinbarungen zur Erhöhung seines Anteils am Steelpoortdrift Vanadiumprojekt von 73,95% auf 86,49%

- VR8 erwirbt 12,54% im Gegenzug für 8.730 ZAR (707 A$) in bar und22.124.030 Aktienoptionen zum Erwerb von VR8-Aktien, die 4. 37% des gegenwärtig ausgegebenen Aktienkapitals von VR8

- Die Verkäufer haben einem freiwilligen Treuhandkonto von 12 Monaten zugestimmt, vorbehaltlich der von VR8

- verwalteten Blocktrade-Kapazität. Die Vereinbarungen stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die südafrikanische Reserve Bank (falls erforderlich) und der Tatsache, dass VR8 mit der Mindestbeteiligung von VanRes im Sinne der südafrikanischen Black Economic Empowerment-Politik zufrieden ist.

VANADIUM RESOURCES LIMITED (ASX: VR8; DAX: TR3) ("VR8" oder "das Unternehmen"), der Erschließer des Tier-1-Vanadiumprojekts Steelpoortdrift (das Projekt) in Limpopo, Südafrika, freut sich bekannt zu geben, dass es bedingte Verkaufs- und Optionsvereinbarungen (Verkaufs- und Optionsvereinbarungen) abgeschlossen hat, um seine Beteiligung an Vanadium Resources (Pty) Ltd (VanRes) auf 86,49% (von 73,95%) zu erhöhen.

Jurie Wessels, Executive Chairman von VR8, kommentierte: "Wir sind sehr erfreut über die Möglichkeit, unseren Anteil am Projekt zu erhöhen. Wenn diese Transaktionen abgeschlossen sind, wird VR8 in der Lage sein, einen größeren Einfluss auf die Erfüllung unserer kritischen Pfade auszuüben, insbesondere bei der Beschaffung der erforderlichen Baufinanzierung durch Fremd- und Eigenkapitalmechanismen. Außerdem haben wir durch diese Transaktion Obeec und Math-Pin die Möglichkeit gegeben, als Anteilseigner von VR8 statt als private Anteilseigner von VanRes zum künftigen Kapitalbedarf des Projekts beizutragen. Auf diese Weise schaffen wir eine solide Grundlage für die Finanzierung des Projekts im Rahmen des geltenden rechtlichen Umfelds der südafrikanischen Regierung."

VERKAUFS- UND OPTIONSVEREINBARUNGEN

Das Unternehmen hat zwei separate Verkaufs- und Optionsvereinbarungen abgeschlossen, um 100% der von Obeec (Pty) Ltd (Obeec) und Math-Pin Trust (Math-Pin) (die Parteien bzw. Verkäufer) gehaltenen Anteile am ausgegebenen Aktienkapital von VanRes zu erwerben. Die von der Gesellschaft an Obeec und Math-Pin zu zahlende Gegenleistung besteht aus einer Barzahlung und einer Option auf den Erwerb von VR8-Anteilen. Die Verkäufer sind "Black Economic Empowerment"-Parteien (BEE), damit VanRes die Mindestanforderungen der gegenwärtigen Regierung der Republik Südafrika an die Eigentumsverhältnisse erfüllt. Zusammen halten die Verkäufer einen Anteil von 12,54% an VanRes. Nach Abschluss der Akquisition wird VR8 seinen Anteil an VanRes auf 86,49 % erhöhen und der Steelpoortdrift Development Trust wird einen Anteil von 13,51 % an VanRes halten.

Die von VR8 im Rahmen der Verkaufs- und Optionsvereinbarungen zu zahlende Gesamtvergütung beträgt 8.730 ZAR und 22.124.030 Aktienoptionen zum Erwerb von VR8-Aktien, wobei die Optionen bei Ausübung in 22.124.030 neue, voll eingezahlte VR8-Stammaktien umgewandelt werden. Jede der Verkaufs- und Optionsvereinbarungen kann unabhängig von der anderen abgeschlossen werden.

Die Verkaufs- und Optionsvereinbarungen sind jeweils an die Erfüllung mehrerer Vorbedingungen geknüpft, und zwar

- VR8 bestätigt nach eigenem Ermessen, dass es mit den Eigentumsverhältnissen von VanRes zufrieden ist, sobald die jeweiligen Akquisitionen durchgeführt worden sind;

- freiwillige Beschränkungserklärungen wurden zwischen VR8 und den Verkäufern ausgefertigt, die 12-monatige Treuhand- und Blockhandelsbestimmungen in Bezug auf VR8-Aktien vorsehen, die im Rahmen der Aktien- und Optionsvereinbarungen erworben wurden;

- Zustimmungs- und Verzichtserklärungen in Bezug auf Rechte und Pflichten im Rahmen einer bestehenden Aktionärsvereinbarung, die für VanRes gilt, sind eingegangen;

- soweit erforderlich, die Genehmigung der Transaktion und der Übertragung der vom Verkäufer gehaltenen VanRes-Aktien an VR8 durch die Südafrikanische Zentralbank (SARB); und

- soweit erforderlich - die schriftliche Zustimmung des Ministers für Bodenschätze und Energie der Republik Südafrika, entweder bedingungslos oder zu Bedingungen, die für VR8 akzeptabel sind, zur Änderung aller zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Verkaufs- und Optionsverträge im Besitz von VanRes befindlichen Schürfrechte durch Streichung sämtlicher Verweise auf Obeec und Math-Pin, einschließlich etwaiger Folgeänderungen, die in diesem Zusammenhang erforderlich sind.

