IRW-News: Tocvan Ventures Corp.: Tocvan stellt Neuzugänge im Board of Directors vor

Calgary, Alberta - 1. Dezember 2022 Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FWB: TV3), freut sich, die Aufnahme von zwei neuen Mitgliedern in das Board of Directors bekannt zu geben. Das Unternehmen heißt Ralph Wintermantel und Luis Arroyo im Board of Directors willkommen. Herr Wintermantel, wohnhaft in Deutschland, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung auf dem Finanzmarkt und ist eine wichtige Verbindung zur starken europäischen Aktionärsbasis des Unternehmens. Herr Arroyo, wohnhaft in Mexiko, bringt beeindruckende 48 Jahre Berufserfahrung im Minenbetrieb mit und wird dank seiner Erfahrung bei der Weiterentwicklung von Projekten von der Exploration bis zur Produktion eine hervorragende Ressource darstellen. In Abstimmung mit diesen Veränderungen wird Fred Jones aus dem Board of Directors zurücktreten. Herr Jones wird dem Unternehmen weiterhin als enger Berater zur Seite stehen. Das Unternehmen dankt Herrn Jones für seine Zeit als Mitglied des Board of Directors und wünscht ihm für seine zukünftigen Unternehmungen alles Gute.

Über Ralph Wintermantel

Herr Wintermantel ist seit über 20 Jahren auf dem Finanzmarkt tätig. Nach der Leitung der Kommunikations- und Investor Relations-Abteilungen mehrerer börsennotierter Unternehmen in Deutschland war er rund drei Jahre bei der Deutschen Bank AG tätig, zuletzt als Vice President. Während dieser drei Jahre zeichnete er intern und anschließend extern 12 Jahre lang als Chefredakteur für das Finanzmagazin db-Xpress verantwortlich. Seit 2009 war er Managing Director der VPC Group - einer Kommunikations- und Marketingagentur mit den Schwerpunkten Kapitalmarkt, IPOs und Roadshows und bietet seit Sommer 2022 die gleichen Dienstleistungen mit seinem eigenen Unternehmen WINKAP an. Er ist Mitglied im Lions Club Frankfurt-Paulskirche und im Bundesverband für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft (BWA). Zuvor war er Vizepräsident des Deutsch-Asiatischen Wirtschaftskreises e.V. (DAW) und Generalsekretär des Club Diplomacy Frankfurt.

Über Luis M. Arroyo D.

Herr Arroyo, ein professioneller Bergbauingenieur, verfügt über mehr als 48 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Bergbauprojekte, Minenbetrieb, Bergbauplanung, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit, Gemeindeentwicklung und Exploration. Er verfügt über besondere Fachkenntnisse in den Bereichen Greenfield-Projekterschließung, Tagebaubetrieb sowie Umwelt, Gesundheit und Sicherheit. Herr Arroyo verfügt über vielfältige Erfahrungen, die von der Exploration über den Minenbetrieb, die Einhaltung von Umweltvorschriften und die Erteilung von Genehmigungen bis hin zur Stilllegung von Minen reichen. Im Laufe seiner Karriere arbeitete Herr Arroyo mit Unternehmen wie ArcelorMittal, Luismin, SICARTSA, Peña Colorada und Minera del Norte zusammen. Nach seiner Tätigkeit als Director und leitender Bergbauingenieur bei SRK Consulting Mexico ging Herr Arroyo eine Partnerschaft mit der Firma ECT Consultants ein, die sich auf die Bereitstellung von geowissenschaftlichen Spezialisten für die Bergbauindustrie, einschließlich Exploration und Bergbauingenieurwesen, spezialisiert hat. Herr Arroyo ist Mitglied des mexikanischen Bergbau-, Geologen- und Metallurgenverbands und des CIMGM. Er war Kandidat (2015) für den National Mining Environmental Award und war von 2000 bis 2001 President des Sustainable Development Council in Durango.

Diese wichtigen Neuzugänge in unserem Board stärken das Unternehmen an zwei wichtigen Fronten, sagt CEO Brodie Sutherland. Herr Wintermantel verfügt über einen ausgezeichneten finanziellen Hintergrund und stellt eine wichtige Verbindung zu unseren europäischen Aktionären her. Herr Arroyo bringt einen großen Erfahrungsschatz für die Entwicklung unserer beiden Projekte in Sonora (Mexiko) mit. Die Erfahrungen von Herrn Arroyo und seine Kontakte zu Produzenten steigert unsere Fähigkeit, unsere Projekte voranzutreiben und strategische Partnerschaften in der Region aufzubauen. Willkommen an Bord.

