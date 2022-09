IRW-News: Tocvan Ventures Corp.: Tocvan veröffentlicht neues Unternehmensvideo

IRW-PRESS: Tocvan Ventures Corp.: Tocvan veröffentlicht neues Unternehmensvideo

Calgary, Alberta - 28. September 2022 Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FWB: TV3) freut sich, die Veröffentlichung eines neuen Unternehmensvideos bekannt zu geben, in dem seine Projekte in Sonora (Mexiko) vorgestellt werden.

Sie können sich das Video über den nachstehenden Link oder auf unserer Website ansehen: www.tocvan.com

https://youtu.be/AK5ayQKR25I

In dem Video erklärt CEO Brodie Sutherland, was Tocvan so besonders macht:

In den letzten zwei Jahren haben wir gezeigt, dass wir die technischen Möglichkeiten haben, diese Projekte voranzutreiben. Wir haben eine ausgezeichnete Aktienstruktur und sind auf unsere Aktionäre ausgerichtet, um für sie Werte zu schaffen. Unsere jüngste Finanzierung ermöglicht es uns, sowohl Pilar als auch Picacho in den nächsten zwei Jahren und darüber hinaus weiter voranzutreiben."

Teilnahme an der Discoveries Conference

Das Unternehmen wird an der bevorstehenden Discoveries Conference in Hermosillo (Mexiko) vom 4. bis 6. Oktober teilnehmen. CEO und Mitbegründer Brodie Sutherland wird zu diesem Anlass die beiden spannenden Gold-Silber-Projekte des Unternehmens in Sonora im Rahmen einer Präsentation vorstellen.

Auszug aus der Präsentation

Erschließung des Potenzials von Sonora, um unterbewerteten Projekten neues Leben einzuhauchen

In den vergangenen drei Jahren hat Tocvan Ventures Sonora zu seiner Heimatbasis für die Exploration von Gold-Silber-Projekten gemacht. Das Unternehmen nutzt dabei die hervorragende Infrastruktur, das qualifizierte technische Personal und die höffige Geologie von Sonora. Tocvan hat bei der Exploration und Erweiterung seines Gold-Silber-Projekts Pilar, 130 km südöstlich von Hermosillo, einem stark oxidierten und an der Oberfläche zutage tretenden epithermalen System, große Erfolge erzielt. Erste Stepout-Bohrungen (94,6 m mit 1,6 g/t Au) deuteten darauf hin, dass das Unternehmen das Potenzial von Pilar gerade erst angekratzt hat, und nachfolgende Anschlussbohrungen (108,6 m mit 0,8 g/t Au in einem 125 m langen Stepout-Bohrloch) haben gezeigt, dass es hier noch mehr zu entdecken gibt. Während die Erschließung von Pilar weiter voranschreitet, möchte das Team nun mit seinem ersten Bohrprogramm auf seinem Gold-Silber-Projekt El Picacho, 135 km nördlich von Hermosillo, in der Nähe der produzierenden Mine San Francisco im ertragreichen orogenen Goldgürtel Caborca, beginnen. Dank der historischen Arbeiten bei El Picacho ist das Projekt für die rasche Entwicklung von Bohrzielen bereit. Begleiten Sie uns bei der Erschließung des Potenzials dieser beiden großartigen Projekte in einer der besten Bergbauregionen der Welt.

Über Brodie Sutherland, P.Geo., President & CEO von Tocvan Ventures Corp.

Herr Sutherland ist ein Mineralexplorationsgeologe mit Sitz in Calgary (Kanada). Er verfügt über sechzehn Jahre Erfahrung in der Exploration von Mineralvorkommen in mehr als zwanzig Ländern. Der Schwerpunkt von Brodie liegt auf Wirtschaftsgeologie und der Entwicklung von neuen Mineralexplorationsprojekten bis zur Machbarkeit.

Herr Sutherland verfügt über einen Bachelor of Science (Geologie) der University of Alberta und hat ein Diplomzertifikat in Umweltmanagement an der University of Calgary erworben.

Als Gründungsmitglied von Tocvan Ventures Corp., einem Unternehmen, das sich mit der aktiven Exploration in Sonora (Mexiko) befasst, hat Herr Sutherland eine entscheidende Rolle beim Aufbau eines lokalen Expertenteams gespielt, um unterbewerteten Projekten neues Leben einzuhauchen. Tocvan absolviert seit zwei Jahren Bohrungen auf seinem Gold-Silber-Projekt Pilar, die zur erfolgreichen Definition neuer Mineralisierungsgebiete geführt haben. Nun plant das Unternehmen die Aufnahme seines ersten Bohrprogramms auf seinem vielversprechenden Projekt El Picacho, das sich im orogenen Goldgürtel Caborca in nur 18 Kilometer Entfernung von der produzierenden Goldmine San Francisco befindet.