Die Bedingungen müssen bis spätestens 23. Oktober 2023 erfüllt sein oder es muss darauf verzichtet werden. VR8 hat das Recht, auf die Erfüllung aller Bedingungen zu verzichten, mit Ausnahme der Genehmigung durch die SARB.

Eine Zusammenfassung der von VR8 zu zahlenden Gegenleistung im Rahmen jeder Transaktion, die gemäß den Verkaufs- und Optionsvereinbarungen (Transaktionen) abgeschlossen wurde, ist nachstehend aufgeführt:

a) Obeec - eine Kombination aus einer Barzahlung von 5.800 ZAR und 14.031.220 Aktienoptionen von VR8 im Gegenzug für 508 Aktien von VanRes. Obeec hat das Recht, seine Aktienoptionen innerhalb von 30 Tagen auszuüben, die dann in neue, voll eingezahlte VR8-Stammaktien umgewandelt werden und einen Anteil von 2,77 % an VR8 auf der Grundlage der derzeit ausgegebenen Aktien von VR8 darstellen; und

b) Math-Pin - eine Kombination aus einer Barzahlung von 2.930 ZAR und 8.092.810 Aktienoptionen auf VR8 im Gegenzug für 293 Aktien von VanRes. Math-Pin hat das Recht, seine Aktienoptionen innerhalb von 30 Tagen auszuüben, die dann in neue, voll eingezahlte VR8-Stammaktien umgewandelt werden und eine Beteiligung von 1,60 % an VR8 auf der Grundlage der derzeit ausgegebenen Aktien von VR8 darstellen. Die im Rahmen der Platzierung auszugebenden Aktien werden im Rahmen der bestehenden Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß ASX Listing Rules 7.1 ausgegeben (und die Emission bedarf nicht der Zustimmung der Aktionäre).

Dies ist die Übersetzung der englischen Originalmeldung: VR8 CONCLUDES AGREEMENTS TO INCREASE ITS INTEREST IN STEELPOORTDRIFT UP TO 86.49% , die noch ein Schaubild und weitere Informationen bereithält. Sie können die Originalmeldung hier einsehen: https://vr8.global/sites/default/files/asx-announcements/02661983.pdf

Für die Übersetzung wird keine Haftung übernommen.

Interesse an Vanadium Resources? Dann lassen Sie sich auf den deutschsprachigen Verteiler eintragen bei Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter . Wir betreuen Vanadium Resources an den deutschsprachigen Kapitalmärkten in Bezug auf das Thema Investor Relations.

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Vanadium Resources Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Jurie H. Wessels

Executive Chairman

VANADIUM RESOURCES LIMITED

E: jurie.wessels@vr8.global

John Ciganek

Managing Director and Chief Executive Officer

VANADIUM RESOURCES LIMITED

E: contact@vr8.global

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Einige der Aussagen in dieser Bekanntmachung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Sie sollten sich bewusst sein, dass solche Aussagen nur Vorhersagen sind und inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören Faktoren und Risiken, die spezifisch für die Branchen sind, in denen VR8 tätig ist und tätig zu werden gedenkt, sowie allgemeine wirtschaftliche allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, die vorherrschenden Wechselkurse und Zinssätze und die Bedingungen auf den Finanzmärkten, um nur einige zu nennen. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Eine zukunftsgerichtete Aussage ist keine Garantie oder Zusicherung einer zukünftigen Leistung oder sonstiger zukünftiger Angelegenheiten, die Faktoren beeinflusst werden und verschiedenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von VR8 liegen.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem heutigen Tag zu berücksichtigen. Keine Zusicherung oder Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Korrektheit der Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen, die in dieser Mitteilung enthalten sind. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, werden weder VR8, seine Direktoren, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter noch irgendeine andere Person eine Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung der in dieser Mitteilung ergeben, übernehmen. Sie werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussage zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Bekanntmachung spiegeln nur die Ansichten zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung wider.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren durch das Unternehmen dar. Diese Mitteilung stellt auch keine Anlage- oder Finanzproduktberatung (und auch keine Steuer-, Buchhaltungs- oder Rechtsberatung) dar und ist nicht dazu bestimmt, als Grundlage für eine Anlageentscheidung zu dienen. Investoren sollten ihre eigene Beratung einholen, bevor sie bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000053522

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.