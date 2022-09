IRW-News: Swarmio Media Holdings Inc. : Swarmio Media und Globe Telecom gehen Partnerschaft mit PUBG MOBILE ein, um Plattform Globe Gamer Grounds auf Philippinen zu promoten

IRW-PRESS: Swarmio Media Holdings Inc. : Swarmio Media und Globe Telecom gehen Partnerschaft mit PUBG MOBILE ein, um Plattform Globe Gamer Grounds auf Philippinen zu promoten

- PUBG MOBILE ist mit über 1 Million monatlich aktiver Nutzer eines der beliebtesten Handyspiele auf den Philippinen.

- Ab sofort bis 28. September können PUBG MOBILE-Spieler auf den Philippinen tägliche Herausforderungen absolvieren, um Preise und Ember Points zu gewinnen, die auf der Plattform Globe Gamer Grounds gegen Steam-Geschenkgutscheine, In-Game-Währungen und vieles mehr eingetauscht werden können.

- Im April 2022 führte Globe Telecom die eigene Ember-Gaming- und E-Sport-Plattform von Swarmio unter dem Markennamen Globe Gamer Grounds für seine 85 Millionen Kunden ein. Die Umsätze aus Abonnements und Transaktionen innerhalb der Plattform werden zwischen Swarmio, Globe Telecom und TM WHOLESALE geteilt.

- Die Plattform Ember von Swarmio ermöglicht es Herausgebern und Entwicklern von Spielen, die zwei Milliarden Gamer in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika zu erreichen, zu involvieren und zu monetarisieren, wo die Kreditkartenverbreitung relativ gering und der Zugang zu Bankkonten eingeschränkt ist. Durch die Partnerschaft mit Telekommunikationsanbietern ermöglicht Swarmio den Gamern den Kauf von In-Game-Items über Telekommunikationszahlungskanäle wie digitale Wallets und Direct Carrier Billing (DCB).

Toronto (Ontario), 22. September 2022. Swarmio Media Holdings Inc. (CSE: SWRM, OTC: SWMIF, GR: U5U) (Swarmio oder das Unternehmen), ein Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den weltweiten Einsatz seiner eigenen, abonnementbasierten Gaming- und E-Sport-Plattform gerichtet ist, und Globe Telecom (PSE: GLO) (Globe), der größte Mobilfunk- und Breitbanddienstleister der Philippinen, geben den Beginn einer Werbeveranstaltung (die Werbeveranstaltung) innerhalb von PUBG MOBILE auf den Philippinen im Rahmen einer Partnerschaft mit Level Infinite, einer Tochtergesellschaft von Tencent Games (OTC: TCEHY) (Tencent), bekannt.

Bis 28. September haben PUBG MOBILE-Spieler auf den Philippinen die Möglichkeit, tägliche Herausforderungen zu meistern, um Ember Points zu gewinnen, die auf der Plattform Globe Gamer Grounds gegen Steam-Geschenkgutscheine, In-Game-Währungen und andere Preise eingetauscht werden können. Die Werbeveranstaltung wird im Auftrag von Globe Telecom, Swarmio Media und Level Infinite durchgeführt, um Gamer dazu zu motivieren, sich bei der Plattform Globe Gamer Grounds anzumelden, die im April 2022 für die 85 Millionen Kunden von Globe auf den Philippinen eingeführt wurde. PUBG MOBILE ist mit über 1 Million monatlich aktiver Nutzer eines der beliebtesten Spiele auf den Philippinen.

Wie bereits zuvor bekannt gegeben, hat Globe Telecom die Ember-Gaming- und E-Sport-Plattform von Swarmio unter dem Markennamen Globe Gamer Grounds im Rahmen eines Umsatzbeteiligungsabkommens eingeführt, bei der die Einnahmen aus Abonnements und In-Game-Käufen zwischen Swarmio, Globe und TM Wholesale (der globalen und Großhandelssparte von Telekom Malaysia Berhad) geteilt werden.

Abonnenten von Globe Gamer Grounds kommen in den Genuss aller Funktionen, die die Ember-Plattform zu bieten hat, einschließlich eines Spielerlebnisses mit extrem niedriger Latenz, des Zugangs zu exklusiven wettbewerbsorientierten Herausforderungen und Turnieren, einzigartiger Spielinhalte, verwalteter Communitys, eines Gamification- und Punktesystems, eines Online-Shops sowie einer E-Wallet für Gamer.

