IRW-News: Troy Minerals Inc: Troy Minerals meldet mehrere Bodenproben mit gesamten Seltene Erdelement (TREE)-Gehalten über 1000 ppm auf dem Projekt Lac Jacques

Troy Minerals meldet mehrere Bodenproben mit gesamten Seltene Erdelement (TREE)-Gehalten über 1000 ppm auf dem Projekt Lac Jacques

9. Januar 2024 - Vancouver, B.C., Kanada / IRW-Press / - Troy Minerals Inc. (Troy oder das Unternehmen) (CSE: TROY; OTCQB: TROYF; FWB: VJ3) freut sich, die Ergebnisse der geochemischen Bodenuntersuchung 2023 auf dem Seltene Erden (REE)-Konzessionsgebiet Lac Jacques bekannt zu geben. Das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Lac Jacques befindet sich circa 250 km nördlich von Montreal in Quebec (Kanada) sowie circa 40 km nordöstlich der Stadt St. Anne du Lac.

Highlights

- Es wurden 319 Bodenproben genommen und untersucht.

- Alle Proben, die von dem östlichen und westlichen Raster stammen, ergaben anomal hohe Ergebnisse an leichten Seltene Erdelementen (LREE) und schweren Seltene Erdelementen (HREE). Mehrere Proben lieferten Werte > 390 ppm beziehungsweise > 106 ppm.

- 2 Proben ergaben >1000 ppm gesamte Seltene Erdelemente (TREE).

- Die Probenahme des östlichen und westlichen Rasters hat eine stark mineralisierte Streichen- und Breitenausdehnung von 600 x 300 m im Osten und 2500 x 300 m im Westen aufgezeigt.

- Es wurden vier Folgebohrlöcher niedergebracht, um die starke Mineralisierung im westlichen Entdeckungsgraben zu testen. Die Ergebnisse werden für Mitte Januar 2024 erwartet.

Rana Vig, President und CEO, erklärte: Unsere anfängliche Explorationsarbeit war sehr erfolgreich, indem sie zwei große Korridore mit starker REE-Mineralisierung bestimmt hat. Das Erfolgsergebnis des Sommerprogramms wurde mit einem kleinen Bohrprogramm nachverfolgt, auf dessen Resultate wir gespannt warten. Das Konzessionsgebiet Lac Jacques stellt weiterhin eine herausragende Gelegenheit für Seltene Erdelemente in einer der besten Bergbaujurisdiktionen der Welt dar.

Nähere Einzelheiten

Im späten Herbst 2023 wurden auf dem Lac-Jacques (REE)-Konzessionsgebiet, das in der Nähe von St. Anne du Lac in der kanadischen Provinz Quebec liegt, 319 Bodenproben entnommen. Die geochemische Untersuchung wurde unter Anwendung von zwei Vermessungsrastern durchgeführt (Abbildung 1 und 2). Das westliche Raster, über und entlang des Streichens des Entdeckungsgrabens gelegen, testete 2,5 Kilometer des Streichens über eine Breite von 200 bis 300 Metern. Die Rasterlinien waren von 160° bis 180° orientiert (siehe Pressemitteilung vom 30. Oktober 2023), wobei Proben vom B-Horizont in Abständen von 25 Metern genommen wurden. Das östliche Raster wurde über einem Gangaufschluss ausgeführt, der in der Nähe der östlichen Grenze des Konzessionsgebiets liegt. Die Rasterlinien waren hierbei in Ost-West-Richtung ausgerichtet und deckten ein Gebiet von etwa 600 x 300 Metern ab, zentriert auf den Gangaufschluss (ebenfalls B-Horizont mit Abständen von 25 Metern).

Stark anomale Werte werden aufgrund des berechneten Mittelwerts plus die zweifache Standardmaßabweichung bestimmt. Abbildung 1 zeigt die Geochemie der Summe der untersuchten leichten REE (La, Ce, Pr, Nd, Sm und Eu), während Abbildung 2 die Summe des Gehalts der schweren REE (Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu plus Y) zeigt.

