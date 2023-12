IRW-News: Troy Minerals Inc: Troy Minerals gibt Abschluss von zusätzlicher Privatplatzierung von 1 Mio. $ bekannt

IRW-PRESS: Troy Minerals Inc: Troy Minerals gibt Abschluss von zusätzlicher Privatplatzierung von 1 Mio. $ bekannt

28. Dezember 2023 - Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / - Troy Minerals Inc. (Troy oder das Unternehmen) (CSE: TROY; OTCQB: TROYF; FWB: VJ3) freut sich bekannt zu geben, dass es die Privatplatzierung von 800.000 Flow-Through-Einheiten (FT-Einheiten) zu einem Preis von 1,25 $ pro FT-Einheit für Bruttoeinnahmen in Höhe von 1.000.000 $ (das Angebot) abgeschlossen hat. Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens, die als Flow-Through-Aktie im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Canada) und Abschnitt 359.1 des Taxation Act (Quebec) qualifiziert ist, und einem halben nicht übertragbaren Aktien-Warrant des Unternehmens. Jeder ganze Warrant kann über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum ausgeübt werden, um eine nicht übertragbare Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 2,50 $ pro Aktie zu erwerben. Die Einnahmen aus dem Angebot werden für die Weiterentwicklung der aktuellen Mineralprojekte des Unternehmens in Quebec verwendet werden.

In Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 45.000 $ und gab 36.000 Vermittlungsgebühren-Warrants aus. Jeder Vermittlungsgebühren-Warrant kann über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum ausgeübt werden, um eine nicht übertragbare Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 1,25 $ pro Aktie zu erwerben.

Hinsichtlich unserer beiden jüngsten Finanzierungen, bei denen wir unter schwierigen Marktbedingungen über 3,5 Millionen $ abgeschlossen haben, freuen wir uns, dass wir unseren Kassenstand um weitere 1 Million $ aufstocken können - Gelder, die eigens für die intensive Weiterentwicklung unserer Aktiva in Quebec reserviert sind, sagte Rana Vig, President und CEO von Troy Minerals.

Die in Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß dem Wertpapierrecht und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange, sofern anwendbar.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es Constanta Capital Corp. (der Berater) unter der Anschrift 523 King Edward Street, Vancouver, BC, (E-Mail: tetiana@constantacapital.ca) damit beauftragt hat, für eine monatliche Gebühr von 2.500 $ in bar und insgesamt 50.000 Aktienoptionen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden und zwei Jahre lang zu einem Preis von 1,12 $ ausgeübt werden können, über einen Zeitraum von zwölf Monaten Managementdienste auf X (vormals Twitter) für das Unternehmen zu erbringen. Der Berater und das Unternehmen sind voneinander unabhängig.

Über Troy Minerals Inc.

Troy Minerals ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralliegenschaften konzentriert. Das Unternehmen ist derzeit an vier Projekten beteiligt:

Das Projekt Lake Owen (früher SW2) ist ein hoch aussichtsreiches Projekt, das reich an Vanadium, Titan und Eisenerz ist und aus 91 Mineral-Claims besteht, die etwa 50 km südwestlich von Laramie in Wyoming (USA) liegen. Das Konzessionsgebiet ist ein Zielgebiet mit einer Milliarde Tonnen und mehr in einem geschichteten mafischen Intrusionswirt des Proterozoikums mit soliden magnetitreichen Kumulaten und zugehörigen V/Ti- und Pt/Pd/Au/Rh-haltigen Sulfidhorizonten.

Das Projekt Lac Jaques ist ein anfahrbares Projekt mit naheliegender Infrastruktur, welches sich ungefähr 250 km nördlich von Montreal in Quebec (Kanada) befindet. Es besteht aus 17 Claims mit insgesamt 994 Hektar. Das Konzessionsgebiet enthält eine hochgradige Seltenerdelement (REE)-Mineralisierung an der Oberfläche in einem strukturell kontrollierten und steil abfallenden Karbonatit-Dyke, der bis zu 25 Meter dick ist und das Potenzial von mehreren Kilometern hat.

Das Projekt Green Gold, an dem das Unternehmen das Recht hält, einen Anteil von 100 % zu erwerben, besteht aus vierzehn (14) Mineral-Claims mit einer Gesamtgröße von 11.238 Hektar. Es liegt in der Mitte von British Columbia (Kanada) im Bergbaubereich Cariboo, etwa 34 Kilometer (km) südwestlich der Stadt Prince George.

Das Projekt Ticktock, ein Konzessionsgebiet von 1.065 Hektar im produktiven Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada), ist 23 km nordwestlich der historischen Mine Eskay Creek gelegen. Es befindet sich zwischen dem Konzessionsgebiet Newmont Lake von Enduro Metals und dem Konzessionsgebiet Forrest-Kerr von Aben Resources.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehört unter anderem die beabsichtigte Verwendung der Finanzmittel. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung solcher Aussagen, und sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

