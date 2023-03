IRW-News: TECO 2030 ASA: TECO 2030 unterzeichnet mit einer ungenannten Partei eine Absichtserklärung für Wasserstoffantriebe mit bis zu 50 MW Leistung

IRW-PRESS: TECO 2030 ASA: TECO 2030 unterzeichnet mit einer ungenannten Partei eine Absichtserklärung für Wasserstoffantriebe mit bis zu 50 MW Leistung

LYSAKER, NORWEGEN / ACCESSWIRE / 23. März 2023 / TECO 2030 (OSE:TECO) (OTCQX:TECFF) (ISIN:NO0010887516) hat mit einer ungenannten Partei eine Absichtserklärung über eine Zusammenarbeit bei mehreren Brennstoffzellenprojekten unterzeichnet, die eine Brennstoffzellenleistung von insgesamt 50 MW umfassen könnten. Bei den Projekten handelt es sich um maritime und stationäre (an Land) Brennstoffzellensysteme im Megawattbereich. Die Absichtserklärung sieht eine dreijährige Zusammenarbeit vor, um die Projektziele erfolgreich umzusetzen.

Brennstoffzellen sind Wasserstoffantriebe, die Strom durch einen Mechanismus erzeugen, der keine Verbrennung erfordert. Das bedeutet, dass sie weniger Schadstoffe produzieren als herkömmliche, auf Verbrennung basierende Stromerzeugungstechnologien. Außerdem sind Brennstoffzellen hocheffizient und erzeugen mehr Strom pro Brennstoffeinheit. Brennstoffzellen bieten daher eine Alternative zur herkömmlichen Stromerzeugung mit erheblichen Vorteilen für Gesundheit, Zuverlässigkeit und Umwelt.

Ich freue mich sehr über die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung mit einer ungenannten Partei. Dies zeigt das Vertrauen, das die Partei in unsere vollständig skalierbaren und modularen Brennstoffzellensysteme hat. Ich sehe der Zusammenarbeit mit unserem Kunden bei diesen Projekten zur Deckung ihres emissionsfreien Energiebedarfs entgegen, sagt Tore Enger, Group CEO bei TECO 2030. Sowohl die maritimen als auch die stationären Anwendungen für diese Projekte sind im Megawattbereich angesiedelt und werden die Leistungsfähigkeit der Brennstoffzellensysteme von TECO 2030 demonstrieren, so Enger abschließend.

Ansprechpartner:

Tore Enger, Group CEO, +47 920 83 800, tore.enger@teco2030.no

Über:

TECO 2030 baut die erste europäische Giga-Produktionsanlage für PEM-Wasserstoffbrennstoffzellen-Stacks und -Module in Narvik, Norwegen. Die Produktionskapazität wird im Laufe von 2023 und Anfang 2024 aufgebaut mit dem Ziel, im Jahr 2024 eine Brennstoffzellen-Fertigungskapazität mit 120 MW, im Jahr 2025 mit 400 MW und im Jahr 2030 mit 1,6 GW zu erreichen.

TECO 2030 ist ein in Norwegen ansässiges Clean-Tech-Unternehmen, das emissionsfreie Technologien für die Schifffahrts- und Schwerindustrie entwickelt. Wir entwickeln derzeit PEM-Wasserstoffbrennstoffzellen-Stacks und PEM-Wasserstoffbrennstoffzellenmodule, mit denen Schiffe und andere Schwerlastanwendungen emissionsfrei werden können. Das Unternehmen ist im Segment Euronext Growth der Oslo Stock Exchange unter dem Ticker TECO und in New York am OTCQX unter dem Ticker TECFF notiert. TECO2030 ist ein Spin-off-Unternehmen von TECO Maritime Group, einem Konzern, der der globalen Schifffahrtsindustrie seit 1994 Technologie und Dienstleistungen bereitstellt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website: www.teco2030.no.

QUELLE: TECO 2030 ASA

