IRW-News: Trillion Energy International Inc.: Trillion Energy vollständig finanziert, um Erdgasproduktion zu steigern, während Europa in Versorgungskrise schlittert

IRW-PRESS: Trillion Energy International Inc.: Trillion Energy vollständig finanziert, um Erdgasproduktion zu steigern, während Europa in Versorgungskrise schlittert

Produktionssteigerung für 4. Quartal geplant, da Nord Stream und andere Schließungen die heimische Versorgung beeinträchtigen

Vancouver (British Columbia), 4. Oktober 2022. Trillion Energy International Inc. (CSE: TCF, OTCQB: TRLEF, Frankfurt: Z62) (Trillion oder das Unternehmen) befindet sich auf halbem Weg zu seinem ersten neuen Bohrloch im Rahmen der Erschließung des Erdgasfeldes SASB vor der türkischen Küste. Trillion ist nun vollständig finanziert, um das Erschließungsprogramm mit zunächst sieben Bohrlöchern durchzuführen sowie weitere zehn Bohrlöcher mit dem Cashflow aus den ersten sieben Bohrlöchern zu bohren.

Die Erdgasproduktion bei SASB wird voraussichtlich im November dieses Jahres beginnen und die Region mit kritischem neuem Erdgas versorgen. Diese Versorgung ist dringend erforderlich, zumal mehrere Gasquellen, von denen Europa bis dato abhängig war, vom Netz gehen werden, wie etwa die Pipelines Nord Stream I und II, die nach Explosionen in der vergangenen Woche nun nicht mehr in Betrieb sind, und das Feld Groningen, das sich im Besitz von ExxonMobil und Shell befindet, wurde von der niederländischen Regierung gezwungen, die Produktion auf weniger als 2 BCM für 2023 zu reduzieren - gegenüber mehr als 4 BCM im Jahr 2022. Außerdem hat Russland in der vergangenen Woche die Gaslieferungen an Italien gekürzt, die Gasversorgung der Republik Moldau um 30 % reduziert und die Schließung der durch die Ukraine nach Europa führenden Pipeline angekündigt.

Trillion Energy verfügt über eine Erdgaspipeline und Anlagen auf dem türkischen Festland, die nicht von den Gastransportsystemen abhängig sind, die in anderen Teilen Europas Probleme bereiten. Die Erschließung durch Trillion Energy wird in Zeiten akuter Knappheit dringend benötigtes Erdgas zum aktuellen Preis von über 30 $/Mcf liefern.

Arthur Halleran, CEO von Trillion, sagte:

Trillion Energy freut sich, gerade rechtzeitig vor den kalten Wintermonaten eine neue Produktion für Heizung und Strom in Betrieb zu nehmen. Wir freuen uns, dass unsere ersten beiden Bohrlöcher planmäßig fertiggestellt und bis November dieses Jahres Erdgas liefern werden. Die Region SASB am Schwarzen Meer weist beträchtliches Potenzial auf, die Türkei und Europa mit viel mehr Gas zu versorgen, sobald eine weitere Produktion aufgenommen wird.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich der Fähigkeit des Unternehmens, die behördliche Genehmigung für die Ernennung von Führungskräften und Direktoren zu erhalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Trillion verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Zu diesen Faktoren gehören unvorhergesehene Herausforderungen der Wertpapieraufsichtsbehörden, COVID, Öl- und Gaspreisschwankungen, betriebliche und geologische Risiken, die Fähigkeit des Unternehmens, die für die Erschließung erforderlichen Mittel aufzubringen, das Ergebnis von Geschäftsverhandlungen, Änderungen der technischen oder betrieblichen Bedingungen, die Kosten der Gas- und Ölförderung, die so hoch sein können, dass die Förderung unwirtschaftlich und nicht rentabel ist, sowie andere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den Unterlagen des Unternehmens auf www.sedar.com, einschließlich des zuletzt eingereichten Jahresberichts auf Formblatt 20-F und der nachfolgenden Unterlagen für das erste Quartal 2022, erläutert werden. Eine vollständige Zusammenfassung unserer Öl- und Gasreserven für die Türkei finden Sie in unseren Formularen F-1,2,3 51-101, die auf www.sedar.com eingereicht wurden, oder fordern Sie eine Kopie unseres Reservenberichts zum 31. Dezember 2021 und unseres Prospektiven Ressourcenberichts zum 31. Oktober 2021 an.

