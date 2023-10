IRW-News: Vanadium Resources Limited: Steelpoortdrift und Tweefontein Projekte Update

IRW-PRESS: Vanadium Resources Limited: Steelpoortdrift und Tweefontein Projekte Update

VANADIUM RESOURCES LTD (ASX: VR8, DAX: TR3) ("VR8" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update über den Fortschritt des Steelpoortdrift Vanadium Projekts (das "Projekt") in Limpopo, Südafrika, zu informieren. Nach der Veröffentlichung der endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS") im Oktober 2022 (1) war das Unternehmen damit beschäftigt, verschiedene Arbeitsabläufe voranzutreiben. Diese beziehen sich auf die Entwicklung, Konstruktion, Abnehmer sowie der Finanzierung des Projektes

HIGHLIGHTS

- Die Anträge auf Umweltgenehmigungen und Wassernutzungslizenzen kommen gut voran. Die Genehmigung wird zum H1 Kalenderjahr 2024 erwartet

- Änderungen des Sozial- und Arbeitsplans wurden den Regulierungsbehörden zur Prüfung vorgelegt, nachdem sie von der Community eindeutig ermutigt und unterstützt wurden

- Beginn des Front-End-Engineering-Designs ("FEED") mit Entwürfen und Ausschreibungspaketen, die vor der endgültigen Investitionsentscheidung ("FID") finalisiert werden

- Sowohl VR8 als auch Matrix haben ihr Engagement bekräftigt, Agentur- und Abnahmeverträge abzuschließen, um die in der Absichtserklärung angestrebten Ergebnisse zu erreichen, die im Mai 2023 geschlossen wurde

- Die Vereinbarungen zur Erhöhung der Beteiligung des Unternehmens an dem Projekt auf 86,49% sind weiterhin an Bedingungen geknüpft, wobei eine davon noch von der South African Reserve Bank (SARB) genehmigt werden muss und beide davon abhängig sind, dass das Unternehmen nach eigenem Ermessen beschließt, die Transaktionen durchzuführen.

- Umweltverträglichkeitsprüfung für den Bau eines Seil-Transportbandes zwischen Steelpoortdrift und Tweefontein eingeleitet

- Das Technik- und Unterstützungsteam von VR8 wird um einen Konzentrat-Manager, Salt Roast Leach- ("SRL") Manager, Infrastruktur- (Strom und Wasser) Manager, Contracts Manager, Minen-Manager und Personal-Manager erweitert

- Untersuchung verschiedener Strom- und Wasserlösungen für die Versorgung der Betriebe Steelpoortdrift und Tweefontein

- Um die Baurisiken zu mindern, wird sich das Projektlieferungsmodell voraussichtlich auf mehrere EPC-Verträge (Engineering, Procurement and Construction) über Kernelemente des Vorhabens stützen, die von erfahrenen Projektmanagern beaufsichtigt werden, um die Schnittstellenrisiken zu mindern

- Der aktualisierte Projektdurchführungsplan enthält ein überarbeitetes Ziel für FID, das für H2 CY2024 und die erste Produktion in H1 CY2026 angestrebt wird.

- Die Verhandlungen mit potenziellen Finanzierungs- und Abnahmeparteien werden fortgesetzt, da das Unternehmen bestrebt ist, verbindliche Abnahmeverträge abzuschließen und Lead Arranger für Baufinanzierungslösungen zu engagieren

Herr John Ciganek, Geschäftsführer von VR8, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir seit der Fertigstellung der vorläufigen Machbarkeitsstudie (DFS) erhebliche Fortschritte beim Steelpoortdrift-Vanadiumprojekt gemacht haben und die Planung für den Bau fortsetzen. Das Unternehmen, unsere Ingenieure und Berater arbeiten hart daran, kritische Punkte voranzutreiben und sicherzustellen, dass die Vorbereitungen sowohl sorgfältig als auch effizient abgeschlossen werden, um die technischen und finanziellen Risiken zu minimieren. Während der geänderte Umsetzungsplan ein revidiertes FID-Ziel enthält, beinhaltet der Plan nun optimierte Prozesse und ermöglicht eine größere Transparenz in Bezug auf den Bau, was eine größere Sicherheit bietet, und das Gesamtprojektrisiko reduziert, was zu einem optimierten und robusten Projekt führt. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten wichtige Meilensteine in der Entwicklung zu erreichen und den Markt zu informieren, wenn wir den verbesserten Umsetzungsplan erfüllen.

