IRW-News: Traction Uranium Corp.: Traction Uranium schließt Diamantbohrprogramm im Projekt Key Lake South ab

IRW-PRESS: Traction Uranium Corp.: Traction Uranium schließt Diamantbohrprogramm im Projekt Key Lake South ab

11. April 2023 - (Calgary, Alberta) / IRW-Press / - Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das Unternehmen oder Traction) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Diamantbohrprogramm in seinem Konzessionsgebiet Key Lake South (das Konzessionsgebiet KLS) im Athabasca-Becken im Norden der Provinz Saskatchewan abgeschlossen hat. Die Bohrmannschaft und das Geologenteam von Aurora haben das Konzessionsgebiet mittlerweile verlassen und das temporäre Bergbaucamp wurde ebenfalls abgebaut.

Die erste Phase der Diamantbohrungen umfasste 12 Diamantbohrlöcher (DDH) über insgesamt 1.838 Meter (siehe Tabelle 1). Die Protokollierung und Beprobung des Bohrkernmaterials durch das Team von Aurora Geosciences wurde fertiggestellt und es wurden 419 Proben an den Saskatchewan Research Council (SRC) zur geochemischen Analyse übermittelt.

Im Zuge des Programms wurden in den Bohrlöchern DDH KLS23-005, 008 und 010 mehrere Zonen einer ausgeprägten Chlorit-Epidot-Alterierung und in Bohrloch KLS23-007 eine stark entwickelte Ansammlung von Alterierungen aufgefunden, wie sie für die im Grundgestein eingelagerte Uranmineralisierung vom Athabasca-Typ charakteristisch sind. Radioaktivitätsanomalien wurden in den Löchern DDH KLS23-002 und 009 in der Deckschicht, in den Löchern 005 und 008 im Grundgestein und in Loch 007 sowohl in der Deckschicht als auch im Grundgestein festgestellt. Insbesondere in Loch 007 wurden zwei Zonen mit anomalen Radioaktivitätswerten durchteuft: Zone 1 - ein 6 Meter langer Abschnitt (1,6 m bis 7,6 m) innerhalb der Deckschicht mit Werten von bis zu 1.254 cps; Zone 2 - ein 52 Meter langer Abschnitt (31 m bis 83 m) innerhalb des Grundgesteins mit Werten von bis zu 474 cps. In Loch DDH KLS23-009 wurde ebenfalls ein 69 Zentimeter langer Abschnitt mit anomalen Radioaktivitätswerten innerhalb der Deckschicht ermittelt, der von 0,023 Meter bis 0,716 Meter Tiefe reicht und Werte zwischen 121 und 236 cps aufweist. Zur Basis von Loch DDH KLS23-008 hin wurden graphitische Schichtbrüche in Metasandstein durchörtert (siehe Traction-Pressemeldung vom 29. März 2023 und 5. April 2023).

Lester Esteban, der Chief Executive Officer des Unternehmens, meint dazu: Ich bedanke mich bei den Teams von Full Force Diamond Drilling Ltd., JP Enterprises Inc., Aurora Geosciences Ltd. und UGreenco Energy Corp. für die sichere und effiziente Abwicklung dieses Diamantbohrprogramms bei KLS, das beeindruckende Ergebnisse erbracht hat. Die flache, oberflächennahe Durchschneidung mit signifikanter Radioaktivität in Zone 1 (1,254 cps, gemessen mit der Bohrlochsonde) in Loch DDH KLS23-007 eignet sich hervorragend als Ziel für Folgemaßnahmen. Unser Team wird mit Hochdruck an der Planung eines Sommerprogramms arbeiten, um im Zuge einer Beprobung und Analyse des Abraummaterials aus Loch 007 die entsprechende Mineralisierung bestimmen zu können.

Carl Schulze, seines Zeichens Senior Project Manager bei der in Whitehorse (Yukon) ansässigen Firma Aurora Geosciences Ltd., erklärt: Die Messung einer erhöhten Radioaktivität in Loch DDH 009 und einer stark anomalen Strahlung in Loch DDH 007 beschert uns ein zweites wichtiges Ziel für Folgeexplorationen im Konzessionsgebiet KLS. Die Abstände zwischen diesen Löchern betragen mehr als 1,0 km, was darauf hindeutet, dass es sehr wahrscheinlich mehrere Radioaktivitätsquellen in der Deckschicht gibt. Dieses Umfeld in Verbindung mit Zonen anomaler Strahlung im Grundgestein erhöhen das Explorationspotenzial in Tractions Konzessionsgebiet KLS South.

