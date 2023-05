IRW-News: Tarachi Gold Corp.: Tarachi Gold schließt Verkauf von Projekt Magistral ab

IRW-PRESS: Tarachi Gold Corp.: Tarachi Gold schließt Verkauf von Projekt Magistral ab

Vancouver (British Columbia), 24. Mai 2024 / IRW-Press / Tarachi Gold Corp. (CSE: TRG) (OTCQB: TRGGF) (Frankfurt: 4RZ) (Tarachi oder das Unternehmen - freut sich bekannt zu geben, dass es bezüglich seiner https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tarachi-gold-corp/) Pressemitteilung vom 3. Mai 2023 die Transaktion mit Compañia Minera de Atocha S.A. de C.V. (Atocha) hinsichtlich des Verkaufs des unternehmenseigenen Projekts Magistral (das Projekt Magistral) abgeschlossen hat.

Gemäß dem Abkommen rechnet Tarachi mit Barzahlungen in Höhe von insgesamt 5.700.000 USD (etwa 7,6 Millionen CAD) von Atocha, wovon Tarachi bereits 3.050.000 USD erhalten hat. Der ausstehende Restbetrag soll wie folgt gezahlt werden:

- 500.000 USD auf dem Treuhandkonto werden an Tarachi freigegeben, sobald Atocha die Verhandlungen mit dem Ejido Magistral abgeschlossen hat, oder nach 12 Monaten, je nachdem, was zuerst eintritt.

- 500.000 USD werden am 19. November 2023 an Tarachi gezahlt, abzüglich etwaiger unvorhergesehener Kosten, die nach dem Abschluss anfallen und von Tarachi verursacht wurden, aber während der Due-Diligence-Prüfung nicht identifiziert wurden.

- 500.000 USD werden an Tarachi gezahlt, wenn 50 % der aufgehaldeten Aufbereitungsrückstände (Tailings) des Projekts Magistral (die Magistral-Tailings) abgebaut, verkauft und/oder verarbeitet wurden oder nach dem ersten vollständigen Kalenderjahr des Betriebs auf dem Projekt Magistral, je nachdem, was zuerst eintritt.

- 500.000 USD werden an Tarachi gezahlt, wenn 100 % der Magistral-Tailings abgebaut, verkauft und/oder verarbeitet wurden bzw. nach dem zweiten vollständigen Kalenderjahr des Betriebs auf dem Projekt Magistral, je nachdem, was zuerst eintritt.

- Der Betrag der derzeit geschuldeten Mehrwertsteuer, der von Atocha in Form eines Steuervorteils während des Betriebs und der Produktverkäufe des Projekts Magistral realisiert wird, wird an Tarachi gezahlt und beläuft sich schätzungsweise auf etwa 650.000 USD. Tarachi geht davon aus, dass der Steuervorteil von Atocha realisiert und innerhalb des ersten Jahres des kommerziellen Betriebs auf dem Projekt Magistral an Tarachi gezahlt wird.

Neuer CFO

Das Unternehmen möchte außerdem bekannt geben, dass Mahesh Liyanage per 20. Mai als Chief Financial Officer von Tarachi zurückgetreten ist, jedoch weiterhin als Berater für das Unternehmen tätig sein wird. Thy Truong wird mit sofortiger Wirkung die Position des CFO von Tarachi übernehmen.

Thy Truong, ein Chartered Professional Accountant, kann in den Bereichen Buchhaltung und Steuern in unterschiedlichen Branchen eine Erfahrung von über zehn Jahren vorweisen. Bevor er als CFO zur Tarachi Gold Corp. kam, war er als Corporate Controller für mehrere Unternehmen der Inventa Capital-Unternehmensgruppe tätig, wobei er Teams in den Bereichen Finanzberichterstattung, Unternehmensbuchhaltung und Finanzsysteme leitete und entwickelte. Thy absolvierte sein Studium magna cum laude an der Fairleigh Dickinson University in Vancouver.

Über Tarachi Gold Corp.

Tarachi ist ein in Kanada börsennotiertes Junior-Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Erkundung und Erschließung von Projekten in Mexiko konzentriert.

Kontaktinformationen: Für nähere Informationen und eine Aufnahme in den Verteiler des Unternehmens wenden Sie sich bitte an:

Cameron Tymstra, CEO

E-Mail: cameron@tarachigold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

SONDERHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie antizipieren, wird, glauben, schätzen, erwarten, hoffen, anpeilen, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, planen, potenziell und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemeldung dient der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: den Abschluss der Transaktion, den Erhalt aller Tarachi gemäß der Vereinbarung geschuldeten Beträge, die tatsächliche Höhe der an Tarachi zu zahlenden Steuervorteile und die Zahlung der Manto geschuldeten Beträge durch Tarachi an Manto.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf zukünftige Mineralproduktion, Liquidität, den Zeitpunkt des Abschlusses von Berichten und Studien, Wertsteigerung und Kapitalmarktprofil von Tarachi, zukünftiges Wachstumspotenzial für Tarachi und sein Geschäft sowie zukünftige Explorationspläne basieren auf vernünftigen Annahmen, Schätzungen und Erwartungen des Managements, Analysen und Meinungen, die auf der Erfahrung des Managements und der Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen könnten. Es wurden unter anderem Annahmen getroffen über den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen; keine Eskalation der Schwere der COVID-19-Pandemie; Kosten für Exploration und Entwicklung; die geschätzten Kosten für die Entwicklung von Explorationsprojekten; Tarachis Fähigkeit, sicher und effektiv zu arbeiten, und seine Fähigkeit, Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln die jeweiligen aktuellen Ansichten von Tarachi in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie vom Management als angemessen erachtet werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Tarachi hat Annahmen und Schätzungen gemacht, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder damit zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören ohne Einschränkung: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem Mineralprojekt; Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbautätigkeiten des Unternehmens in Mexiko; behördliche Verzögerungen, Verzögerungen bei Bewilligungen und Genehmigungen; Risiken in Bezug auf das Vertrauen in das Managementteam des Unternehmens und externe Auftragnehmer; Risiken in Bezug auf Mineralressourcen und -reserven; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf wirtschaftlich angemessener Basis oder überhaupt abzuschließen; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Fehlen eines ausreichenden Cashflows aus dem operativen Geschäft; Risiken im Zusammenhang mit Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unwägbarkeiten, die allen Bergbauprojekten inhärent sind, einschließlich der Ungenauigkeit der Reserven und Ressourcen, metallurgischen Ausbringung sowie Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten um Besitzrechtansprüche, insbesondere um Besitzrechtansprüche an nicht erschlossenen Konzessionsgebieten; Gesetze und Vorschriften für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, die Auswirkungen von COVID-19 zu managen und zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Entwicklungstätigkeiten; Mitarbeiterbeziehungen, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit von Personal; den anhaltenden militärischen Konflikt in der Ukraine; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden und handwerklichen Bergleuten; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Projekte erfolgreich zu integrieren; der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos einer Verringerung der Mengen oder Gehalte der Reserven; Volatilität an den Aktienmärkten; Interessenkonflikte bei bestimmten Board-Mitgliedern und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; Prozessrisiko; und die Faktoren, die unter der Überschrift Risikofaktoren im Lagebericht von Tarachi (MD&A) identifiziert wurden und andere Dokumente zur Offenlegung. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen unangemessene Sicherheit zuzuschreiben. Obwohl Tarachi versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht vorhergesehen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Tarachi beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70686

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70686&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA87609L1058

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.