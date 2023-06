IRW-News: Usha Resources Ltd.: Usha Resources bestätigt Präsenz eines Lithium-Cäsium-Tantal-Systems im Lithium-Pegmatit-Projekt Mead und erhält Bohrgenehmigung

IRW-PRESS: Usha Resources Ltd.: Usha Resources bestätigt Präsenz eines Lithium-Cäsium-Tantal-Systems im Lithium-Pegmatit-Projekt Mead und erhält Bohrgenehmigung

Vancouver, British Columbia / 1. Juni 2023 / IRW-Press / - Usha Resources Ltd. (USHA oder das Unternehmen) (TSXV: USHA) (OTCQB: USHAF) (FWB: JO0), ein auf die Übernahme und Exploration von Rohstoffkonzessionen spezialisiertes nordamerikanisches Unternehmen, das sich vor allem der Erschließung von Batteriemetallprojekten im Stadium der Bohrreife widmet, freut sich bekannt zu geben, dass im unternehmenseigenen Projekt Mead, das sich 25 Autominuten südlich der Stadt Hearst in Ontario befindet, ein ertragreiches Lithium-Cäsium-Tantal-System (LCT) bestätigt werden konnte. Darüber hinaus gibt das Unternehmen mit Freude bekannt, dass das Bergbauministerium von Ontario eine Explorationsgenehmigung für das Projekt Mead erteilt hat.

Wichtige Eckdaten:

- Im Rahmen einer zweitägigen (2) Standortbegehung wurden Beryll-Pegmatite aufgefunden, aufgrund derer die Präsenz eines Lithium-Cäsium-Tantal-System (LCT) bestätigt werden kann. Die Entdeckung von Beryll ist ein wichtiger Fund, der den Nachweis liefert, dass sich im Projekt Mead hochentwickelte LCT-Pegmatite befinden dürften, die Spodumen - das wichtigste lithiumhaltige Mineral in Pegmatiten - enthalten könnten.

- Das Projekt umfasst 1.001 Hektar Grundfläche und grenzt sowohl östlich als auch westlich an die Abgrenzungen des von der Firma Brunswick Resources betriebenen Projekts Hearst, wo ein laufendes Bohrprogramm zur Bewertung des spodumenführenden Pegmatits Decoy und anderer Pegmatite entlang des Entwicklungszugs in westlicher/südwestlicher Richtung hin zum Konzessionsgebiet Mead, in bis zu 2 Kilometer Entfernung von der Konzessionsgrenze, durchgeführt wird.

- Eine Explorationsgenehmigung für ein fünf (5) Bohrlöcher umfassendes Bohrprogramm wurde erteilt.

- Das Projekt wurde vor kurzem für 5.000 Dollar und 50.000 Aktien in Option genommen und das Unternehmen ist berechtigt, sich im Zuge eines Earn-ins über drei Jahre 100 % der Anteile durch die Bezahlung von insgesamt 62.500 Dollar und die Ausgabe von 412.500 Aktien zu sichern.

Das Unternehmen absolvierte eine zweitägige (2) Begehung des Standorts und stieß dabei auf zahlreiche Mineralien, bei denen es sich um Indikatoren für ein LCT-System handelt, darunter auch Granat, Turmalin und insbesondere Beryll. Nachdem sich das Projekt Mead innerhalb desselben Granit-Sedimentgürtels wie Decoy befindet, ist die Entdeckung von Beryll ein wichtiger Fund, der bestätigt, dass sich im Projekt Mead hochentwickelte LCT-Pegmatite befinden dürften, die Spodumen - das wichtigste lithiumhaltige Mineral in Pegmatiten - enthalten könnten.

Das Projekt Mead umfasst 1.001 Hektar Grundfläche und grenzt sowohl östlich als auch westlich an die Abgrenzungen des von der Firma Brunswick Resources betriebenen Projekts Hearst, wo ein laufendes Bohrprogramm zur Bewertung des spodumenführenden Pegmatits Decoy und anderer Pegmatite entlang des Entwicklungszugs in westlicher/südwestlicher Richtung hin zum Konzessionsgebiet Mead, in bis zu 2 Kilometer Entfernung von der Konzessionsgrenze, durchgeführt wird. Das Projekt Mead wurde vor kurzem für 5.000 Dollar und 50.000 Aktien in Option genommen und das Unternehmen ist berechtigt, sich im Zuge eines Earn-ins über drei Jahre 100 % der Anteile durch die Bezahlung von insgesamt 62.500 Dollar und die Ausgabe von 412.500 Aktien zu sichern.

