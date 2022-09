IRW-News: TAAT Global Alternatives Inc. : Buc-ees beginnt im September mit dem Verkauf von TAAT®

IRW-PRESS: TAAT Global Alternatives Inc. : Buc-ees beginnt im September mit dem Verkauf von TAAT®

Buc-ees hält einen Weltrekord für den größten Convenience-Store und verfügt über 43 Standorte in Texas, Alabama, Georgia, Kentucky, Florida, Tennessee und South Carolina. Ab September 2022 werden TAAT® Original, Smooth und Menthol an ausgewählten Standorten von Buc-ees verkauft.

Las Vegas und Vancouver, 2. September 2022 - TAAT® Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FWB: 2TP) (das Unternehmen oder TAAT®) freut sich bekannt zu geben, dass sein Hauptprodukt TAAT® ab Ende September 2022 an ausgewählten Standorten von Buc-ees, einer bekannten Tankstellen- und Convenience-Store-Kette im Süden der USA, verkauft wird. Diese Standorte werden die bestehende Präsenz von TAAT® in der südlichen Region der USA verstärken und auf den Beziehungen des Unternehmens zu derzeitigen Einzelhändlern aufbauen, die TAAT®-Produkte im ganzen Land vertreiben.

Die 43 immer geöffneten Standorte von Bucees in Texas und sechs anderen Bundesstaaten sind bekannt wegen der großen Anzahl an Zapfsäulen (bis zu 120 an einer Tankstelle) und die große Verkaufsfläche mit einer großen Auswahl an Einzelhandelsprodukten, Lebensmitteln/Getränken und Tabakwaren. Buc-ees hält außerdem zwei Weltrekorde: Einen für den weltgrößten Convenience-Store in New Braunfels, Texas, mit 66.335 Quadratfuß und einen weiteren für die längste Autowäsche der Welt (255 Fuß lange Waschstraße in Katy, Texas).1 Weitere Informationen über Buc-ees finden Sie auf der offiziellen Website der Kette unter: https://buc-ees.com/

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67304/FINALBuc-ee'sInitialAnnouncementPR_DEPRcom.001.png

Buc-ees ist berühmt für seine Kundenerfahrung im Südstaaten-Stil, die seine 43 Tankstellen und Reisezentren, die sich hauptsächlich im Bundesstaat Texas befinden, aber auch in AL, GA, KY, FL, TN und SC, bieten. Im September 2022 wird Buc-ees an ausgewählten Standorten TAAT® einführen, um erwachsenen Rauchern eine nikotinfreie und tabakfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten zu bieten.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

TAAT® Chief Executive Officer Michael Saxon sagte: Buc-ees hat in den letzten vier Jahrzehnten eine sehr beeindruckende Präsenz in den Südstaaten der USA aufgebaut, mit einem kontinuierlich wachsenden Strom von Stammgästen und Touristen gleichermaßen. Wir freuen uns, TAAT® bei Buc-ees einzuführen und glauben, dass es sich in ihren Filialen gut verkaufen wird. Das Team von Buc-ees zeigt sich begeistert von TAAT®, weil es so gut mit den eigenen Geschäftszielen übereinstimmt und im Vergleich zu Tabakzigaretten deutlich höhere Gewinnmargen bietet. Durch die Aufnahme in das Sortiment von Buc-ees, glauben wir, dass TAAT® auch unter anderen führenden Ketten in den USA mehr Aufmerksamkeit erfahren wird.

Über TAAT® Global Alternatives Inc.

TAAT® entwickelt, produziert und vertreibt alternative Produkte in Kategorien wie Tabak, Hanf, Kratom und anderen aufstrebenden CPG-Segmenten. Sein Aushängeschild ist ein nikotin- und tabakfreies, brennbares Produkt mit einer zum Patent angemeldeten Grundstoffformulierung, das in mehreren tausend US-Geschäften verkauft wird. TAAT® besitzt ein Betriebszentrum in Nevada sowie ein Vertriebszentrum und mehrere Convenience Stores in Ohio und verzeichnet einen Bruttoumsatz von über CAD $80 Millionen pro Jahr.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatglobal.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, schätzt, beabsichtigt, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, oder werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über die erwartete Leistung von TAAT® in der Tabakindustrie, zusätzlich zu den folgenden: erfolgreiche Platzierung von TAAT® in Buc-ees-Filialen und mögliche Ergebnisse aus der erwarteten Platzierung von TAAT® in Buc-ees-Filialen, wie in der Pressemeldung beschrieben. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; (iii) Änderungen im regulatorischen Umfeld, das die Geschäftstätigkeit des Unternehmens betrifft, und (iv) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen, die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