Tencent, das umsatzstärkste Multimediaunternehmen der Welt, brachte 2018 PUBG MOBILE auf den Markt, ein Free-to-Download- und Free-to-Play-Spiel. Seither hat es sich zu einem der am häufigsten heruntergeladenen und gespielten Spiele der Welt entwickelt, mit etwa 30 Millionen täglich aktiven Nutzern weltweit und bis dato über 700 Millionen Downloads im Jahr 2022. PUBG MOBILE ist außerdem eines der umsatzstärksten Spiele der Welt und wird im Jahr 2021 einen Umsatz von 2 Milliarden USD generieren, der vorwiegend aus In-App-Käufen stammt.

Dies ist eine überaus aufregende Zeit für Swarmio, zumal sie den Beginn von hoffentlich vielen strategischen Partnerschaften mit Spieleherausgebern, -entwicklern und -vertriebshändlern markiert, sagte Timothy Thornton, Director of Growth von Swarmio. Durch die Partnerschaft mit großen Telekommunikationsunternehmen wie Globe Telecom hinsichtlich der globalen Einführung unserer Ember-Plattform geben wir mehr Gamern die Möglichkeit, eine bessere Art des Spielens zu entdecken, einschließlich niedriger Latenzzeiten und der Möglichkeit, In-Game-Inhalte und -Items mit alternativen Zahlungsmethoden wie E-Wallet und Direct Carrier Billing zu kaufen. Über unsere Ember-Plattform können Spieleentwickler und -herausgeber auch Zugang zu großen, jedoch oftmals nicht über ein Bankkonto verfügende Spielerpopulationen erhalten, die in der Vergangenheit aufgrund fehlender Zahlungsoptionen kaum monetarisiert werden konnten. Wir fühlen uns unglaublich geehrt und freuen uns über die Partnerschaft mit Level Infinite sowie darüber, dass die Marke Ember in PUBG MOBILE, einem der beliebtesten und meistgespielten Spiele der Welt, vertreten sein wird.

Ralph Aligada, Head of Games and Esports von Globe Telecom, fügte hinzu: Globe Gamer Grounds hat sich bei den philippinischen Spielern als überaus beliebt erwiesen, weshalb es Sinn machte, die Plattform in PUBG MOBILE, einem der beliebtesten Spiele auf den Philippinen, zu promoten. Wir freuen uns darauf, all unseren Gaming-Kunden eine unterhaltsame und lohnende Möglichkeit zu bieten, sich zu beteiligen und sich mit mehr Gamern in ihren Communitys zu vernetzen.

Über Globe Telecom

Globe ist ein führendes Full-Service-Telekommunikationsunternehmen auf den Philippinen, das an der PSE unter dem Kürzel GLO notiert. Das Unternehmen bedient die Telekommunikations- und Technologieanforderungen von Verbrauchern und Unternehmen mit einer Vielzahl an Produkten und Dienstleistungen, einschließlich Mobilfunk, Festnetz, Breitband, Datenkonnektivität sowie Internet- und Betreiberdienstleistungen. Die primären Interessen des Unternehmens liegen in den Bereichen Finanztechnologie, digitale Marketinglösungen, Risikokapitalfinanzierung für Start-ups sowie virtuelle Gesundheitsversorgung. Im Jahr 2019 trat Globe dem Global Compact der Vereinten Nationen bei und verpflichtete sich somit zur Umsetzung universeller Nachhaltigkeitsprinzipien. Die Geschäftsinhaber sind Ayala Corporation und Singtel, anerkannte Branchenführer im Land und in der Region. Weitere Informationen finden Sie unter www.globe.com.ph. Folgen Sie uns unter @enjoyglobe auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube.

Über Globe Gamer Grounds

Globe Gamer Grounds ist eine Plattform, die philippinische Gamer unabhängig von den Spielen oder Geräten, die sie spielen, zusammenbringt. Registrierte Nutzer können an täglichen Turnieren, Influencer-Herausforderungen und vielem mehr teilnehmen und werden mit Ember-Punkten belohnt, die in In-Game-Währungen, Geschenkgutscheine und vieles mehr eingelöst werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter globegamergrounds.com oder auf deren offiziellen Kanälen.

