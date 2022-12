IRW-News: Tearlach Resources Limited: Tearlach gibt Ernennung von neuem Chief Executive Officer und Director bekannt

IRW-PRESS: Tearlach Resources Limited: Tearlach gibt Ernennung von neuem Chief Executive Officer und Director bekannt

Pressemitteilung - Vancouver (British Columbia), 8. Dezember 2022. Tearlach Resources Limited (TSX-V: TEA, OTC: TELHF, Frankfurt: V44) (Tearlach oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Morgan Lekstrom zu seinem neuen CEO und Director des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Herr Lekstrom kann im Bergbau und in der Industrie eine Erfahrung von über 16 Jahren vorweisen, nachdem er in den Bereichen Management, Projektmanagement, Betriebe und technisches Management unterschiedliche Führungspositionen innehatte. Bevor er zu Tearlach kam, fungierte er als President und CEO von Silver Hammer Mining Corp. und war Co-Founder des Uranunternehmens Kraken Energy Corp. Herr Lekstrom kann eine langjährige Erfolgsbilanz bei zahlreichen Projekten, Kapitalbeschaffungen und der Definierung der strategischen Ausrichtung mehrerer Unternehmen vorweisen. Er hatte technische Führungspositionen am Standort Grasberg von Freeport McMoran in Indonesien sowie beim Projekt Oyu Tolgoi von Rio Tinto in der Mongolei inne und war einer der Leiter der Planung, Errichtung und Inbetriebnahme eines neuen Stahlmahlwerks für Arrium (Molybdän-Kupfer) in Kanada und Peru. Er hatte maßgeblichen Anteil an der Erschließung und erneuten Inbetriebnahme der Untertagemine Prestea von Golden Star Resources in Ghana in Westafrika. Er beschäftigte sich auch mit der Entwicklung von Lieferketteninfrastrukturen, einschließlich der Errichtung, der Inbetriebnahme, der Entwicklung von Anlagestrategien und der Konstruktion im G3 Terminal Vancouver, dem größten Getreideterminal im Hafen von Vancouver. Er war als technischer Leiter für Sabina Gold and Silver tätig, wo er für die ersten Phasen der Durchführung des Projekts Back River Marine Laydown verantwortlich zeichnete und die Projekt-, Konstruktions- und Wartungsteams leitete.

Die Directors Charles Ross und Paul Chow sagten: Wir freuen uns, Morgan bei Tearlach willkommen zu heißen, und freuen uns auf seine Energie und Führungsqualitäten. Seine umfassende Erfahrung wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unser Portfolio erweitern und die Explorationen in unseren Konzessionsgebieten vorantreiben, um ein branchenführendes Lithiumunternehmen aufzubauen.

Der kooperative Charakter des Teams sowie die Vision, sich weiterzuentwickeln, sind wirklich erstklassig. Ich freue mich darauf, mit jedem Teammitglied und dem Board zusammenzuarbeiten, um Tearlach zu einem der führenden Unternehmen der Lithiumbranche zu machen. Dank der Vision des Teams und dessen Fähigkeit, diese auch umzusetzen, können wir mehrere Wege gleichzeitig beschreiten, einschließlich der Grundlagenarbeit, des Erwerbs und der Entwicklung strategischer Partnerschaften. Dies wird es uns ermöglichen, die Wertschöpfung für unsere Aktionäre und unsere gesamte Unternehmensstrategie zu beschleunigen und zu steigern, sagte der neue CEO Morgan Lekstrom.

Das Board of Directors des Unternehmens möchte diese Gelegenheit nutzen, um Raymond Strafehl für seine Beiträge zu Tearlach als CEO zu danken und freut sich auf seine weiteren Dienste als Director des Board. Ray spielt in unserem Board und im Erwerbsteam eine entscheidende Rolle bei der Bewertung und dem Erwerb von Projekten für Tearlach.

ÜberAbout Tearlach

Tearlach ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Lithiumprojekten beschäftigt. Tearlach besitzt das Projekt Final Frontier, das den Schürfrechteblock Pakwan / Margot Lake umfasst, der direkt an die Vorzeigelagerstätten Spark und Pag von Frontier Lithium angrenzt, sowie Optionen auf die Konzessionsgebiete Wesley, Harth und Ferland, die sich allesamt im Lithiumzentrum im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario befinden. Das Projekt Wesley grenzt an das Projekt Root Lake von Green Energy Metals, wo derzeit ein 24.000 m umfassendes Bohrprogramm durchgeführt wird. Auch auf dem Lithiumprojekt Harth, das 8 km westlich des Lithiumprojekts Wesley liegt, wurden Pegmatit-Dykes gefunden. Schürfungen und Kartierungen haben auch Pegmatit-Gänge auf dem Ferland Lithium Projekt, 10 km östlich des Seymour Lake Projekts von Green Technology Metals, bestätigt. Tearlach beabsichtigt, diese Ressourcen zu erkunden und durch Übernahmen ein Projektportfolio auf dem amerikanischen Kontinent zu entwickeln. Das Hauptziel von Tearlach ist es, sich als führendes Lithiumexplorations- und -erschließungsunternehmen in Nord- und Südamerika zu positionieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Website www.tearlach.ca.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS,

TEARLACH RESOURCES LTD.

Charles Ross

Chairman

Suite 610 - 700 W. Pender Street

Vancouver, BC, Canada V6C 1G8

Tel: 778-228-2269

Weder die TSX Venture Exchange noch der von ihr bereitgestellte Regulierungsdienst (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Aussagen und Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "können", "könnten" oder "sollten", gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen und die dafür getroffenen Annahmen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über die Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten des Unternehmens. Die Mineralexploration ist in hohem Maße spekulativ und durch mehrere bedeutende Risiken gekennzeichnet, die auch durch eine Kombination aus sorgfältiger Bewertung, Erfahrung und Wissen nicht ausgeschlossen werden können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

