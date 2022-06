IRW-News: Tocvan Ventures Corp.: Tocvan meldet Abschluss einer Privatplatzierung und schließt Termsheet für eine Finanzierung in Höhe von 5,125 Mio. Dollar ab

IRW-PRESS: Tocvan Ventures Corp.: Tocvan meldet Abschluss einer Privatplatzierung und schließt Termsheet für eine Finanzierung in Höhe von 5,125 Mio. Dollar ab

Calgary, Alberta - 15. Juni 2022 - Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; WKN: TV3/A2PE64) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem institutionellen Investor ein Termsheet in Verbindung mit einer geplanten Finanzierung in Höhe von 5.125.000 CAD (die geplante Finanzierung) abgeschlossen hat. Die Bedingungen der Finanzierung werden bekannt gegeben, sobald die Due-Diligence-Prüfung abgeschlossen wurde, was bis spätestens 30. Juni 2022 erwartet wird. Das Unternehmen hat zugestimmt, eine rückzahlbare Due-Diligence-Anzahlung in Höhe von 75.000 CAD durch die Ausgabe von 81.522 Stammaktien des Unternehmens (die Hinterlegungsaktien) zu einem angenommenen Ausgabepreis von 0,92 Dollar pro Stammaktie zu leisten.

Die Hinterlegungsaktien und die Wertpapiere werden im Rahmen der geplanten Finanzierung gemäß Rule 72-503 - Distributions Outside Canada der Ontario Securities Commission an einen institutionellen Investor im Vereinigten Königreich ausgegeben und sind daher nicht an eine gesetzliche Haltedauer im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen gebunden.

Im letzten Jahr war es unser Ziel, mit einem institutionellen Investor zusammenzuarbeiten, der das Potenzial unserer Projekte in Sonora erkennt und Teil unserer nächsten Wachstumsphase sein möchte, erklärt CEO Brodie Sutherland. Eine Investition dieser Größenordnung stellt sicher, dass wir unsere beiden Projekte in den nächsten zwei Jahren und darüber hinaus aktiv abbohren und weiterentwickeln können. Dies ist eine große Bestätigung für unser Team und die harte Arbeit, die es geleistet hat. Für unser weiteres Wachstum ist es entscheidend, einen Investitionspartner zu haben, der sich für den Bergbau begeistert und eine Erfolgsbilanz vorweisen kann. Wir freuen uns darauf, unsere Bohrkampagne bei Pilar fortzusetzen und Picacho in Richtung eines ersten Bohrprogramms weiterzuentwickeln.

Abschluss einer Privatplatzierung

Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 243.500 Einheiten (die Einheiten) zum Preis von 0,82 CAD pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 199.670 CAD erzielt hat (die Platzierung). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum der Einheiten zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie aus dem Kapital des Unternehmens zum Preis von je 1,40 CAD, vorbehaltlich der unten beschriebenen Bestimmung hinsichtlich eines vorgezogenen Verfalls der Warrants.

Sollte der Schlusskurs der Aktien (oder das Schlussgebot, wenn an einem Handelstag keine Verkäufe stattgefunden haben) an der Canadian Securities Exchange (die Exchange) an 10 aufeinander folgenden Handelstagen nach Ablauf von vier Monaten und einem Tag nach dem Abschlussdatum der Platzierung mehr als 1,65 CAD pro Aktie betragen, kann das Unternehmen die Inhaber der Warrants durch die Veröffentlichung einer Pressemeldung schriftlich darüber in Kenntnis setzen, dass das Verfallsdatum auf den 30. Tag nach dem Veröffentlichungsdatum einer solchen Pressemeldung durch das Unternehmen vorgezogen wird.

Der Abschluss der Platzierung steht unter dem Vorbehalt mehreren Bedingungen, darunter der Erhalt aller erforderlichen Unternehmens- und behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der Exchange (CSE). Alle in Verbindung mit der Platzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen in Kanada an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag ab dem Ausgabedatum gebunden.

Der Erlös aus der Platzierung wird für Bohrungen auf dem Gold-Silber-Projekt Pilar im mexikanischen Sonora, die Zahlung von Vermittlungsprovisionen im Rahmen der Platzierung und allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet.

Das Unternehmen hat sich auch bereit erklärt, 54.878 Stammaktien zu einem angenommenen Ausgabepreis von 0,82 Dollar an einen unabhängigen Berater zu begeben, um eine Rechnung über 45.000 Dollar für Dienstleistungen zu begleichen, die dieser Berater erbracht hat. Die in Verbindung mit der Begleichung der Schulden begebenen Stammaktien sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen in Kanada an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag ab dem Ausgabedatum gebunden.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 32 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, 100 % der Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden.

Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es gibt keine Gewissheit, dass die geplante Finanzierung abgeschlossen wird.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) noch unter einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