Bohrprogramm bei El Picacho

Auf dem Gold-Silber-Projekt El Picacho in Sonora (Mexiko) findet derzeit ein erstes Bohrprogramm statt. Das Unternehmen wird nach Abschluss der ersten Bohrphase ein umfassendes Update bereitstellen. Die erste Phase zielt auf die oberflächennahen Ziele ab, die im Schürfgebiet San Ramon abgegrenzt wurden, einem etwa 500 mal 500 Meter großen Gebiet, in dem zwei ausgedehnte unterirdische Abbaustätten hochgradiges Gold mit Silber ergeben haben. San Ramon ist eines von derzeit sieben Schürfgebieten (siehe Abbildung 1) auf dem 24 km2 großen Konzessionsgebiet, die von handwerklichen unterirdischen Abbaustätten (Stollen und Schächte) gekennzeichnet sind, welche mit hochgradigen Gold- und Silbermineralisierungen übereinstimmen. Gemeinsam bilden diese Schürfgebiete einen sechs Kilometer langen aussichtsreichen Trend, der noch nicht anhand von Bohrungen erprobt wurde.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68448/Tocvan_011222_DEPRCOM.001.jpeg

Foto 1. Projekt El Picacho, aktuelle Bohrungen im Schürfgebiet San Ramon.

Über das Projekt El Picacho

Es wird angenommen, dass das Gold-Silber-Projekt El Picacho ein orogenetisches Goldsystem innerhalb des regionalen orogenetischen Goldgürtels Caborca ist, der für aktive Goldminen wie unter anderem La Herradura (>10 Mio. Unzen Au) und San Francisco (>3 Mio. Unzen Au) bekannt ist. Das Projekt liegt 140 Kilometer nördlich von Hermosillo und nur 18 Kilometer südwestlich der aktiven Mine San Francisco. Das Projekt erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 24 Quadratkilometern. Auf höffigen Trends mit über sechs Kilometer Gesamtlänge wurden auf dem Konzessionsgebiet fünf wesentliche Mineralisierungszonen identifiziert. Bei Oberflächenproben und historischen Arbeiten wurden hochgradige Gold- und Silberwerte festgestellt. Auf dem Projekt wurden bisher nur weit auseinander liegende Erkundungsbohrungen durchgeführt, die nicht weiter verfolgt wurden. Tocvan ist der Ansicht, dass dies eine hervorragende Gelegenheit für die Entdeckung eines Gebiets mit mehreren Millionen Unzen darstellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68448/Tocvan_011222_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 1. Übersichtskarte des Gold-Silber-Projekts El Picacho.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68448/Tocvan_011222_DEPRCOM.003.png

Abbildung 2. Schematischer Querschnitt durch das Explorationsmodell El Picacho.

Der Umriss der Grube San Francisco ist nur als Größenreferenz dargestellt.

Über das Konzessionsgebiet Pilar

Das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Pilar hat vor Kurzem einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen der metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens aufgestellt, ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu sein. Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales System mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Drei Zonen mit Mineralisierung wurden durch historische Oberflächenarbeiten und Bohrungen im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets identifiziert und werden als die Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet. Die Trends der Main Zone und 4-T sind nach Südosten hin offen, und vor Kurzem wurden neue parallele Zonen entdeckt. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Bis dato wurden mehr als 22.000 Bohrmeter absolviert.

- Zu den Höhepunkten der Phase-III-RC-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

o 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

o 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

o 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

o 29 m mit 0,7 g/t Au

o 35,1 m mit 0,7 g/t Au

- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

o 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

o 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

o 61,0 m mit 0,8 g/t Au

o 16,5 m mit 53,5 g/t Au und 53 g/t Ag

o 13,0 m mit 9,6 g/t Au

o 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68448/Tocvan_011222_DEPRCOM.004.jpeg

Abbildung 3. Karte von Sonora (Mexiko) mit der Lage der Projekte von Tocvan im Vergleich zu anderen großen Projekten in der Region

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 37 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, 100 % der Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Brodie A. Sutherland, P.Geo., CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/QP) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden.

Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

