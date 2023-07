IRW-News: Trench Metals Corp: Trench Metals gibt Privatplatzierung bekannt

IRW-PRESS: Trench Metals Corp: Trench Metals gibt Privatplatzierung bekannt

Vancouver, Kanada - 10. Juli 2023 / IRW-Press / - Trench Metals Corp. (das Unternehmen) (TSXV: TMC, FWB: 33H2) freut sich bekannt zu geben, dass es eine nicht über Makler vermittelte Privatplatzierung (die Platzierung) von bis zu 10.000.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,25 $ pro Einheit durchführen wird, um einen Bruttoerlös von bis zu 2.500.000 $ aufzubringen. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Aktienkaufwarrant (jeweils ein Warrant) bestehen. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, jederzeit bis zum Ablauf einer Frist von zwölf Monaten nach Abschluss der Platzierung eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,30 $ zu erwerben.

Der im Rahmen der Platzierung beschaffte Nettoerlös wird für das Voranbringen von Explorationsarbeiten auf dem Uranprojekt Higginson Lake im Norden von Saskatchewan, Kanada, sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden.

Das Unternehmen könnte Anspruchsberechtigten, die die Einladung von Zeichnern der Platzierung unterstützt haben, eine Vermittlungsprovision zahlen. Jegliche im Zusammenhang mit der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den anzuwendenden Wertpapiergesetzen für einen Zeitraum von vier Monaten und einem Tag Beschränkungen beim Weiterverkauf. Der Abschluss der Platzierung erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Gewährung von Incentive-Optionen

Das Unternehmen gibt weiterhin bekannt, dass es seinen Direktoren und leitenden Angestellten 1.500.000 Incentive-Aktienoptionen (die Optionen) eingeräumt hat. Die Optionen sind sofort unverfallbar können und bis zum 10. Juli 2024 zu einem Preis von 0,30 $ ausgeübt werden.

Über Trench Metals Corp

Trench Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Schwerpunkt Uran. Wir schaffen durch die Beteiligung an vielversprechenden Mineralexplorationsmöglichkeiten Werte für unsere Aktionäre. Unser Hauptziel besteht darin, verschiedene Projekte von der Entdeckung bis hin zur Produktion auszubauen. Mit dieser vertikal integrierten Strategie kann Trench Metals über den gesamten Lebenszyklus des Bergbauprozesses eine hervorragende Wertschöpfung für die Aktionäre erzielen.

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie per E-Mail unter info@trenchmetals.com oder unter +1 604.558.4300 oder auf der Website des Unternehmens unter www.trenchmetals.com.

Für das Board,

Trench Metals Corp.

Simon Cheng, President

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderen geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. In dieser Pressemeldung werden mit Begriffen wie vorhersehen, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, Plan, Prognose, möglicherweise, planen und ähnlichen Worten oder Ausdrücken zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen gekennzeichnet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf die Entwicklung des Uranprojekts Higginson Lake sowie auf andere Faktoren oder Informationen beziehen. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele bekannte und unbekannte Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden (können), unterscheiden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften gefordert.

