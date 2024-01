IRW-News: Swiss Estates AG: Neue Mehrfamilienhäuser im Kanton St. Gallen zu etwa 95 Prozent vermietet

IRW-PRESS: Swiss Estates AG: Neue Mehrfamilienhäuser im Kanton St. Gallen zu etwa 95 Prozent vermietet

Antizipiertes verbessertes Gruppenergebnis durch gesteigerten Ertrag

Freienbach (25.01.2024)

Swiss Estates AG hat vor etwa einem Jahr drei Mehrfamilienhäuser im Kanton St. Gallen übernommen, welche zum Zeitpunkt der Akquisition im Bau und noch nicht vollständig fertiggestellt waren. Die neue Wohnanlage umfasst 39 Wohnungen und 61 Tiefgaragenplätze, befindet sich an verkehrsgünstiger Lage in der Gemeinde Rüthi SG im Rheintal in der Nähe zum Fürstentum Liechtenstein und wurde nach zeitgemässen Standards (Photovoltaik, Fernwärme etc.) erstellt. Unterdessen sind die Gebäude weitgehend fertiggestellt und ab Oktober 2023 wurde die Erstvermietung in Angriff genommen. Gemäss Reporting des mit der Erstvermietung betrauten Unternehmens (RT Verwaltungs AG, Altstätten [www.rtag.ch]) ist unterdessen (per 01.02.2024) ein Vermietungsstand von circa 95 Prozent erreicht. Erfreulicherweise stehen nur noch zwei von 39 Wohnungen zur Vermietung, was einen unerwartet klaren Vermietungserfolg darstellt, wofür der RTAG zu danken ist. Durch die Tatsache, dass die neuen Liegenschaften nun auch ertragswirksam werden ergibt sich für das Jahr 2024 ein (budgetierter) unternehmensweiter Nettomietertrag von etwa CHF 7.6 Mio. (2022: CHF 6.8 Mio. / +11.8 %) und ein Bruttomietertrag von circa CHF 8.5 Mio. (2022: CHF 7.5 Mio. / +13 %).

Das Management der Swiss Estates AG ist der Auffassung, dass der vorliegende klare Vermietungserfolg einerseits der Professionalität der RTAG geschuldet ist und andererseits durch die sehr tiefe Leerwohnungsziffer von 1.42 % im Kanton St. Gallen und 1.15 % in der ganzen Schweiz (Stand: 1. Juni 2023 - Quelle: Bundesamt für Statistik) begünstigt wurde. Unter diesen Voraussetzungen ist davon auszugehen, dass demnächst sämtliche Wohnungen vermietet sind.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert.

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen strikten Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.

Die Partizipationsscheine der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y).

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen.

