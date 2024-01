IRW-News: Vanadium Resources Limited: Tätigkeitsbericht - Dezemberquartal 2023

IRW-PRESS: Vanadium Resources Limited: Tätigkeitsbericht - Dezemberquartal 2023

- VR8 erhöhte seinen Anteil an der Tochtergesellschaft Vanadium Resources (Pty) Ltd ("VanRes") auf 86,49% (von 73,95%) nach Abschluss der Transaktionen mit Obeec (Pty) Ltd ("Obeec")(1) und Math-Pin (Pty) Ltd ("Math-Pin")(2)

- Die Erhöhung der Beteiligung auf 86,49 % hat den zurechenbaren NPV7,5% (nach Steuern) des Unternehmens auf 1,05 Mrd. US$ (oder 1,62 Mrd. AUD(3)) erhöht.

- Das Front-End-Engineering-Design ("FEED") wurde vorangetrieben, und die Detailplanung der Anlagen ist in Vorbereitung auf die Erstellung der Ausschreibungen weit fortgeschritten(4)

- Geplantes Projektabwicklungsmodell, das voraussichtlich mehrere EPC-Verträge (Engineering, Procurement and Construction) über Kernelemente des Betriebs umfasst und von erfahrenen Projektmanagern beaufsichtigt wird, um die Schnittstellenrisiken zu mindern

- Die Projektentwicklung kommt gut voran: Umwelt- und Wasseranträge durchlaufen das Genehmigungsverfahren, der Sozial- und Arbeitsplan wurde bei den Aufsichtsbehörden eingereicht, die Planung der Solarenergie und die Bewertung der Seilförderung sind im Gange

- Abnahme- und strategischer Beteiligungsprozess führt zu weiterem Interesse nordamerikanischer, europäischer und asiatischer Konzerne, wobei das Unternehmen die Gespräche im Hinblick auf den Abschluss von Vertretungs- und/oder Abnahmeverträgen zusammen mit strategischen Investitionen fortsetzt

- Verhandlungen mit potenziellen Fremd- und Eigenkapitalgebern zur Baufinanzierung werden fortgesetzt

Bei dieser deutschen Meldung handelt es sich nur um einen übersetzten Ausschnitt einer insg. 13-seitigen Meldung. Sie können die gesamte englische Meldung hier einsehen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02767079-6A1191582

Disclaimer

Einige der Aussagen in dieser Bekanntmachung können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass solche Aussagen nur Vorhersagen sind und inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren und Risiken, die für die Branchen, in denen VR8 tätig ist und tätig zu werden beabsichtigt, spezifisch sind, sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, vorherrschende Wechselkurse und Zinssätze und Bedingungen auf den Finanzmärkten. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Keine zukunftsgerichtete Aussage ist eine Garantie oder Zusicherung hinsichtlich zukünftiger Leistungen oder anderer zukünftiger Angelegenheiten, die von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden und verschiedenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von VR8 liegen.

VR8 übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem heutigen Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Korrektheit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen gegeben. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, übernehmen weder VR8, seine Direktoren, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter noch irgendeine andere Person eine Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen ergeben. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Bekanntmachung spiegeln lediglich die Ansichten zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung wider.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren durch VR8 dar. Diese Mitteilung stellt auch keine Anlage- oder Finanzproduktberatung (auch keine Steuer-, Buchhaltungs- oder Rechtsberatung) dar und ist nicht dazu bestimmt, als Grundlage für eine Anlageentscheidung zu dienen. Anleger sollten sich selbst beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