Über Level Infinite

Level Infinite wurde von Tencent Games gegründet und ist eine globale Gaming-Marke, die darauf spezialisiert ist, einem globalen Publikum qualitativ hochwertige und fesselnde interaktive Unterhaltungserlebnisse zu bieten - egal wo und wie sie spielen. Das Unternehmen ist in Niederlassungen in Amsterdam und Singapur tätig und beschäftigt Mitarbeiter in allen Teilen der Welt. Um mehr über Level Infinite zu erfahren, besuchen Sie www.levelinfinite.com und folgen Sie uns auf Twitter, Facebook, Instagram und YouTube.

Über Ember von Swarmio

Die vollständig verwaltete Plug-and-Play-Plattform Ember von Swarmio kann rasch und nahtlos in die großen Telekommunikationsunternehmen integriert werden, wodurch es den Telekommunikationsunternehmen möglich wird, Gaming-Abonnenten zu involvieren und zu monetarisieren und einen unmittelbaren und bedeutsamen Zugang zum Gaming-Markt im Wert von 200 Milliarden USD zu erlangen.

Ember bietet einen eigenen digitalen Knotenpunkt für Gaming-Communitys, der den Gamern Zugang zu einem Spielerlebnis mit extrem niedriger Latenz, wettbewerbsorientierten Herausforderungen und Turnieren, exklusiven Gaming-Inhalten, verwalteten Communitys, einem Gamification- und Punktesystem, einem Online-Shop (Swarmio Store), einer Gamer-E-Wallet (Swarmio Pay) sowie individuellen digitalen Inhalten bietet.

Über Swarmio Media

Swarmio Media (CSE: SWRM, OTC: SWMIF, DE: U5U) ist ein Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Einsatz seiner eigenen end-to-end-Gaming- und E-Sport-Plattform Ember gerichtet ist, die es Telekommunikationsunternehmen ermöglicht, ihre Gaming-Kunden zu monetarisieren. Swarmio hat mit mehreren Telekommunikationsanbietern zusammengearbeitet, die Ember als Zusatzdienst eingeführt haben, der es den Abonnenten ermöglicht, auf Turniere zuzugreifen, sich an einer lokalisierten Gaming-Community zu beteiligen, Freunde und Influencer herauszufordern und Punkte zu sammeln, die zum Kauf von Gaming-Inhalten verwendet werden können. Ember wird von der patentierten Latency-Optimized Edge Cloud- (LEC)-Technologie von Swarmio angetrieben, die Verzögerungen verringert und den Gamern ein optimiertes Spielerlebnis bietet.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Swarmio Investor Webseite (https://swarmio.media/investors)

Swarmio auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/swarmiomedia)

Swarmio auf Twitter (https://twitter.com/SwarmioMedia)

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Josh Stanbury

pr@swarmio.media

Für Anfragen von Investoren wenden Sie sich bitte an:

Sean Peasgood

investors@swarmio.media

Direkte Durchwahl für Investoren: 437-253-9222

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf erwartete zukünftige Geschäfts- und Finanzergebnisse und enthalten häufig Wörter wie "antizipieren", "glauben", "planen", "schätzen", "erwarten" und "beabsichtigen", Aussagen, dass eine Maßnahme oder ein Ereignis "ergriffen werden kann", "könnte", " dürfte", "sollte" oder "wird", oder andere ähnliche Ausdrücke. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Aussagen über das Wachstum des Unternehmens, die Fähigkeit des Unternehmens, die großen globalen Chancen im Gaming- und E-Sports-Markt zu nutzen, die erwarteten Vorteile für die Partner des Unternehmens und ihre Kunden durch die Verwendung der Produkte des Unternehmens, laufende Gespräche mit potenziellen neuen Kunden oder Partnern und die Möglichkeit, dass diese Gespräche zu zusätzlichen Verträgen oder Umsätzen für das Unternehmen führen können, die zukünftigen Pläne, Ziele und Erwartungen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit des Unternehmens, Vereinbarungen über den Einsatz seiner Produkte mit internationalen Telekommunikationsunternehmen und Spieleanbietern abzuschließen, und seine Fähigkeit, diese Vereinbarungen durch die Erzielung von SaaS-basierten Umsätzen zu monetarisieren, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Risiken, die im ausführlichen Verkaufsprospekt des Unternehmens vom 10. November 2021 aufgeführt sind (der über das Profil des Unternehmens auf www.sedar.com abgerufen werden kann). Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen, und die jeweiligen Unternehmen sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die Anleger werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen eine unangemessene Sicherheit beizumessen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67562

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67562&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA87000A1049

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.