IRW-News: Traction Uranium Corp.: Traction und F3 schließen Gravitationsmessung bei Hearty Bay ab und ermitteln dabei vielversprechende Ziele für das bevorstehende Bohrprogramm

IRW-PRESS: Traction Uranium Corp.: Traction und F3 schließen Gravitationsmessung bei Hearty Bay ab und ermitteln dabei vielversprechende Ziele für das bevorstehende Bohrprogramm

Die Ergebnisse der Gravitationsmessung auf dem Projekt Hearty Bay haben mehrere mögliche Alterationszonen in der Nähe des Kopfes des mineralisierten Findlingszuges aufgezeigt, womit die Weichen für das bevorstehende Bohrprogramm in diesem Winter gestellt wurden.

30. Januar 2024, (Calgary, AB) / IRW-Press / - Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das Unternehmen oder Traction) freut sich bekannt zu geben, dass die Gravitationsmessung im Winter 2024 auf dem Projekt Hearty Bay abgeschlossen wurde. Es wurden Messungen an insgesamt 2155 Stationen vorgenommen, wobei das Raster am Kopf der beiden radioaktiven Findlingszüge begann und beide Richtungen entgegen der Gletscherbewegung und den Bereich in Richtung Osten abdeckte, welcher aufgrund von Gletschermerkmalen im Süden als eine ältere Eisrichtung gewertet wird.

Im Rahmen der Messung konnten eine Reihe von Bereichen mit Gravitationstiefstwerten ermittelt werden, von denen sich mehrere nordöstlich (entgegen der Gletscherbewegung) des Findlingszuges befinden, jedoch etwas weiter östlich als die Zielgebiete der historischen Bohrungen. Diese Ziele sind bis zu 500 m lang, wobei die drei anomalen Gebiete auf der Ostseite entlang eines möglichen Nord-Süd-Verwerfungssystems liegen. Dies sind hervorragende Ziele für das bevorstehende Schallbohrprogramm von Traction und F3. Dieses System scheint von einer nordwestlich streichenden Struktur durchschnitten zu sein, die sich durch Tiefstwerte der Gravitation und eine ausgeprägte magnetische Signatur auszeichnet. Dieses komplexe Milieu, welches im Zuge der neuen Gravitationsmessung gut definiert wurde, wird Traction und F3 hoffentlich zur Entdeckung der Quelle der radioaktiven Findlingszüge (Findlinge mit einem Gehalt von bis zu 8,23 % U3O8) führen, die im Rahmen von Explorationsprogrammen in der Vergangenheit nicht ausfindig gemacht werden konnte.

Das bevorstehende Bohrprogramm soll Ende Februar / Anfang März beginnen und wird etwa 2.000 Meter umfassen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Ken Wheatley, M.Sc, P. Geo. geprüft und genehmigt, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, ist. Die Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial der Konzessionsgebiete des Unternehmens, sind jedoch möglicherweise nicht repräsentativ für die zu erwartenden Ergebnissen.

Über Traction Uranium Corp.

Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) ist in den Bereichen Mineralexploration und Erschließung von Prospektionsgebieten in Kanada tätig und verfügt unter anderem über drei Uranprojekte in der weltbekannten Region Athabasca.

Wir laden Sie ein, unter www.tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73410/TractionUranium_300124_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1. Gravitationsanomalien im Bereich entgegen der Gletscherbewegung von den beiden radioaktiven Findlingszügen ausgehend. Die blauen Farben stellen die Tiefstwerte der Gravitation dar, d.h. mögliche Alterationsgebiete, die mit einer Uranmineralisierung in Zusammenhang stehen könnten. Beachten Sie, dass diese Gebiete nicht im Rahmen der historischen Bohrungen erprobt wurden.

Für das Board of Directors

Lester Esteban

Chief Executive Officer

+1 (604) 425-2271

info@tractionuranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen über die Eignung der Konzessionsgebiete für die Bergbauexploration, zukünftige Zahlungen, die Emission von Aktien und Arbeitsverpflichtungen sowie den Abschluss eines endgültigen Optionsabkommens bezüglich der Konzessionsgebiete, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

