IRW-News: Turmalina Metals Corp. : Turmalina-Bohrungen bei Chanape beginnen

Turmalina-Bohrungen bei Chanape beginnen

Vancouver, BC - 11. August 2022 - Turmalina Metals Corp. (Turmalina oder das Unternehmen) (TSXV: TBX - WKN: A2PVJL - OTCQX: TBXXF) ) freut sich, den Beginn der Bohrungen auf dem unternehmenseigenen Projekt Chanape (das "Projekt") bekannt zu geben, das sich 87 Kilometer ostnordöstlich von Lima, Peru, befindet (140 Kilometer über Straßen).

Chanape enthält mehrere hochgradige Turmalin-Gold-Silber-Kupfer-Brekzien (Au-Ag-Cu). Die erste Bohrphase mit 8 bis 10 Bohrlöchern wird drei der dreißig bisher identifizierten Brekzienzonen erproben. Man geht davon aus, dass diese Brekzien und die damit verbundenen mineralisierten Adern aus einem darunter liegenden Porphyr-Kupfer-Molybdän-Silber-Gold-System (Cu-Mo-Ag-Au) stammen.

Neben der Exploration der Turmalinbrekzien-Ziele wird Turmalina auch das tiefer liegende Porphyr-Potenzial des Projekts evaluieren.

Frühere Explorationen im Rahmen des Projekts haben bereits mehrere hochgradige Ziele definiert und der vor kurzem eingereichte unabhängige technische Bericht unterstreicht das herausragende Explorationspotenzial des Projekts. Das Projekt umfasst ein großes System mit hochgradigen Au-Ag-Cu-Brekzien und Aderzielen sowie dem Potenzial, eine bedeutende porphyrische Cu-Mo-Au-Ag-Mineralisierung zu beherbergen (siehe technischer Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel National Instrument 43-101 Technical Report on the Chanape Gold-Silver-Copper Project, der am 5. Juli 2022 auf SEDAR veröffentlicht wurde).

CEO und Direktor James Rogers erklärt:

Chanape bietet ein hervorragendes Potenzial sowohl für hohe Gehalte als auch für die Größe. Erste Feldarbeiten, die vom Team von Turmalina durchgeführt wurden, haben zusammen mit einer gleichzeitigen Überprüfung der historischen Daten zur Entwicklung mehrerer Ziele geführt, und wir freuen uns auf die Informationen, die während dieser ersten Bohrphase gewonnen werden.

Gewährung von Optionen

Darüber hinaus möchte das Unternehmen die Gewährung von 1.550.000 Incentive-Aktienoptionen mit einem Ausübungspreis von $ 0,35 an bestimmte Direktoren, leitende Angestellte, Mitarbeiter und Berater des Unternehmens bekannt geben. Diese Optionen werden sofort unverfallbar und verfallen fünf (5) Jahre ab dem Datum der Zuteilung.

Statements

Über Turmalina: Turmalina Metals ist ein an der TSXV notiertes Explorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung seines Portfolios an hochgradigen Gold-Kupfer-Silber-Projekten in Südamerika konzentriert. Unser Schwerpunkt liegt auf Turmalinbrekzien, einer Lagerstättenart, die von vielen Explorationsunternehmen übersehen wird. Turmalina Metals wird von einem Team geleitet, das für mehrere Gold-Kupfer-Silber-Entdeckungen verantwortlich ist und über große Erfahrung mit dieser Lagerstättenart verfügt. Unsere Projekte zeichnen sich durch offene hochgradige Mineralisierungen auf etablierten Bergbaulizenzen aus, die attraktive Bohrziele darstellen. Das Vorzeigeprojekt von Turmalina ist das Projekt San Francisco in San Juan, Argentinien. Weitere Informationen über das Projekt San Francisco finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel "NI43-101 Technical Report San Francisco Copper Gold Project, San Juan Province, Argentina" vom 17. November 2019 auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com.

Qualifizierte Person: Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten, die sich auf die Projekte in San Francisco und Turmalina beziehen, wurden von Dr. Rohan Wolfe, Chief Executive Officer, MAIG, geprüft und genehmigt, der als qualifizierte Person (QP) gemäß der Definition des National Instrument 43-101 fungiert.

Rechtliche Hinweise: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "in die Zukunft gerichtete Aussagen" im Sinne dieses Begriffs nach geltendem Wertpapierhandelsrecht. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen", "können", "werden", "potenziell", "vorgeschlagen", "positionieren" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Diese Aussagen sind nur Vorhersagen. In dieser Pressemitteilung wurden verschiedene Annahmen verwendet, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder in die Zukunft gerichtete Aussagen zu machen. In die Zukunft gerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken (einschließlich der im Prospekt des Unternehmens vom 21. November 2019 genannten Risikofaktoren) sowie Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht ausdrücklich vorgeschrieben.

Es gibt keine Gewissheit, wann die von der Regierung verhängten Maßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 in Argentinien aufgehoben werden. Es besteht Ungewissheit über die Form und Dauer der Regierungsmaßnahmen, und im Laufe der Zeit kann es in Bezug auf diese Maßnahmen zu zahlreichen politischen Veränderungen kommen. Das Unternehmen wird möglicherweise keine Aktualisierungen bzgl. der verschiedenen Regierungsmaßnahmen und Änderungen dieser Maßnahmen im Laufe der Zeit vornehmen.