Auf Grundlage seiner ersten erfolgreichen Begehung will das Unternehmen, die Exploration bei Mead zu einem Tätigkeitsschwerpunkt machen, und zwar mit einem breiten Spektrum an Feldarbeiten, einschließlich Prospektionen, Kartierungen sowie der Entnahme von Proben aus dem Erdreich und den sichtbaren Aufschlüssen, die letztendlich in das nun genehmigte Bohrprogramm münden werden.

Wegen der dichten Schneedecke traten zum damaligen Zeitpunkt die Pegmatitausbisse kaum zum Vorschein. Wir sind daher von den Funden bei unserer ersten Begehung wirklich begeistert. Dieser Erfolg untermauert unsere Strategie und unsere Überzeugung, dass es Sinn macht, unser Lithium-Pegmatit-Portfolio weiter auszubauen, erklärt Deepak Varshney, der CEO von Usha Resources. Wir haben uns stets darauf konzentriert, qualitativ hochwertige Projekte zum richtigen Preis zu erwerben. Dass wir nun in der Lage sind, unser Portfolio um ein Projekt wie Mead zu erweitern und dieses derart rasch zu einem bohrreifen Lithiumprojekt zu machen, ist ein Beweis für die Kompetenz unseres Fachteams. Wir sind der festen Überzeugung, dass jede von uns erworbene Liegenschaft das Potenzial hat, sich zur nächsten großen Entdeckung in Ontarios wachsender Lithiumschmiede zu entwickeln. Und wir freuen uns darauf, diese Projekte entweder selbst oder im Rahmen einer möglichen Partnerschaft zum Vorteil unserer Aktionäre voranzubringen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70794/USHA_010623_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1 - Das Projekt Mead umfasst 1.001 Hektar Grundfläche und grenzt sowohl östlich als auch westlich an die Abgrenzungen des von Brunswick Resources betriebenen Projekts Hearst, wo ein laufendes Bohrprogramm zur Bewertung des spodumenführenden Pegmatits Decoy und anderer Pegmatite entlang des Entwicklungszugs in westlicher/südwestlicher Richtung hin zum Konzessionsgebiet Mead, in bis zu 2 Kilometer Entfernung von der Konzessionsgrenze, durchgeführt wird.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Andrew Tims, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Usha Resources Ltd.

Usha Resources Ltd. ist ein nordamerikanisches Mineralerwerbs- und -explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung qualitativ hochwertiger Batterie- und Edelmetallkonzessionsgebiete gerichtet ist, die bohrbereit sind und beträchtliches Erschließungs- und Erweiterungspotenzial aufweisen. Das Portfolio von Usha mit Sitz in Vancouver in British Columbia bietet eine Diversifizierung mit zahlreichen Zielen und umfasst Jackpot Lake, ein Lithium-Sole-Projekt in Nevada, White Willow, ein Lithiumpegmatit-Projekt in Ontario - das Vorzeigeprojekt des Unternehmens in seinem wachsenden Portfolio von Hartgestein-Lithium-Assets, sowie Lost Basin, ein Gold-Kupfer-Projekt in Arizona. Usha wird an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel USHA, an der OTC Exchange unter dem Kürzel USHAF und an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel JO0 gehandelt.

USHA RESOURCES LTD.

Nähere Informationen erhalten Sie über Tyler Muir, Anlegerservice unter der Rufnummer 1-888-772-2452 oder per E-Mail an tmuir@usharesources.com oder auf der Website unter www.usharesources.com.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und/oder Annahmen, die vom Unternehmen vorgenommen wurden, sowie auf Informationen, die dem Unternehmen gegenwärtig zur Verfügung stehen und die, obwohl sie als vernünftig erachtet werden, bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Informationen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, unsichere und unbeständige Aktien- und Kapitalmärkte, einen Mangel an verfügbarem Kapital, die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Umweltrisiken, zukünftige Preise für Basismetalle und andere Metalle, Betriebsrisiken, Unfälle, arbeitsrechtliche Probleme, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen sowie andere Risiken in der Bergbaubranche.

Das Unternehmen befindet sich derzeit in einem Explorationsstadium. Die Exploration ist hochgradig spekulativ, birgt viele Risiken, erfordert erhebliche Ausgaben und führt möglicherweise nicht zur Entdeckung von Mineralvorkommen, die gewinnbringend abgebaut werden können. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen derzeit auf keinem seiner Konzessionsgebiete über Reserven. Es kann daher nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70794

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70794&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA91735H1038

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.