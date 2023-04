IRW-News: Usha Resources Ltd.: Usha Resources erinnert an das Ausschüttungsdatum der Due Bills am 21. April 2023 im Zusammenhang mit der Ausgliederung von Formation Metals Inc.

IRW-PRESS: Usha Resources Ltd.: Usha Resources erinnert an das Ausschüttungsdatum der Due Bills am 21. April 2023 im Zusammenhang mit der Ausgliederung von Formation Metals Inc.

Vancouver, British Columbia / 17. April 2023 / IRW-Press / - Usha Resources Ltd. (USHA oder das Unternehmen) (TSXV: USHA) (OTCQB: USHAF) (FWB: JO0) möchte seine Aktionäre an das bevorstehende Ausschüttungsdatum am 21. April 2023 im Zusammenhang mit dem Plan of Arrangement (das Arrangement) zwischen dem Unternehmen, Formation Metals Inc. (Formation Metals oder FMI) und den Aktionären des Unternehmens (die USHA-Aktionäre) erinnern.

Gemäß der Pressemeldung des Unternehmens vom 5. April 2023 sind die Stammaktien von USHA (USHA-Aktie) nun während der Due Bill Period mit Due Bills versehen.

Die Due Bill Period erstreckt sich vom 11. April 2023 bis einschließlich 20. April 2023. Handelsgeschäfte die während der Due Bill Period getätigt werden, werden gekennzeichnet, um sicherzustellen, dass die Käufer der Aktien des Unternehmens ihren Anteil an der Ausschüttung erhalten. USHA-Aktionäre müssen ihre USHA-Stammaktien (USHA-Aktie(n)) bis zum Ende der Due Bill Period halten, um ihren Anteil an den Aktien von Formation Metals (jeweils eine Formation Metals-Aktie) zu erhalten, die gemäß dem Arrangement ausgeschüttet werden.

Gemäß den Bedingungen des Arrangements erhalten die Aktionäre des Unternehmens als Gegenleistung für die Übertragung des Konzessionsgebietes Nicobat eine (1) Stammaktie von FMI für jeweils fünf (5) USHA-Aktien, die sich am Ende der Due Bill Period in ihrem Besitz befinden. Zum Beispiel wird ein USHA-Aktionär für jede 10.000 Stammaktien von USHA, die er bis zum Ende der Due Bill Period besitzt, 2.000 Stammaktien von FMI erhalten.

In Übereinstimmung mit dem Arrangement werden die Aktionäre des Unternehmens, die zuvor eine Usha-Stammaktie (die alten Usha-Aktien) hielten, eine neue Usha-Stammaktie (die neuen Usha-Aktien) im Verhältnis 1:1 erhalten. In Verbindung mit dem Abschluss des Arrangements werden die alten Usha-Aktien von der Börse genommen. Dementsprechend werden die alten Usha-Aktien mit Wirkung zum Geschäftsschluss am Montag, den 24. April 2023, dekotiert. Die neuen Usha-Aktien werden am Dienstag, den 25. April 2023, bei Börsenöffnung an der Börse notiert.

Die Anzahl der von jedem Aktionär gehaltenen USHA-Aktien wird sich durch das Arrangement nicht ändern.

FMI hält anschließend die Beteiligung des Unternehmens am Nickelprojekt Nicobat und wird sich auf die Weiterentwicklung dieses Projekts konzentrieren, während USHA die Explorationsprojekte im Lithiumbereich behalten und sich auf die Weiterentwicklung dieser Projekte konzentrieren wird, einschließlich des Lithium-Sole-Projekts Jackpot Lake. Das Unternehmen hat dort vor Kurzem die höchsten Bohrergebnisse aus dem Projekt bekannt gegeben (siehe Pressemeldung vom 12. April 2023), deren Werte viermal höher waren als der historische Durchschnittswert. Aktuelle Informationen über das Bohrprogramm bei Jackpot Lake entnehmen Sie bitte den Pressemeldungen des Unternehmens vom 7. Februar 2023, 16. Februar 2023, 21. Februar 2023, 28. Februar 2023 und 12. April 2023.

Weitere Informationen zu den Bedingungen der Vereinbarung sind im Management-Informationsschreiben des Unternehmens vom 15. November 2022 sowie in den Pressemitteilungen vom 9. Februar 2022, 17. November 2022, 29. November 2022, 21. Dezember 2022, 10. Januar 2023, 2. und 15. März 2023 und 5. April 2023, enthalten, die alle über das SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com abgerufen werden können.

Das Nickelkonzessionsgebiet Nicobat

Das Nickelkonzessionsgebiet Nicobat ist ein Nickel-Kupfer-Platingruppenelement-Projekt in der Gemeinde Dobie im Nordwesten von Ontario, 21 km südlich der Mine Rainy River von New Gold, in der sich die Nickelentdeckung Zone 34 befindet.