Marketing-Update

Nach der Pressemeldung vom 5. August 2022 bestätigt das Unternehmen, dass es die Firma Blaze Capital unter Vertrag genommen hat. Es wurde eine verlängerbare Vereinbarung mit 12 Monaten Laufzeit getroffen, welcher zufolge Blaze Capital ein monatliches Entgelt von 4.166,67 CAD für die Erbringung von Dienstleistungen erhält.

Über Blaze Capital

Blaze Capital wurde im Jahr 2018 vom Börsenexperten Justin Caron gegründet und hat mittlerweile über 45.000 Abonnenten auf YouTube, über 4,5 Millionen Videoaufrufe und eine Reichweite (Reach) von 100.000 in den sozialen Medien. Zusätzlich zu Börsenvideos gründete Justin Caron auch eine Plattform für Börsendaten - thealgo.com -, die Anlegern eine Plattform bietet, um datengenerierte Ideen zu finden, sich mit Tausenden von gleichgesinnten Anlegern auszutauschen und auf das Aktienportfolio von Justin Caron zuzugreifen. Mit einem gut etablierten Publikum, das weiter wächst, hat Blaze Capital vor Kurzem begonnen, durch Partnerschaften mit ausgewählten kanadischen Small-Cap-Wertpapierunternehmen Dienstleistungen zur Sensibilisierung von Anlegern anzubieten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67606/Tocvan09282022_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Karte von Sonora (Mexiko) mit der Lage der Projekte von Tocvan im Vergleich zu anderen großen Projekten in der Region

Über das Konzessionsgebiet Pilar

Das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Pilar hat vor Kurzem einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen der metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens aufgestellt, ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu sein. Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales System mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Drei Zonen mit Mineralisierung wurden durch historische Oberflächenarbeiten und Bohrungen im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets identifiziert und werden als die Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet. Die Trends der Main Zone und 4-T sind nach Südosten hin offen, und vor Kurzem wurden neue parallele Zonen entdeckt. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Bis dato wurden mehr als 22.000 Bohrmeter absolviert.

- Zu den Höhepunkten der Phase-III-RC-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

o 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

o 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

o 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

o 29 m mit 0,7 g/t Au

o 35,1 m mit 0,7 g/t Au

- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

o 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

o 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

o 61,0 m mit 0,8 g/t Au

o 16,5 m mit 53,5 g/t Au und 53 g/t Ag

o 13,0 m mit 9,6 g/t Au

o 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67606/Tocvan09282022_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2. Lageplan des Projekts Pilar, in dem eine Mineralisierung entlang eines 1,2 Kilometer langen Korridors ermittelt wurde.

Über das Projekt Picacho

Es wird angenommen, dass das Gold-Silber-Projekt El Picacho ein orogenetisches Goldsystem innerhalb des regionalen orogenetischen Goldgürtels Caborca ist, der für aktive Goldminen wie unter anderem La Herradura (>10 Mio. Unzen Au) und San Francisco (>3 Mio. Unzen Au) bekannt ist. Das Projekt liegt 140 Kilometer nördlich von Hermosillo und nur 18 Kilometer südwestlich der aktiven Mine San Francisco. Das Projekt erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 24 Quadratkilometern. Auf höffigen Trends mit über sechs Kilometer Gesamtlänge wurden auf dem Konzessionsgebiet fünf wesentliche Mineralisierungszonen identifiziert. Bei Oberflächenproben und historischen Arbeiten wurden hochgradige Gold- und Silberwerte festgestellt. Auf dem Projekt wurden bisher nur weit auseinander liegende Erkundungsbohrungen durchgeführt, die nicht weiter verfolgt wurden. Tocvan ist der Ansicht, dass dies eine hervorragende Gelegenheit für die Entdeckung eines Gebiets mit mehreren Millionen Unzen darstellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67606/Tocvan09282022_DEPRcom.003.png

Abbildung 2. Übersichtskarte des Gold-Silber-Projekts El Picacho.

Die Umrisse der Gruben der Mine San Francisco sind für Referenzzwecke dargestellt.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 36 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, 100 % der Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Brodie A. Sutherland, P.Geo., CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/QP) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden.

Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TOCVAN VENTURES CORP.

Brodie A. Sutherland, CEO

820-1130 West Pender St.

Vancouver, BC V6E 4A4

Telefon: 1 888 772 2452

E-Mail: ir@tocvan.ca

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67606

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67606&tr=1

