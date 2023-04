IRW-News: Trintech Inc.: Trintech gibt die Ernennung von Darren Heffernan zum neuen CEO bekannt

IRW-PRESS: Trintech Inc.: Trintech gibt die Ernennung von Darren Heffernan zum neuen CEO bekannt

Teresa Mackintosh wird Executive Chair des Board of Directors

DALLAS, TX / ACCESSWIRE / 13. April 2023 / Trintech, ein international führender Anbieter von cloudbasierten Finanzbuchhaltungslösungen für Finanzabteilungen, gab heute bekannt, dass Darren Heffernan, derzeit President und Chief Operating Officer des Unternehmens, mit Wirkung zum 1. Mai 2023 zum nächsten Chief Executive Officer des Unternehmens bestellt wird. Heffernan wird die Nachfolge von Teresa Mackintosh antreten, die nach sieben Jahren erfolgreicher Tätigkeit an der Spitze des Unternehmens in das Amt des Executive Chair des Board of Directors von Trintech wechselt.

Heffernan hatte, seit er 2001 zu Trintech wechselte, eine Reihe von Aufgaben in den Bereichen Strategie und Unternehmensentwicklung inne. In seinen Funktionen als CFO sowie als President und COO sowie durch seine Beteiligung an der internationalen Expansion des Unternehmens hat er maßgeblich an der Förderung eines bedeutenden Wachstums mitgewirkt. Heffernans vielfältige Erfahrungen und seine profunde Branchenkenntnis werden ihm bei der Leitung von Trintech und der kontinuierlichen Schwerpunktlegung auf die betriebliche Spitzenleistung (Operational Excellence) des Unternehmens und sein Engagement für Kundenservice, Partnerschaft und Wachstum zugutekommen.

Vor seiner Tätigkeit bei Trintech hatte Heffernan verschiedene Positionen im Finanz- und Betriebsbereich inne und trieb Innovationen bei Unternehmen wie GE, Paramount/Universal Studios, IAWS und Anglo American voran.

Als Executive Chair wird Mackintosh weiterhin eng mit Heffernan und dem Führungsteam von Trintech zusammenarbeiten, um einen reibungslosen und erfolgreichen Übergang zu gewährleisten. Sie ist fest entschlossen, die Position von Trintech als führender globaler SaaS-Anbieter für Finanzabteilungen weiter auszubauen.

Ich bin unglaublich stolz auf all das, was wir in den letzten sieben Jahren erreicht haben, so Mackintosh. Das unermüdliche Engagement des Teams im Dienste unserer Kunden und bei der Unterstützung unserer Partner ist erstaunlich. Ich freue mich, Darren als nächsten CEO von Trintech begrüßen zu dürfen. Darren hat das Wachstum von Trintech über zwanzig Jahre lang entscheidend vorangetrieben, und seine Leidenschaft für Innovation und sein tiefes Verständnis unserer Unternehmenskultur sind unübertroffen. Darrens Fokus auf Operational Excellence wird uns dabei helfen, die sich entwickelnden Bedürfnisse unseres wachsenden Kundenstamms zu erfüllen und zu übertreffen und gleichzeitig das Wachstum von Trintech zu fördern. Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit in meiner neuen Rolle als Executive Chair.

Im Namen des Board of Directors möchte ich Teresa für ihre vorbildliche Führung in den letzten sieben Jahren meinen aufrichtigen Dank aussprechen, erklärt Pete Rottier, Managing Director von Summit Partners. Mit ihr an der Spitze konnte Trintech seinen Umsatz verdreifachen und seine Position als Marktführer und zuverlässiger Partner auf dem globalen SaaS-Markt für Finanzabteilungen festigen. Das Board sieht dem weiteren Wachstum von Trintech unter Darrens Führung entgegen. Mit seinem starken strategischen Hintergrund im Finanz- und Betriebsbereich und seinem klaren Bekenntnis zum Geschäft und den Kunden des Unternehmens glauben wir, dass Darren die ideale Person ist, um Trintech in den kommenden Jahren weiterzuführen.

Es ist eine große Ehre, der nächste CEO von Trintech zu sein, so Heffernan. Teresa ist eine unglaubliche Führungskraft und Kollegin, und es war mir ein Privileg, in den letzten Jahren an ihrer Seite gearbeitet zu haben. Ich möchte sowohl Teresa als auch dem gesamten Board für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen danken. Ich freue mich darauf, unser Engagement für bessere Lösungen und innovative Dienstleistungen für unsere Kunden fortzusetzen, mit unseren globalen Partnern zusammenzuarbeiten, unser Geschäft um spannende neue Wachstumschancen zu erweitern und den Aufbau des Unternehmens mithilfe unserer großartigen Mitarbeiter voranzutreiben.

Über Trintech

Trintech ist ein international führender Anbieter von cloudbasierten, integrierten Abstimmungs- und Finanzbuchhaltungslösungen für das Finanz- und Rechnungswesen. Vom Abgleich hoher Transaktionsvolumina über die Automatisierung und Verwaltung von Bilanzabgleichen sowie zwischenbetrieblichen Vergleichen von Bestandskonten, Journaleinträgen und Aufgaben des Abschlussmanagements bis hin zu Betriebsführung, Risikomanagement und Compliance - mit Trintechs Produktpalette von Finanzlösungen, wie z.B. der Cadency®-Plattform (für Großunternehmen) und Adra®-Suite (für Betriebe mittlerer Größe), werden sämtliche Aspekte von Abstimmungs- und Finanzbuchhaltungsprozessen abgedeckt. Trintechs herausragende Leistungen in den Bereichen Innovation und Kundenbetreuung wurden im Laufe der Jahre mit einer Vielzahl von Auszeichnungen gewürdigt, unter anderem zuletzt auch mit den Attributen Easiest to Do Business With und Fastest Implementation im G2-Bericht Herbst 2022. Mehr als 3.500 Kunden weltweit - darunter die Mehrheit der Fortune-100-Unternehmen - vertrauen auf die Lösungen von Trintech, um ihre Finanzbuchhaltung und ihr Rechnungswesen zu einem strategischen Partner innerhalb des Unternehmens zu machen, der Risiken eindämmt, die Effizienz steigert und strategische Erkenntnisse liefert.

Von seinem Hauptsitz in Plano (Texas) aus betreibt Trintech Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Australien, Singapur, Frankreich, Deutschland, Irland sowie in den Niederlanden und den Nordischen Ländern und arbeitet mit strategischen Partnern in Südafrika, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum zusammen. Wenn Sie mehr über Trintech erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.trintech.com oder kontaktieren Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter und Instagram.