Tabelle 1: Bohrlochkragendaten, Programm KLS 2023

Bohrloch-ID Rechtswert Hochwert Azimut Neigung Ende des Lochs (EOH)

(m)

KLS23-001 456672 6333542 270 60 197

KLS23-002 456640 6333973 vertikal 90 63

KLS23-002A 456640 6333973 270 60 183

KLS23-003 456541 6334206 270 60 180

KLS23-004 456579 6334472 270 70 153

KLS23-005 456429 6334793 90 70 159

KLS23-006 455846 6334912 270 60 150

KLS23-007 455527 6334887 250 70 150

KLS23-008 455421 6334664 270 70 162

KLS23-009 455727 6333852 vertikal 90 150

KLS23-010 456001 6334119 90 70 141

KLS23-011 455629 6333484 200 70 150

Gesamt 1838 m

ANMERKUNGEN:

Cps* = counts-per-second, wie mit einer Bohrlochsonde oder einem tragbaren Radiation Solutions RS-125 Szintillometer gemessen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass das Unternehmen die Messwerte der Bohrlochsonde und des tragbaren Szintillometers Radiation Solutions RS-125 von als vorläufigen Hinweis auf das Vorkommen radioaktiver Stoffe (Uran, Thorium und/oder Kalium) verwendet und dass die Ergebnisse der Bohrlochsonde nicht direkt zur Quantifizierung oder Klassifizierung der Urankonzentration der gemessenen Gesteinsproben verwendet werden dürfen.

Das Unternehmen erachtet alle Messwerte der Bohrlochsonde, die über 100 cps liegen, als erhöhte Radioaktivität, wobei die Hintergrundradioaktivität zwischen 50 und 100 cps liegt.

Alle gemeldeten Bohrlochabschnitte sind Bohrkernlängen und sind nicht repräsentativ für die wahre Mächtigkeit, die erst noch ermittelt werden muss.

Über das Konzessionsgebiet

Das Konzessionsgebiet KLS liegt rund sechs Kilometer südwestlich der Uranmühle Key Lake sowie in unmittelbarer Nähe zu modernen Uranverarbeitungsanlagen und Straßentransportverbindungen im Norden der Provinz Saskatchewan. Aus geologischer Sicht befindet sich das Projekt entlang des südöstlichen Randes des aus dem Proterozoikum stammenden Athabasca-Beckens.

Über Traction Uranium Corp.

Traction Uranium Corp. ist in den Bereichen Mineralexploration und Erschließung von Uranprospektionsgebieten in Kanada tätig und verfügt unter anderem über drei Uranprojekte in der weltbekannten Region Athabasca.

Wir laden Sie ein, unter www.tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Carl Schulze, P. Geo., in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Herr Schulze ist ein Professional Geoscientist, aktives Mitglied bei APEGBC, APGO und NAPEG und ist Senior Project Manager bei Aurora Geosciences. Herr Schulze hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die diesen Daten zugrunde liegen. Herr Schulze war während der Datenerfassung physisch anwesend und untersuchte einen erheblichen Teil der direkten Daten, die über Handsonden gewonnen wurden, und konnte die Daten entsprechend verifizieren. Der Prozess der Datenüberprüfung unterlag keinen Einschränkungen. Das Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm in Bezug auf die Datenerfassung und -analyse bestand in der Betrachtung der Daten von unten und oben und in der Anwendung von Qualitätskontrollmaßnahmen, die eine sorgfältige geotechnische Protokollierung aller Bohrlöcher, einschließlich des Layouts von 1,0-Meter-Intervallen, das Fotografieren des Kerns und die Entnahme von Doppelproben mit einer Rate von 1 pro 25 Gesamtproben im Probenstrom umfassten. Es wird darauf hingewiesen, dass die hierin enthaltenen Informationen einen Hinweis auf das Explorationspotenzial des KLS-Grundstücks geben, jedoch nicht unbedingt repräsentativ für die tatsächlichen Ergebnisse sind.

Für das Board of Directors

Lester Esteban

Chief Executive Officer

+1 (604) 561 2687

info@tractionuranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, unter anderem in Bezug auf die potenzielle Uranmineralisierung und die mögliche zukünftige Wirtschaftlichkeit des Projekts. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Informationen allgemeinen oder spezifischen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden können. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören, dass das Bohrprogramm und die entsprechenden Probenahmen nicht wie erwartet oder überhaupt durchgeführt werden, dass die potenzielle Uranmineralisierung oder die zukünftige Wirtschaftlichkeit des Projekts geringer ausfällt als angenommen oder überhaupt nicht besteht, sowie jene Risiken,, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70029

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70029&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89239Q1081

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.