Abbildung 1 LREE-Böden. Rote Sternchen (> 1000 ppm TREE) überlagern sich bei diesem Maßstab

Abbildung 2 HREE-Böden. Rote Sternchen (> 1000 ppm TREE) überlagern sich bei diesem Maßstab

Die Gehalte sowohl der schweren als auch der leichten REE weisen eine starke Korrelation miteinander auf und sind auch auf der individuellen Elementebene konsistent. Eine Reihe stark anomaler Böden in Bezug auf sowohl schwere als auch leichte REE befindet sich etwa 550 Meter ost-nordöstlich von der Entdeckungsgrabenzone, entlang des nördlichen Rands des Rasters. Weitere 750 Meter von diesem Bereich entfernt befindet sich noch eine andere anomale Zone. Westlich des Entdeckungsgrabens zeigen die zwei westlichsten Linien des Rasters mehrere durchgehende Stellen mit anomalen Böden. Insgesamt scheint eine Korrelation zwischen den anomalen Böden und dem hergeleiteten Streichen des Ganges zu bestehen.

Die anomalen Zonen stellen multi-elementar übereinstimmende Anomalien für die Bohrzielplanung dar. Weiterhin wird deutlich, dass nachverfolgende Arbeiten zur Bodengeochemie notwendig sind, die Teil des Sommerprogramms werden.

Das Unternehmen hat Bohrungen von vier Diamantkernbohrlöchern (LJ-23-01, 02, 03, 04) auf zwei Bohrstellen im Bereich des Entdeckungsgrabens fertiggestellt (siehe Pressemitteilung vom 24. November 2023). Die Ergebnisse stehen noch aus. Alle Resultate werden bis Mitte Januar 2024 erwartet.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Die Bodenproben wurden zur Präparation und Untersuchung an Activation Laboratories Ltd. in Val Dor in Quebec übermittelt.

Die Untersuchung der Proben wurde unter Anwendung von Act Labs Code UT-4 vorgenommen.

Die Präparation der Proben erfolgte laut Act Labs Code S1 (Trocknung (60ºC) und Siebung -177 m).

Eine Probe von 0,25 g wird mittels Vier-Säuren-Aufschluss vorbereitet. Aufgeschlossene Proben werden verdünnt und durch ICP-MS analysiert. Nach jeweils 40 Proben wird eine Leerprobe eingefügt. Eine werkseigene Qualitätskontrolle findet nach jeweils 20 Proben statt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von William Cronk, B.Sc., P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Troy Minerals Inc.

Troy Minerals ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralliegenschaften konzentriert. Das Unternehmen ist derzeit an vier Projekten beteiligt:

Das Projekt Lake Owen (früher SW2) ist ein hoch aussichtsreiches Projekt, das reich an Vanadium, Titan und Eisenerz ist und aus 91 Mineral-Claims besteht, die etwa 50 km südwestlich von Laramie in Wyoming (USA) liegen. Das Konzessionsgebiet ist ein Zielgebiet mit einer Milliarde Tonnen und mehr in einem geschichteten mafischen Intrusionswirt des Proterozoikums mit soliden magnetitreichen Kumulaten und zugehörigen V/Ti- und Pt/Pd/Au/Rh-haltigen Sulfidhorizonten.

Das Projekt Lac Jaques ist ein anfahrbares Projekt mit naheliegender Infrastruktur, welches sich ungefähr 250 km nördlich von Montreal in Quebec (Kanada) befindet. Es besteht aus 17 Claims mit insgesamt 994 Hektar. Das Konzessionsgebiet enthält eine hochgradige Seltenerdelement (REE)-Mineralisierung an der Oberfläche in einem strukturell kontrollierten und steil abfallenden Karbonatit-Dyke, der bis zu 25 Meter dick ist und das Potenzial von mehreren Kilometern hat.

Das Projekt Green Gold, an dem das Unternehmen das Recht hält, einen Anteil von 100 % zu erwerben, besteht aus vierzehn (14) Mineral-Claims mit einer Gesamtgröße von 11.238 Hektar. Es liegt in der Mitte von British Columbia (Kanada) im Bergbaubereich Cariboo, etwa 34 Kilometer (km) südwestlich der Stadt Prince George.

Das Projekt Ticktock, ein Konzessionsgebiet von 1.065 Hektar im produktiven Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada), ist 23 km nordwestlich der historischen Mine Eskay Creek gelegen. Es befindet sich zwischen dem Konzessionsgebiet Newmont Lake von Enduro Metals und dem Konzessionsgebiet Forrest-Kerr von Aben Resources.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Troy Resources Inc. (das Unternehmen) erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, sieht voraus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen u.a. die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, die möglicherweise nicht die Qualität und Quantität aufweisen, die für die weitere Exploration oder den zukünftigen Abbau von Mineralienvorkommen erforderlich sind, die Volatilität der Rohstoffpreise und die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, die Erteilung von Genehmigungen und anderen Zulassungen sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