Historische Explorationsarbeiten zwischen 1952 und 1972 umfassten über 15.000 m an Bohrungen, 220 Bohrlöcher und zahlreiche Großproben, die eine nicht konforme historische Ressource von 5,3 Millionen t mit einem Gehalt von 0,24 % Nickel identifizierten, die eine hochgradige Zone von etwa 225.000 t mit einem Gehalt von 0,87 % Nickel enthielt.

Die jüngsten Explorationsarbeiten beinhalten Bohrungen auf über 4.000 m, die bestätigten, dass hochgradige Nickel-Kupfer-Ausläufer vorhanden und wesentlich besser sind, als in den historischen Bohrungen protokolliert wurde, wobei Bohrloch A-04-15 ab der Oberfläche bis etwa 63,75 m einen gewichteten Durchschnitt von 1,05 % Nickel und 2,18 % Kupfer durchschnitt, einschließlich eines Intervalls von etwa 9,8 m mit 1,92 % Nickel zwischen 53,95 und 63,75 m.

Die angepeilte Zuleitung misst etwa 305 m bei einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 60 m bis in eine Tiefe von 245 m, die möglicherweise in der Tiefe und in Richtung Norden offen ist und aus Olivin-Gabbro mit angehäufter Struktur besteht. Dieser Magmakanal befindet sich in einem größeren Noritkörper an der Basis des Dobie-Gabbros. Die historischen Bewertungsdaten weisen auf hochgradige Rippen hin, von denen eine die oben beschriebene Zone beinhaltet. Der Schwerpunkt zukünftiger Arbeiten wird daher darauf liegen, die historischen Ressourcen auf den neuesten Stand zu bringen und die durchgeführten Arbeiten zu erweitern, um andere hochgradige Rippen und die potenzielle hochgradige Zuleitungszone, wie im untenstehenden Modell dargestellt, zu bewerten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70176/Usha_200123_DEPRCOM.001.png

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Andrew Tims, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Usha Resources Ltd.

Usha Resources Ltd. ist ein nordamerikanisches Mineralerwerbs- und -explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung qualitativ hochwertiger Batterie- und Edelmetallkonzessionsgebiete gerichtet ist, die bohrbereit sind und beträchtliches Erschließungs- und Erweiterungspotenzial aufweisen. Das Portfolio von Usha mit Sitz in Vancouver in British Columbia bietet eine Diversifizierung mit zahlreichen Zielen und umfasst Jackpot Lake, ein Lithiumprojekt in Nevada, Nicobat, ein Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekt in Ontario, sowie Lost Basin, ein Gold-Kupfer-Projekt in Arizona. Usha wird an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel USHA, an der OTCQB Exchange unter dem Kürzel USHAF und an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel JO0 gehandelt.

USHA RESOURCES LTD.

Deepak Varshney CEO und Director

Nähere Informationen erhalten Sie über Tyler Muir, Anlegerservice unter der Rufnummer 1-888-772-2452 oder per E-Mail an tmuir@usharesources.com oder auf der Website unter www.usharesources.com.

Suite #400 - 1681 Chestnut Street

Vancouver, BC V6J 4M6

www.usharesources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und/oder Annahmen, die vom Unternehmen vorgenommen wurden, sowie auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Informationen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, allgemeiner geschäftlicher, wirtschaftlicher, wettbewerbsbezogener, politischer und sozialer Ungewissheiten, unsicherer und unbeständiger Aktien- und Kapitalmärkte, des Mangels an verfügbarem Kapital, der tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Umweltrisiken, zukünftiger Preise für Basismetalle und andere Metalle, Betriebsrisiken, Unfälle, arbeitsrechtlicher Probleme, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen sowie anderer Risiken in der Bergbaubranche.

Diese Aussagen beinhalten die vorgeschlagenen Bedingungen der Ausgliederungstransaktion, die vorgeschlagenen Geschäftspläne für Usha und FMI, die Börsennotierung der FMI-Aktien, die erwarteten Vorteile der Transaktion und die Bekanntgabe zusätzlicher Details bezüglich der Transaktion. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Usha weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von vielen wesentlichen Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der jeweiligen Kontrolle liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Festlegung akzeptabler Bedingungen für die vorgeschlagene Ausgliederungstransaktion, Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf den Erhalt von Genehmigungen für die Durchführung und den Abschluss der Transaktion und die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Transaktion, unerwartete steuerliche Folgen, die Bewertung von Usha und FMI durch den Markt in einer Weise, die vom Management nicht erwartet wurde, die Tatsache, dass die Vorteile der Ausgliederungstransaktion nicht oder nicht wie erwartet realisiert werden, und dass Usha und FMI nicht in der Lage sind, ihren jeweiligen Portfolios zusätzliche Konzessionsgebiete hinzuzufügen. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht dazu, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Das Unternehmen befindet sich derzeit in einem Explorationsstadium. Die Exploration ist in hohem Maße spekulativ, birgt viele Risiken, erfordert beträchtliche Ausgaben und führt möglicherweise nicht zur Entdeckung von Mineralvorkommen, die gewinnbringend abgebaut werden können. Außerdem verfügt das Unternehmen derzeit auf keinem seiner Konzessionsgebiete über Reserven. Es kann daher nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden.

